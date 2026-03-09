כיכר השבת
חשש לגורלן

צפו: נבחרת הנשים האיראנית שידרה אותות מצוקה לאחר שסירבו לשיר את ההמנון

נבחרת הנשים של איראן בכדורגל סימנה לפי דיווחים אותות מצוקה, לאחר שהשחקניות סירבו לשיר את ההמנון הלאומי של איראן | המעשה נתפס כהתרסה פומבית נגד המשטר, ובתקשורת הממלכתית האיראנית כינו את השחקניות "בוגדות בזמן מלחמה" (בעולם)

הנבחרת מסמנת לפי דיווחים אותות מצוקה מהאוטובוס (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נבחרת הנשים של בכדורגל סימנה לפי דיווחים אותות מצוקה, לאחר שהשחקניות סירבו לשיר את ההמנון הלאומי של איראן זמן קצר לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בידי ישראל.

המעשה שבוצע במהלך טורניר גביע אסיה באוסטרליה נתפס כהתרסה פומבית נגד המשטר בטהראן, ובתקשורת הממלכתית האיראנית כינו את השחקניות "בוגדות בזמן מלחמה".

על פי דיווחים, בעת שחזרו השחקניות באוטובוס חזרה לאיראן הן נראו מבצעות דרך חלונות האוטובוס מחוות יד המזוהה בעולם כסימן מצוקה, המכונה אות SOS, דבר שעורר חשש לגורלן עם שובן למדינה.

העיתונאית והפעילה האיראנית-אמריקנית מסיח אלינז'אד פרסמה ברשת החברתית X קריאה למדינות המערב לפעול להגנת השחקניות.

אלינז'אד קראה לממשלת אוסטרליה להעניק לשחקניות הגנה ולאפשר להן מקלט, בטענה כי החזרתן לאיראן עלולה לסכן אותן. לדבריה, "אל תשלחו אותן חזרה לסכנה", והדגישה כי השחקניות מבקשות עזרה לאחר שהעזו להביע מחאה פומבית נגד המשטר.

