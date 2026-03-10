מאגרי נפט באיראן בוערים

בעוד השמיים מעל טהרן נצבעו בלהבות כתומות בליל ראשון, החלה להתבהר אסטרטגיה צבאית מורכבת שמשנה את פני המזרח התיכון. הדיווחים על תקיפות ישראליות ואמריקאיות נגד "מתקני נפט" הציפו את מהדורות החדשות, אך מבט מעמיק חושף הבחנה קריטית שבין השבתת המשק האיראני לבין פגיעה ממוקדת במכונת המלחמה של משמרות המהפכה.

לפי דיווחי צה"ל וכלי תקשורת בינלאומיים, ישראל תקפה כ-30 מאגרי דלק ואחסון בטהרן ובאזורים סמוכים כמו אלבורז, שהראן וכרג'. חשוב להבין את ההבדל המהותי שעומד בבסיס ההחלטה שלא לתקוף את שדות הנפט בדרום המדינה.

שדה או מאגר קרלסון רמז לאיראן לפתח נשק גרעיני? "אף אחד לא עושה שינוי משטר בצפון קוריאה" יוסי נכטיגל | 11:58 שדות נפט ומתקני הפקה הם המקומות שבהם הנפט נשאב מהאדמה ונשלח לייצוא גלובלי (כמו האי ח'ארג'). פגיעה בהם פוגעת ישירות בכלכלה העולמית וביכולת הייצוא של איראן. לעומת זאת, מאגרי אחסון ומרכזי הפצה הם מתקנים השומרים דלק שכבר הופק או זוקק, ומשמשים בעיקר את רשת ההפצה הפנימית. התקיפה התמקדה בנכסים המשרתים ישירות את משמרות המהפכה (IRGC). הצבא הישראלי הבהיר כי המאגרים שהושמדו שימשו את כוחות המשטר להפעלת תשתיות צבאיות והפצה לצרכים מבצעיים. המטרה הייתה להעמיק את הנזק לתשתית הטרור מבלי למוטט לחלוטין את שוק הנפט הגולמי העולמי, אם כי מחירי הדלק בעולם עדיין הגיבו בתנודתיות עקב המתיחות. בעוד האש בוערת ביבשה, בים מתנהל משחק של "חתול ועכבר" טכנולוגי. נתוני מערכות ניטור כלי שיט (כמו MarineTraffic ו-VesselFinder) חושפים תופעה מרתקת: ספינות החוצות את מצר הורמוז פשוט "נעלמות" מהרדאר הציבורי.

איך זה עובד?

ספינות רבות מכבות את מערכת ה-AIS (משדר המיקום האוטומטי) שלהן לפני הכניסה למצר ומפעילות אותן מחדש רק לאחר היציאה ממנו. הסתתרות ממערכות מעקב ציבוריות באזור שנחשב למסוכן ביותר ולמוקד לתקיפות.

במפות הניטור ניתן לראות ריכוז ספינות בפתחי המצר, כשחלקן מופיעות עם מהירות "0 קשרים" (0 KN) – עדות לכך שהן אינן משדרות נתונים בזמן אמת או שהן נוקטות בזהירות קיצונית. חלק מהספינות אף משנות את פרטי הבעלות או היעד שלהן תוך כדי תנועה כדי להקשות על זיהויין.

התקיפות הותירו את איראן במצב פגיע, לא רק פיזית אלא גם פוליטית. בעוד הנשיא פזשכיאן ניסה לשדר מסרי הרגעה ודיפלומטיה, גורמים ניציים במשמרות המהפכה הצהירו כי התקיפות על בסיסי אויב באזור יימשכו. כל זאת קורה בזמן שאיראן נמצאת בתהליך לבחירת מנהיג עליון חדש, בעקבות מותו של עלי חמינאי במתקפות הפתיחה של המלחמה.

ההשלכות על השווקים העולמיים היו מיידיות וקיצוניות, המצב מוגדר על ידי אנליסטים כלכליים כ"צליפת שוט". מחירי הנפט חוו תנודתיות דרמטית: נפט מסוג ברנט זינק לשיא של 119.50 דולר לחבית, אך בהמשך צנח ב-7.2% ונסחר סביב 91.88 דולר. נפט מסוג WTI רשם זינוק דומה ל-119.48 דולר לפני שירד ל-81.63 דולר.

הירידה החדה במחירים הגיעה בעקבות הצהרת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שכינה את המבצע "טיול" והבטיח כי סוף המלחמה נראה באופק ומחירי הדלק יחזרו לרמה של פחות מ-3 דולר לגלון. למרות זאת, בורסות העולם הגיבו בפאניקה; מדד הניקיי ביפן צלל ביותר מ-7%, ובוול סטריט מדד הדאו ג'ונס איבד בשיאו 945 נקודות