פושטת יד: אזרבייג'ן מפתיעה ושולחת סיוע הומניטרי דחוף לאיראן

בשיאה של מלחמה אזורית רחבת היקף, הורה נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב על שיגור משלוחי מזון וציוד רפואי לטהרן המותקפת | הצעד המפתיע מגיע בזמן שאיראן מתמודדת עם השלכות תקיפות ענק מצד ארה"ב וישראל (העולם הערבי)

רגעי פגיעת הכטב"ם האיראני היום באזרבייג'ן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משרד מצבי החירום של אזרבייג'ן שיגר שיירת אספקה הכוללת עשרות טונות של מוצרים חיוניים לתושבי . המשלוח כולל, בין היתר, 10 טונות קמח, 6 טונות אורז, כ-2.4 טונות סוכר ומעל ל-4 טונות מים. בנוסף לאספקת המזון, נשלחו גם כ-2 טונות של תרופות וציוד רפואי כדי לסייע לבתי החולים בטהרן להתמודד עם הנפגעים הרבים.

הסיוע האזרי מגיע ברקע הסלמה חסרת תקדים שהחלה ב-28 בפברואר, כאשר ארה"ב וישראל פתחו במתקפה משולבת על יעדים באיראן.

התקיפות הובילו למותו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, ועוררו תגובה איראנית חריפה בדמות מטחי טילים וכטב"מים לעבר ישראל ומדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקאיים. בתוך הכאוס המלחמתי הזה, בחירתו של אלייב להעניק סיוע הומניטרי לטהרן נחשבת למהלך מדיני מסקרן המושך את תשומת לב הקהילה הבינלאומית.

הצעד נחשב למפתיע במיוחד לאור אירועי ה-5 במרץ, אז ביצעה איראן את מה שנתפס בבאקו כ"טעות אסטרטגית". שני מזל"טים שהגיעו מכיוון איראן פגעו במובלעת נחצ'יבאן האזרית: אחד מהם פגע ישירות בטרמינל שדה התעופה הבינלאומי , והשני התרסק סמוך ל בית ספר בכפר שקראבאד, אירוע שהוביל לפציעת שני אזרחים ולפינוי ילדים ממוסדות חינוך. הנשיא אלייב הגדיר אז את התקיפה כ"פעולת טרור" והזהיר כי היא לא תישאר ללא מענה.

