כיכר השבת
אחרי כתובות גרפיטי

המעקב אחרי הסבתא: זה מה שגילו אותה עושה בשעת לפנות בוקר

אישה מבוגרת בת 71 מסידני הואשמה בריסוס גרפיטי אנטי-ישראלי בשכונות במזרח העיר | תושבים יהודים התקינו מצלמות מעקב ותיעדו את מעשיה. בשלב מסוים גם עקבו אחריה ותיעדו אותה בשעת מעשה (יהדות בעולם)

(צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א)

משטרת ניו‑סאות’ ויילס באוסטרליה הגישה כתב אישום נגד סבתא בת 71, לאחר שריססה סדרה של כתובות גרפיטי אנטי‑ישראליות בפרברים המזרחיים של העיר סידני.

הגרפיטי כלל כתובות פוגעניות כמו "ישראל = רצח עם" ו"בעזה קורה שואה", שנמצאו בין היתר באתר בנייה בשכונת Rose Bay ובמיקומים נוספים.

המקרה הוביל לזעזוע רב בקרב תושבים יהודים באזור, שהחלו להתלונן על ריסוס חוזר של כתובות שנאות במהירות לאחר הסרתן.

בעקבות הצטברות האירועים, התושבים החליטו להתקין מצלמות מעקב באזורים שבהם הופיעו כתובת הגרפיטי - כדי להעביר בהמשך את הצילומים למשטרה במקרה הצורך.

במשך כשלושה חודשים נמשך המעקב אחרי המרססת. כך דווח היום (שלישי) בסקיי ניוז. בפעם הראשונה שבה ראו את המרססת הופתעו. התברר שמדובר באישה בגיל מבוגר יחסית.

באחד הימים, כך דווח, החליטו גורמים בקהילה, לא להסתפק רק בניסיונות לתעד את המקרים, אלא גם להיות בשטח בשעת מעשה.

הם הגיעו בשעת בוקר מוקדמת, סביבות השעה ארבע וחצי לפנות בוקר, לאזור שבו רוססו הכתובות. הם ראו את האישה במקום וצילמו אותה מבצעת את מעשיה. האישה לא סמה לב.

הנאשמת היא תושבת השכונה שבה ריססה את הכתובות שעובדת כיועצת דיקור. לפי הדיווח, ההאשמות נגדה כוללות שישה סעיפים של השחתת רכוש בגין סדרת אירועים של גרפיטי אנטי‑ישראלית.

האישה צפויה להופיע לראשונה בפני בית המשפט המקומי בסידני בעוד מעט יותר מחודש.

הביטוי של הגרפיטי, שלטענת רבים עבר את גבול הזכות להבעה והפך לפשע של שנאה, גורמים בקהילה היהודית במקום קראו למשטרה ולממשל לנקוט צעדים נוספים למיגור אירועים אנטישמיים בעתיד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

