הרב שלמה בניזרי במתפקה חריפה נגד הברכה של רב הסלבס מרדכי חסידים לשחקני קבוצת הכדורגל 'בית"ר ירושלים', ברכה שפורסמה לראשונה, כאן ב'כיכר השבת.

במונולוג בתוכניתו 'חד וחלק' ברדיו 'קול ברמה' הוא תקף את רב הסלבס ואמר: "לבעוט בכדור זה קידוש השם? זה חילול השם גדול!".

"מה אנחנו בפורים?", תהה הרב ותקף את חסידים: "זה כמו שהוא קובע מזוזה באח הגדול ומברך אותם שיהיה להם הרבה רייטינג, השם ישמור. הרי חצי מהשחקנים בביתר הם גויים בכלל, אז מה קידוש השם? הרי הם מחללים שבת".