כיכר השבת
"מה אנחנו בפורים?"

אחרי הברכה לביתר ירושלים | הרב בניזרי תוקף את רב הסלבס: "זה חילול השם"

אחרי התיעוד שהתפרסם על הברכה שנתן רב הסלבס מרדכי חסידים לשחקני קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים, הרב שלמה בניזרי תקף אותו בחריפות בתוכניתו בקול ברמה | האזינו (חדשות חרדים)

בנזירי VS חסידים

הרב שלמה בניזרי במתפקה חריפה נגד הברכה של רב הסלבס מרדכי חסידים לשחקני קבוצת הכדורגל 'בית"ר ירושלים', ברכה שפורסמה לראשונה, כאן ב'כיכר השבת.

במונולוג בתוכניתו 'חד וחלק' ברדיו 'קול ברמה' הוא תקף את רב הסלבס ואמר: "לבעוט בכדור זה קידוש השם? זה חילול השם גדול!".

"מה אנחנו בפורים?", תהה הרב ותקף את חסידים: "זה כמו שהוא קובע מזוזה באח הגדול ומברך אותם שיהיה להם הרבה רייטינג, השם ישמור. הרי חצי מהשחקנים בביתר הם גויים בכלל, אז מה קידוש השם? הרי הם מחללים שבת".

המתקפה של בניזרי על חסידים (צילום: קול ברמה)

כזכור, רב הסלבס מרדכי חסידים נפגש השבוע עם שחקני קבוצת הכדורגל 'בית"ר ירושלים' ובירך אותם: "אתם עושים קידוש השם - שתהיה לכם ברכה והצלחה בידיים וברגליים בכל משחק".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
הגיע הזמן שמישהו יעשה סוף לתופעה הזאת, אם ככה נראה ומתנהג רב בישראל אז מה יש לרבנות היום??? להתחנף לחילונים זה לא קידוש השם.
ישראל
6
סוף סוף מישהו אומר את האמת
חני כהן
5
אם כבר אז אולי מיותר להזכיר כאן את הידוענים החילוניים על כל גרפס שמזוהה עם קצת יידשקייט. הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. אין צורך להכניס אותם לתודעה שלנו. מי שעוסק בקרוב שילך ויפגוש מי שרוצה להתחזק שיבוא ללמוד. סתם בשביל לקשקש? מיותר לחלוטין.
חני כהן
4
דברי אלוקים חיים ! אמת ויציב ונכון ! השקפה טהורה ! אשריך הרב בניזרי היקר והאהוב !
אמת !!
3
אתה בטוח חילול השם
אליהו
2
הרב בניזרי חזק וברוך.ומה לעשות זה מה שיש וכמו שאומרים אין שכל אין דאגות אולי יקח לתשומת ליבו ויפסיק לעשות עוד שטויות
שלום
1
חזק וברוך לרב בניזרי
יצחק

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר