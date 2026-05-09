מזכה הרבים הרב יגאל כהן התרגש ופרץ בבכי, כשסיפר על היוזמה החדשה בשווי 70 מיליון ש"ח

ראש מוסדות 'יביע אומר' חתם על רכישת 3.5 דונם ברחוב עוזיאל • במקום תוקם ישיבה ל-1,200 בחורים, קליניקה לחיילים עם פוסט טראומה ומסעדה למשפחות נזקקות

סיפר על היוזמה החדשה| צילום: צילום: שמעון ברדי

פרויקט ענק חדש ב: הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חתם על עסקת רכישה של קרקע בשטח של כ-3.5 דונם בעיר, בסכום של כ-70 מיליון שקל.

על פי הנמסר ל'כיכר השבת', השטח הנרכש ממוקם בסמיכות למוסדות הקיימים של הרב כהן ברחוב עוזיאל בבני ברק. העסקה, שנחתמה לאחרונה, מהווה צעד משמעתי בהרחבת פעילות המוסדות ובהקמת מתקנים חדשים לטובת הציבור החרדי והכלל.

מסיירים בשטח (צילום: נועם אליהו)

ישיבה גדולה ומתקני חסד

על פי התכנון המפורט, במתחם החדש צפויים לקום מספר מוסדות מרכזיים: ישיבה ספרדית גדולה שתכיל כ-1,200 תלמידים, קליניקה מיוחדת עם פסיכולוגים מקצועיים לטיפול בחיילים שעברו פוסט טראומה ונמצאים במצב נפשי קשה, ומסעדה שתספק ארוחות חמות וסלי מזון למשפחות נזקקות.

הפרויקט משקף את גישתו הרחבה של הרב כהן לשילוב בין לימוד תורה לבין פעילות חסד קהילתית. הקליניקה לחיילים מהווה מענה ייחודי לצורך הולך וגובר בטיפול נפשי בקרב אלו ששירתו בצבא, בעוד המסעדה והסלים תסייע למשפחות המתמודדות עם קשיים כלכליים.

הרחבת מוסדות 'יביע אומר'

הרב יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים בדור, מוביל את מוסדות 'יביע אומר' המפורסמים בפעילותם הרחבה בתחומי החינוך, החסד והקירוב. הרכישה החדשה מצטרפת למתחם הקיים ברחוב עוזיאל ומהווה המשך ישיר למפעל החינוכי והחברתי שהקים הרב לאורך השנים.

כידוע, הרב כהן משמש כחבר במועצת הרבנות הראשית לישראל ופועל במגוון תחומים לחיזוק עולם התורה והחסד. שיעוריו ודברי החיזוק שלו מגיעים למאות אלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם.

הפרויקט החדש צפוי להתחיל בשלבי התכנון והבנייה בחודשים הקרובים, ומשקפים את החזון הרחב של הרב כהן לשילוב בין לימוד תורה, חסד קהילתי וסיוע לנזקקים תחת קורת גג אחת.

6
ממש לא הוא התרגש כשראה שהתלמידים תורמים ככ הרבה
933
5
אין עליו בעולם צדיק אמיתי
תלמיד
4
הרחבת המוסדות. הכל טוב. אבל למה שחיילים יבואו לקליניקה בבני ברק?! יש מלא קליניקות ומטפלים. ב"ה החיילים לא יושבים ומחכים לזה
יהודית ואלי
כי זה יהיה בחינם, מתנת הרב החרדי ששירת בצבא לחיילי צה"ל הרבים שהוא מכיר ושמשתפפים בשיעוריו וזקוקים לזה.
משעיא
הרב עושה את העבודה של הרבה מאיתנו...יש המון חיילים עם בעיות נפשיות קשות...העולה מאתיופיה שנרצח כי אין מספיק מלמדי תורה לנוער החילוני וכו..גם אתר חרדי זה עדיף שיתמקד בקרוב רחוקים מאשר לשלוח לומדי תורה למיסיון צהל
נונו
3
הרב הכי אהוב ואוהב ישראל בעולם! אשרינו שזכינו מעט להסתופף בצל קורתו!
צדיק יסוד עולם
2
אוהב ישראל אמיתי, מחול וסלח למקנאים בך. עלה והצלח.
יוסף חיים אוהב ציון
1
שה' יאריך ימיו בטוב איך שהוא מחזק את האמונה ואיזה זיכוי הרבים ענקק הוא עושה זכינו
יהודי

