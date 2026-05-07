עשרות מפיני הפלג הירושלמי הגיעו היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים לצומת הרחובות יפו ושרי ישראל בירושלים - וחסמו צירי תנועה במקום, במחאה על מעצר תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכות הגיוס.

המגפינים אחזו שלטי ענק בידיהם. על אחד השלטים נכתב בענק: "גם מי שלא לומד צריך להישאר יהודי ואסור לו להתאבד במוות רוחני בטוח במשרפות הצבא". ליד הכיתוב הופיעה תמונה של משרפה, מהמשריפות באשוויץ. על שלט אחר נכתב בענק "נמות ולא נתגייס". מהמשטרה נמסר: "בצומת יפו ושרי ישראל בירושלים החלה מחאה, במסגרתה קומץ מפרי סדר החלו לחסום את צירי התנועה ותוואי הרכבת הקלה. כוחות המשטרה בהם לוחמי מג"ב נערכים לפיזור מפרי הסדר במטרה להשיב את התנועה לסדרה".

גם הפעם, כך נראה, הצליחו בפלג להטעות את המשטרה. מוקדם יותר היום דווח כי הגאון רבי צבי פרידמן, מרבני הפלג הירושלמי, הורה לתלמידיו לצאת לרחובות. פורסם כי ההפגנה תתקיים במוקדים מרכזיים בבני ברק ובכבישי הגישה לאזור המרכז.

אלא שבפועל ההפגנות, כאמור, לא התקיימו ליד בני ברק, שם נערכו כוחות משטרה מבעוד מועד, אלא דווקא בירושלים. זו לא הפעם הראשונה שבה נוקטים בפלג בתכסיס הזה כדי לקיים את ההפגנות.

כזכור, רק לפני שבוע וחצי הופתעו כוחות הביטחון כאשר המפגינים לא הסתפקו בצמתים, כפי שפורסם מראש, אלא הגיעו במפתיע עד לביתו הפרטי של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון ופרצו פנימה.

ההפגנה מתקיימת כמחמאה נגד גל המעצרים של בחורי ישיבות שנמשך לאורך כל השבוע האחרון. הזעם בקרב חוגי הפלג התפרץ בעקבות מבצע מעצרים ארצי שנערך בלילה שבין שלישי לרביעי. כוחות של המשטרה הצבאית פשטו במקביל על בתי תלמידי ישיבות בשלוש ערים שונות: הרצליה, תל אביב ודימונה.

האירוע הדרמטי ביותר נרשם בהרצליה, שם בשעה 4 לפנות בוקר פרצו שוטרים לביתו של תלמיד מישיבת "חזון מרדכי". על פי עדויות המשפחה, השוטרים ניצלו פתיחת דלת בשוגג כדי לפרוץ פנימה ולבצע חיפוש ברוטלי בתוך הבית. מעצר זה מצטרף למעצרו של הבחור נתנאל יהודה, ולמקרה נוסף בו בחור ישיבה "נפל במלכודת" כאשר התבקש לצאת לאסוף חבילה מחוץ לישיבה ונעצר מיד על ידי המשטרה הצבאית.

