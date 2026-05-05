הגאון הינוקא הדליק את האבוקה והתבשר על הולדת בנו | גלריה

אלפים השתתפו אמש (שני) במעמד ההדלקה בראשותו של הגאון הינוקא רבי שלמה יהודה בארי בעיר רחובות, שם מסר תחילה הגאון הינוקא שיעור מעמיק בזוהר ובתורתו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. לאחר מכן החל מעמד ההדלקה בראשותו.

מאוחר יותר במהלך יום ההילולא התבשר הגאון הינוקא על הולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת – בעיצומו של יום ההילולא לרשב"י.

במעמד ההדלקה השתתפו רבנים ואישי ציבור במהלכו אף קיים הגאון הינוקא את מנהג זריקת חץ וקשת, ולאחמ"כ פצח הגאון הינוקא בריקוד סוער לכבוד התנא האלוקי רשב"י יחד עם ציבור ההמונים שהשתתף באירוע בעיר רחובות.

בדבריו התייחס הגאון הינוקא למצב השנה בה לא התאפשר לרבים רבים להשתתף בהילולת הרשב"י בהר מירון על ציונו של התנא הקדוש, ואמר כי העיקר הוא ללמוד את תורתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, והוא המעלה הגדולה.