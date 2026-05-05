מי לדעתכם עומד מאחורי ציטוטים חריפים אלו?

בשבת האחרונה ביקרתי בבית המדרש "נפש החיים" במודיעין עילית. שם עיינתי בעלון שהוציאו תלמידיו של הגאון רבי חיים קלופט רב הקהילה, ובו תמצית דבריו החריפים על ל"ג בעומר ועל מנהגי מירון. הדברים שצוטטו לעיל הם מדבריו.

מי הוא הגר"ח קלופט?

נולד בכ"ד בשבט תש"ח בחיפה, לרבי יואל קלופט זצ"ל - דמות אגדית בפני עצמה. אביו למד בסלבודקא, בראדין, ובקלעצק שבע שנים צמוד למרן הגראמ"מ שך, ולאחר מכן במיר. המשגיח רבי שלמה וולבה העיד: "הרב קלופט היה מוחזק לרבים כבר סמכא עוד בישיבת מיר, ותפס שם מקום נכבד". לאותו אב נולד בנו רבי חיים וממנו ינק את כל עולמו.

רבי חיים קלופט למד בפוניבז', נשא את בתו של רבי שאול ברזם חתן מרן הסטייפלר, ובשנות השמונים פתח ישיבה בבני ברק בהכוונת הסטייפלר עצמו. לאחר פטירתו בי"ז בתמוז תשמ"ה קרא לה "קהילות יעקב" על שם ספריו. בתשנ"ד סייע לו הרב שך לפתוח ישיבה גדולה בחזון יחזקאל. עם השנים מסר את הנהגת הישיבה לבנו רבי שאול, והוא עצמו הקים קהילה ייחודית במודיעין עילית בשם "נפש החיים" - על שם ספרו של אבי תנועת הישיבות מרן רבי חיים מוולוז'ין.

עולמו הרוחני בנוי בשכבות מסודרות: הגר"א מעל הכל, המהר"ל והרמח"ל, החזון איש והסטייפלר, הרב שך כמורו בדרכי הלימוד - ואביו בכל מקום. תשע שנים מסר ועד מיוחד בספר 'נפש החיים' עד שסיימו את הספר. הרמב"ם חביב עליו מאוד. הגר"ח קלופט מחדש מצוות שרבים מהציבור לא נוהגים, כ'תכלת'. עוד מנהג יחודי בקהילתו הוא לקרוא 'קריאת שמע' בשחרית - מילה במילה, כל הקהל יחד.

שלא תחשדו בהגר"ח קלופט ב"ציונות". הוא אנטי ציוני מובהק, ומקפיד שלא לצטט כל רב שנחשד בציונות. הגר"ח סיפר פעם לתלמידיו: "יודעים מה קרה היום? הגר"א יצא מהכלא! החסידים הכניסו אותו. ולמה אנחנו לא חוגגים כמו שהם חוגגים י"ט כסלו? כי אנחנו לא ממשיכים מחלוקת".