כיכר השבת
תחליף מרומם

מירון בבני ברק; אלפי התושבים שנשארו בעיר חגגו בהדלקה המרכזית עם גדולי ישראל

במעמד רב רושם התכנסו אמש המוני תושבי בני ברק לחגוג את הילולת הרשב"י בלב עיר התורה והחסידות | את שולחן המזרח פיארו מרנן ורבנן גדולי התורה מכל החוגים, לצד אישי ציבור | צפו בתיעוד ענק (חרדים)

מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)

במעמד רב רושם, ובהשתתפות מרנן ורבנן חכמי וגדולי התורה, נערך אמש מעמד ההדלקה המרכזי של המועצה הדתית בני ברק בראשות יחיאל לוי. אלפי תושבים גדשו את המקום וחגגו את הילולת התנא האלוקי.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, הגאון חכם ניסים בן שמעון, רבה הספרדי של העיר, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הדיין הגאון רבי יהודה סילמן, הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, הגר"ש לוי רו"מ 'הליכות משה', הגרא"ש וייס חבר מועצת הרבנות הראשית, הגרי"ש קנייבסקי, הגר"נ בן סניור ר"י 'בנין ציון', מנכ"ל בתי הדין הגר"א יוסף ורבנים נוספים.

באירוע השתתפו גם סגני ראש העיר, חברי מועצה וממונה המועצה הדתית יוסף בר ששת. על הפן המוזיקלי הופקדו ענקי הזמר אבי אילסון וזנוויל וינברגר, שליוו את הריקודים הסוחפים יחד עם תזמורתו של ישראל סוסנה ומקהלת 'נשמה'.

מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)
מעמד ההדלקה בבני ברק (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

ל"ג בעומרהדלקה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

מראות מירון תשפ"ו | טור אישי

|

תחליף מרומם

|

ביקור יוצא דופן

|

פרטים חדשים

||
2

סֵדֶר הֲלָכָה

|
ש

מקצועי

אסף מגידו|מקודם

"המטפח והמרקד לשלהבת"

||
24

שָׁם לָמַד סִתְרֵי תוֹרָה

|

ש

עתיד מקצועי

אסף מגידו|מקודם

חיזוק ב-60 שניות

||
1

בְּדַת תּוֹרָה תְּמִימָה

|

כיכר FM | האזינו

||
4

בְּשִׁבְתוֹ עִם חֲבֵרִים

|

בהשתתפות רבבות

|

תוכנן מראש?

|

הילולת התנא האלוקי

||
1

תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר