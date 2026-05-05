במעמד רב רושם, ובהשתתפות מרנן ורבנן חכמי וגדולי התורה, נערך אמש מעמד ההדלקה המרכזי של המועצה הדתית בני ברק בראשות יחיאל לוי. אלפי תושבים גדשו את המקום וחגגו את הילולת התנא האלוקי.

את שולחן הכבוד פיארו בנוכחותם חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד, הגאון חכם ניסים בן שמעון, רבה הספרדי של העיר, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הדיין הגאון רבי יהודה סילמן, הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, הגר"ש לוי רו"מ 'הליכות משה', הגרא"ש וייס חבר מועצת הרבנות הראשית, הגרי"ש קנייבסקי, הגר"נ בן סניור ר"י 'בנין ציון', מנכ"ל בתי הדין הגר"א יוסף ורבנים נוספים.

באירוע השתתפו גם סגני ראש העיר, חברי מועצה וממונה המועצה הדתית יוסף בר ששת. על הפן המוזיקלי הופקדו ענקי הזמר אבי אילסון וזנוויל וינברגר, שליוו את הריקודים הסוחפים יחד עם תזמורתו של ישראל סוסנה ומקהלת 'נשמה'.