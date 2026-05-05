כיכר השבת
אלפים עדיין בהר

המשטרה: מאות אנשים שעשו את הדרך רגלית למירון - הועלו לאוטובוסים והורחקו | תיעוד

במהלך הלילה ובשעות הבוקר הגיעו מאות אנשים לאזור מירון לאחר שצעדו במשך שעות ארוכות בכבישים, ביערות ודרכים לא סלולות | שוטרים העלו אותם לאוטובוסים והרחיקו אותם מהאזור (משטרה)

3תגובות
הרחקת האנשים ממירון
הרחקת האנשים ממירון| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ושוטרי מרכזים גם הבוקר (שלישי) מאמץ מבצעי לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד להנחיות.

לפי המשטרה, "הכוחות פועלים בנחישות למניעת ניסיונות הסתננות למתחם, תוך מניעת הגעתם של מאות אוטובוסים ורכבים פרטיים שנעו בניגוד להנחיות".

במשטרה מציינים כי במהלך הלילה ובשעות הבוקר הגיעו מאות אנשים לאזור מירון לאחר שצעדו במשך שעות ארוכות בכבישים, ביערות ודרכים לא סלולות. עם הגעתם למקום נתקלו האזרחים בחסימות משטרתיות ובאוטובוסים שהמתינו מראש והועברו למקומות רחוקים מאזור המושב.

המשטרה מבהירה כי נוכח המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, שהייה באזור ההר ללא היתר מהווה סכנה לציבור.

משטרהמירוןל"ג בעומרמירון תשפ"ו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (51%)

לא (49%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לשוטרים זה לא מסוכן להיות שם???
איש יהודי
2
וכל ההמון שמטר מההר זה מסוכן שיפסיקו לבלבל במוח פשוט מלחמה בשם
מצפה לגאולה
1
מה בדיוק אינטרסים מגרשי כדור רגל לא בעיה ? רמאים איכסה
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר