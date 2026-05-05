הרחקת האנשים ממירון
מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ושוטרי אגף התנועה מרכזים גם הבוקר (שלישי) מאמץ מבצעי לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר מירון בניגוד להנחיות.
לפי המשטרה, "הכוחות פועלים בנחישות למניעת ניסיונות הסתננות למתחם, תוך מניעת הגעתם של מאות אוטובוסים ורכבים פרטיים שנעו בניגוד להנחיות".
במשטרה מציינים כי במהלך הלילה ובשעות הבוקר הגיעו מאות אנשים לאזור מירון לאחר שצעדו במשך שעות ארוכות בכבישים, ביערות ודרכים לא סלולות. עם הגעתם למקום נתקלו האזרחים בחסימות משטרתיות ובאוטובוסים שהמתינו מראש והועברו למקומות רחוקים מאזור המושב.
המשטרה מבהירה כי נוכח המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, שהייה באזור ההר ללא היתר מהווה סכנה לציבור.
