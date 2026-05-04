כמיטב המסורת ועל אף המצב המורכב, יריית הפתיחה הרשמית של אירועי ל"ג בעומר באתרא קדישא מירון התקיימה הערב עם הדלקת האבוקה על גג הציון הקדוש ע"י האדמו"ר מבאיאן, המחזיק בחזקת ההדלקה כירושה מאבותיו הקדושים, הרבי העלה את השלהבת אל מול קהל מצומצם מאוד של חסידים, רבנים ונגידים שזכו לשהות במתחם הנצור.

רגע מרגש נרשם דקות ספורות לפני הדלקת האבוקה, כאשר האדמו"ר מויז'ניץ שיגר במיוחד בקבוק שמן זית מזוקק, בבקשה שהאדמו"ר מבאיאן יכניסו אל תוך המדורה בשליחותו. את השמן הביא לידי הרבי במירון בנש"ק הרב חיים שלמה דכנר מירושלים. האדמו"ר מבאיאן התרגש מאוד מהשליחות, ושפך את השמן אל תוך האבוקה, רגע לפני שהצית את האש לזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. המעמד השנה נערך תחת אבטחה כבדה והגבלות חמורות, כאשר בודדים בלבד הורשו לעלות לגג הציון. למרות המשתתפים המועטים, השירה וניגוני הדבקות בקעו רקיעים, כשהאדמו"ר והנוכחים מעתירים בתפילה לישועת כלל ישראל ולהסרת הגזירות הקשות מעל תושבי הצפון והארץ כולה.