כיכר השבת
צפו בתיעוד ענק

מה היה השליחות המיוחדת של האדמו"ר מויז'ניץ אל הרבי מבאיאן רגע לפני ההדלקה?

בצל ההגבלות ובמתכונת מצומצמת, נפתחו אירועי ל"ג בעומר באתרא קדישא מירון במעמד ההדלקה המסורתי של האדמו"ר מבאיאן | רגע לפני ההדלקה, קיבל הרבי מבאיאן בקבוק שמן זית ששיגר אליו הרבי מויז'ניץ, כדי שיצוק אותו אל תוך האבוקה בשליחותו | צפו בתיעוד ענק מההר (חסידים)

מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)

כמיטב המסורת ועל אף המצב המורכב, יריית הפתיחה הרשמית של אירועי ל"ג בעומר באתרא קדישא מירון התקיימה הערב עם הדלקת האבוקה על גג הציון הקדוש ע"י האדמו"ר מבאיאן, המחזיק בחזקת ההדלקה כירושה מאבותיו הקדושים, הרבי העלה את השלהבת אל מול קהל מצומצם מאוד של חסידים, רבנים ונגידים שזכו לשהות במתחם הנצור.

רגע מרגש נרשם דקות ספורות לפני הדלקת האבוקה, כאשר האדמו"ר מויז'ניץ שיגר במיוחד בקבוק שמן זית מזוקק, בבקשה שהאדמו"ר מבאיאן יכניסו אל תוך המדורה בשליחותו.

את השמן הביא לידי הרבי במירון בנש"ק הרב חיים שלמה דכנר מירושלים. האדמו"ר מבאיאן התרגש מאוד מהשליחות, ושפך את השמן אל תוך האבוקה, רגע לפני שהצית את האש לזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

המעמד השנה נערך תחת אבטחה כבדה והגבלות חמורות, כאשר בודדים בלבד הורשו לעלות לגג הציון. למרות המשתתפים המועטים, השירה וניגוני הדבקות בקעו רקיעים, כשהאדמו"ר והנוכחים מעתירים בתפילה לישועת כלל ישראל ולהסרת הגזירות הקשות מעל תושבי הצפון והארץ כולה.

הרב דכנר מביא את השמן ששיגר הרבי מויז'ניץ לרבי מבאיאן (צילום: באדיבות המצלם)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)
מעמד ההדלקה בבאיאן (צילום: ארי קופרשטוק)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

ל"ג בעומרהאדמו"ר מבאיאן

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

הוֹצִיא אוֹר תַּעֲלוּמָה

|

צפו בתיעוד ענק

|

ירושלים רעדה

|

צפו בתיעוד ענק

|

מתוך בכי מרטיט

||
1

מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדֹשׁ

|

נִמְשַׁחְתָּ מִמִּדַּת הַקֹּדֶשׁ

|

צפו בגלריה

|

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם

|

לְמַעַן יִיטַב לָךְ

|

בשכונת 'מאה שערים'

|

יום הולדת וכבוד התורה

||
11

היסטוריה ואקטואליה

||
1

יצליח להגיע למירון?

||
1

בצל נכדו הגדול

||
1

בשבת המועדות

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר