במתכונת מצומצמת | תיעוד מההדלקה של האדמו"ר מבאיאן בהר מירון

בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א - רגעים מרוממים ומרגשים נרשמו הערב (שני) בהר מירון, כאשר האדמו"ר מבאיאן ערך את ההדלקה המרכזית בגג הציון, בהשתתפות מצומצמת של חסידי החצר.

השנה, בשל המצב הביטחוני המורכב והמגבלות המחמירות שהטילו כוחות הביטחון ופיקוד העורף, לא התאפשר לרבבות מעמך בית ישראל לעלות לציון הרשב"י כמדי שנה. על פי המתווה שגובש, נערכו שלוש הדלקות לשימור המסורת - ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן, ההדלקה המסורתית של עדות המזרח בראשות הראשון לציון הגר"ש עמאר, וההדלקה של הציונות הדתית בראשות הגר"ש אליהו.

ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן התקיימה בשעה 20:00 בגג הציון במירון, במעמד מרומם שבו השתתפו מספר מצומצם של חסידי החצר ובני המשפחה. למרות המגבלות, הצליחו המשתתפים ליצור אווירה של קדושה ורוממות, כשהם מתפללים ומבקשים בזכות התנא האלוקי על כל עמך בית ישראל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיים הערב הערכת מצב מקיפה בהר מירון, בהשתתפות מפכ"ל המשטרה ונציב כבאות והצלה. בסיום ההערכה, מסר השר מסר חד משמעי לציבור: "השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם - אנחנו קוראים לציבור לא להגיע". השר הדגיש כי ההחלטה מבוססת על שיקולים ביטחוניים ועל הוראות גדולי ישראל.

למרות המגבלות, המסורת רבת השנים של הילולת הרשב"י נשמרה בכבוד ובקדושה, כאשר ההדלקות המרכזיות התקיימו הן במירון והן בירושלים, ואלפי בני תורה ויראי שמים התחברו לרגעים הקדושים דרך שידורים חיים שהועברו לכל קצווי תבל.