כיכר השבת
בִּזְכוּת הַתַּנָּא הָאֱלֹקִי 

במתכונת מצומצמת | תיעוד מההדלקה של האדמו"ר מבאיאן בהר מירון

האדמו"ר מבאיאן ערך את ההדלקה המרכזית בגג הציון במירון, בהמשך צפויות להתקיים עוד שתי הדלקות מלבד ההדלקה המסורתית של חסידות באיאן | צפו בתיעוד (חסידים ואנ"ש)

האדמו"ר מבאיאן בהדלת ל"ג בעומר תשפ"ו
האדמו"ר מבאיאן בהדלת ל"ג בעומר תשפ"ו| צילום: צילום: מהשידור החי

בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א - רגעים מרוממים ומרגשים נרשמו הערב (שני) בהר מירון, כאשר האדמו"ר מבאיאן ערך את ההדלקה המרכזית בגג הציון, בהשתתפות מצומצמת של חסידי החצר.

השנה, בשל המצב הביטחוני המורכב והמגבלות המחמירות שהטילו כוחות הביטחון ופיקוד העורף, לא התאפשר לרבבות מעמך בית ישראל לעלות לציון הרשב"י כמדי שנה. על פי המתווה שגובש, נערכו שלוש הדלקות לשימור המסורת - ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן, ההדלקה המסורתית של עדות המזרח בראשות הראשון לציון הגר"ש עמאר, וההדלקה של הציונות הדתית בראשות הגר"ש אליהו.

ההדלקה הערב (צילום: דוב בער הכטמן)
ההדלקה הערב (צילום: דוב בער הכטמן)
ההדלקה הערב (צילום: דוב בער הכטמן)

ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבאיאן התקיימה בשעה 20:00 בגג הציון במירון, במעמד מרומם שבו השתתפו מספר מצומצם של חסידי החצר ובני המשפחה. למרות המגבלות, הצליחו המשתתפים ליצור אווירה של קדושה ורוממות, כשהם מתפללים ומבקשים בזכות התנא האלוקי על כל עמך בית ישראל.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קיים הערב הערכת מצב מקיפה בהר מירון, בהשתתפות מפכ"ל המשטרה ונציב כבאות והצלה. בסיום ההערכה, מסר השר מסר חד משמעי לציבור: "השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם - אנחנו קוראים לציבור לא להגיע". השר הדגיש כי ההחלטה מבוססת על שיקולים ביטחוניים ועל הוראות גדולי ישראל.

למרות המגבלות, המסורת רבת השנים של הילולת הרשב"י נשמרה בכבוד ובקדושה, כאשר ההדלקות המרכזיות התקיימו הן במירון והן בירושלים, ואלפי בני תורה ויראי שמים התחברו לרגעים הקדושים דרך שידורים חיים שהועברו לכל קצווי תבל.

מירוןל"ג בעומרהאדמו"ר מבאיאןבאיאןל"ג בעומר תשפ"ו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר