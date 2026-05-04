קבוצת חסידים ומקורבים זכו לשבות בשבת האחרונה בצל הקודש של זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בעיר הקודש טבריה, במסע רווי התעלות שהגיע לשיאו בביקור פתע במירון לאחר כמעט שני עשורים.

המסע החל כבר בליל שישי, אז הגיע הגרי"מ לעיר הקודש טבריה. בבוקר יום שישי, לרגל הילולת התנא רבי מאיר בעל הנס, הגיע הגה"צ לתפילת רבים ע"י הציון הקדוש, שם נעמד בפתח הדלת ושפך שיח במזמורי תהילים.

משם המשיך לשפוך שיח בחלקת תלמידי הבעש"ט, שם התעכב דקות ארוכות בדבקות עילאית. לאחר מכן ערך מעמד קביעת מזוזה וקבלת קוויטלאך בדירתם של הרב הלל פרידמן והרב איסר בריסק הסמוכה לבית החיים.

השבת עצמה תוארה על ידי המשתתפים כ"חטיבה אחת של מעין עולם הבא". רגעי השיא נרשמו עוד לפני תפילת מעריב, כאשר הקהל פצח בשירת "בר יוחאי" בשמחה פורצת גדר, ומיד לאחר התפילה בשירת "אמר רבי עקיבא".

סעודת השבת נמשכה למעלה מ-4 שעות רצופות, במהלכן השפיע הגרי"מ שכטר מבארו באר מים חיים, דברי חיזוק ואמרות קודש, כשהוא מרומם את כל הנלווים אליו למחוזות אחרים.

בסיומה של השבת, התבטא הגרי"מ בפני מקורביו ביידיש: "פארוואס בין איך געקומען אויף גליל, אויב נישט צו פארן צו רבי שמעון?" (בשביל מה הגעתי לגליל, אם לא בשביל לנסוע לרבי שמעון?).

מהרגע להרגע נעשו ההכנות הלוגיסטיות, ובשעה 2:00 בלילה הגיע הגרי"מ אל גג הציון במירון (לחדר קופרשטוק), ביקור ראשון במקום לאחר כמעט 20 שנה. המעמד נפתח בשירת "בר יוחאי" ו"אמר רבי עקיבא" שהרעידו את קירות המבנה.

בשיא התפילה, זעק הגרי"מ בבכי מרטיט שזעזע את כל הנוכחים: "רבי שמעון! רבי שמעון! בטל מעלינו כל גזירות קשות!". המעמד, שנמשך כשעה של התרוממות הנפש, הותיר את החסידים נרעשים מהזכות לה שותפו ב-72 השעות האחרונות.

לאחר התפילה במירון חזר הגרי"מ לטבריה, וביום ראשון לפנות ערב שב למעונו בירושלים.

בני הקהילה והמוני חסידים נערכים כעת למעמד ההדלקה המרכזי שייערך הערב, ליל ל"ג בעומר, ברחוב כיכר זקס בירושלים בשעה 21:00, שם צפוי הגרי"מ להעלות את שלהבת האש ולהמשיך בהשפעת האור הגדול של רשב"י.