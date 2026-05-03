הסודות של רשב"י | הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי בשיחה נדירה

הפוסק הספרדי הגאון רבי בן ציון מוצפי, בנו של המקובל רבי סלמן מוצפי זצ"ל, נחשב לאחד מגדולי פוסקי ההלכה ולאחד הבקיאים ביותר בתורת הקבלה. בפרק "יתגדל ויתקבל" בהגשת יוסי עבדו, הרב פותח בשיחה נדירה עם 'כיכר השבת' את כל הסודות על הזוהר ורבי שמעון בר יוחאי.

מדי שנה בל"ג בעומר, מאות אלפי יהודים מכל החוגים והעדות עוצרים הכל ועולים לציון הרשב"י במירון. זוהי ההילולה הגדולה בעולם, רשב"י לא רק גילה את סודות הקבלה שמאירים את העולמות העליונים, אלא הבטיח שבאמצעות לימוד הזוהר יצאו ישראל מהגלות ברחמים. יוסי עבדו: "אנחנו נמצאים עם כבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי שליט"א, שיספר לנו על מעלת רבי שמעון בר יוחאי ונשמתו, ועל הזוהר הקדוש שזכה להתגלות ב-10 שנים האחרונות הרבה יותר". הגרב"צ מוצפי: "אני קטונתי מאוד, אפילו לא כיתוש קטן, כדי להסביר ולתאר את גדולתו של רבי שמעון בר יוחאי. אך כיוון שביקשת, אעשה רצונך. ראוי לדעת שמעלתו של רבי שמעון בר יוחאי גדולה מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. לא היה אדם בהיסטוריה שמסר נפשו על עם ישראל והתפלל בעבורם כמוהו, שני אולי רק למשה רבנו. הראשון לציון זועק: "פיקוח נפש דוחה את כל התורה אבל לא את ל"ג בעומר?!" | דברים חריפים דוד הכהן | 18:49 ביטול ההילולא ברשב"י: מפקד המחוז מתייצב מול המצלמה ומגיב לטענות ב. ניסני | 19:57 "ישנו קטע בזוהר (פרשת נשוא, קכ"ד), שם מתאר רבי שמעון בשיחה עם אליהו הנביא את הצרות שיהיו בדור האחרון. הוא מדבר במיוחד על מצבם של תלמידי החכמים – לומדי התורה יהיו נרדפים באותו דור. "בכל הזוהר הקדוש, המורכב משלושה כרכים על התורה, ומספר "תיקוני הזוהר" (הכולל 70 תיקונים שעליהם כתב רבי שלום בוזגלו את פירושו "מקדש מלך" ו"כיסא מלך"), אין מקום שבו הוא מדבר כך עם אליהו הנביא. הוא ממש משביע אותו: "באומאה הלך בשבועה עליך... שאל תשכח ואל תתעצל מללכת אצל הקדוש ברוך הוא ולספר לו את הצער שאני (בבחינת משה רבנו) נמצא בו, כשתלמידי חכמים סובלים ייסורים ואנשים לא הגונים שולטים עליהם". מדוע דווקא רבי שמעון זכה לגלות את הסוד? זה נשמע ממש כמו המציאות היום, כשפוגעים בתקציבי עולם התורה. כיצד הוא ראה זאת מרחוק? ומדוע דווקא הוא זכה לכתוב את הסודות, הרי היו בעלי סוד גם לפניו, כמו רבי אלעזר בן ערך ורבי אליעזר הגדול? הגרב"צ מוצפי: "התשובה היא שלאחרים לא ניתנה רשות לכתוב את סודות התורה. לרבי שמעון ניתנה "גושפנקה" מאת מלך מלכי המלכים. מדוע הוא? כי הוא ישב 13 שנים במערה, זיכך את גופו ונפשו והגיע למעלות שאף אחד לא הצליח להגיע אליהן. הוא ובנו רבי אלעזר למדו שם בעוצמה שאי אפשר לתאר. "רבנו האר"י כותב שכל צדיק עולה במדרגתו בכל יום בישיבה של מעלה. רבי שמעון של השנה גבוה יותר מרבי שמעון של שנה שעברה. כיוון שבמשך השנה לומדים את דבריו ומתחזקים בזוהר, כוחו הולך ומתעצם משנה לשנה. היום אין ילד יהודי בעולם שלא מכיר את רשב"י. למה עם ישראל מחובר דווקא אליו כל כך, ועושים לו הילולה ענקית יותר מאשר לרבו, רבי עקיבא? הרב מוצפי: "כי רשב"י תמיד מלמד סניגוריה על עם ישראל. הוא דואג להם כמו אבא לבן, ממש כדמותו של משה רבנו. הוא מתפלל על הגאולה ועל השכינה שבגלות. אנחנו אומרים קטע מדבריו בליל כיפור ב"כל נדרי", שבו הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכור את האבות ויגאל את ישראל. למרות שהיה נחרץ ומחמיר מאוד בדעותיו האישיות, הוא "השפיל" את עצמו וירד אל העם כדי לדאוג לצרכים הכי קטנים של הציבור ולבקש עליהם רחמים". ממש כמו היום. שלקחו את כל התקציבים, אפילו נסיעות באוטובוס רוצים לבטל... הרב מוצפי: "בדיוק. הוא ראה את זה מרחוק. בשמיים האירו לו את הדרך".

הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי בשיחה נדירה עם יוסי עבדו ( צילום: שמואל אריה )

13 שנים של מסירות נפש בחולות המערה

הוא ישב במערה 13 שנים וברח מהרומאים שרצו להרוג אותו. זה מזכיר את תלמידי החכמים שמוסרים נפש היום...

הגרב"צ מוצפי: "נכון. הסיפור מופיע במסכת שבת (ובעבודה זרה). יהודה בן גרים שיבח את מעשי הרומאים (גשרים, שווקים), ורבי שמעון ביקר אותם ואמר שהכל נעשה לטובתם האישית (מיסים, מכס וקלקול הציבור). כשהדבר נודע למלכות, נגזר עליו מוות. הוא ברח עם בנו למערה. נעשה להם נס ונברא להם עץ חרובים ומעיין מים. כדי שלא יבלו בגדיהם, הם פשטו אותם, התכסו בחול עד צווארם ולמדו כך כל היום. רק בשעת התפילה היו מתלבשים. מי יכול לעשות דבר כזה? זו מסירות נפש יוצאת מגדר הרגיל.

"מפרשים רבים שאלו: מה עשו עם מצוות כמו תפילין, לולב או סוכה? לגבי ערלה בעץ החרוב - דבר שנוצר בנס אינו חייב בערלה. לגבי סעודות שבת - הזוהר כותב שרבי שמעון מעולם לא ביטל שלוש סעודות. יש מפרשים שאומרים שבשבת עץ החרוב היה מוציא לחם ומעדנים בנס. תפילין ודאי היו להם, והם הלכו איתם כל היום".

אומרים שהוא הניח תפילין של רש"י ורבנו תם יחד?

הרב מוצפי: "זה לא כתוב במפורש, אבל כנראה שכן. במוזיאונים מצאו תפילין קטנות מאוד מימי קדם. הגאון רבי אפרים הכהן, ראש המקובלים בירושלים (שאבי למד ממנו הרבה בכוונות הרש"ש), השאיר אחריו תפילין זעירות. בעבר היו סופרים אומנים שידעו לכתוב אותיות זעירות בכתב מושלם כדי שיהיה מקום להניח שני זוגות בראש".

שאלה שתמיד מסקרנת: להגר המצרייה, גויה, בא מלאך. לרשב"י - בא שד. למה?

הגרב"צ מוצפי: "רשב"י שואל זאת בעצמו בגמרא. הסיבה פשוטה: המשימה הייתה להיכנס בבת הקיסר הגויה ולחלות אותה. לא יפה שמלאך קדוש יעשה זאת. לכן בא שד מהקליפה. בן תמליון הגיע לרשב"י ואמר: 'אני לרשותך'. אפילו השד של הקליפה - משתחווה לרשב"י".

רשב"י הוא דין או רחמים?

רשב"י שמו מורה על דין וגבורה - ומצד שני אמר "יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין". אז הוא דין או רחמים?

הגרב"צ מוצפי: "יש בו הכל. אבל עיקר ייעודו - להראות שדווקא מצד הדין עם ישראל ראוי להיגאל.

זאת אומרת - לא תהיה לנו גאולה ברחמים?

"שמע. בשיר השירים כתוב: 'עד שתחפץ'. מי תחפץ? מידת הדין מאליה. אנחנו ניגאל ביום שמידת הדין תגיד: 'מגיע להם'. למה? כי שילמנו בהרבה מאוד דם. נבוזראדן שחט לבד בהר הבית 940,000 יהודים בגלל דמו של זכריה. מיום שפקחנו את העיניים - רק דם ודם ודם. השואה. 7 באוקטובר. הדם מטפטף ומטפטף".

בשלב זה הרב משתף בסיפור אישי נדיר, על אביו, הרב סלמן מוצפי זצ"ל, ביום פרוץ מלחמת ששת הימים: "הירדנים זרקו פגזים. ישבנו 30 איש במקלט. אבא קרא תהילים, הגיע לפסוק 'כי אכל את יעקב ואת נווהו שממו' - ופרץ בבכי: 'הגויים אכלו אותנו ואוכלים אותנו. די לדם שנשפך לישראל. תגאל אותנו!'.

"הגאולה תכה בפתח פתאום - והכל יקרה בבת אחת: חבלי משיח, גוג ומגוג, תחיית המתים. כי סבלנו מספיק. הקדוש ברוך הוא יזקק אותנו ברגע אחד".

שרשרת הנשמות של עולם הסוד

"'נעשה אדם' - נאמר בזכות מי? הקב"ה אומר: מספיק לי שבראתי את רשב"י - בשביל זה בראתי את אדם הראשון.

"הגאון רבי שאול דוויק הכהן, ראש המקובלים בירושלים לפני כ-100 שנה, שאל: למה עלה משה רבנו למרום? הרי כל ההלכות ניתנו בהר סיני. התשובה: הוא עלה כדי להביא משם את תורת הקבלה בלבד, ואת הסוד הזה גילתה נשמה אחת שירדה לעולם שלוש פעמים. הנשמה הזו קשורה בסוד השם שב"י: שמעון בן יוחאי, יצחק בן שלמה (האר"י הקדוש) ושלום בן יצחק (הרש"ש הקדוש ).

"על משה נאמר: "עלית למרון שבית שבי", רשב"י, האר"י והרש"ש - ר"ת שב"י. רשב"י גילה את הזוהר. האר"י הקדוש (יצחק בן שלמה) גילה את עץ החיים, הרש"ש (רבי שלום שרעבי) גילה את כוונות התפילה.

"האר"י אמר לפני פטירתו: 'אם תזכו - אבוא עליכם'. רבי חיים פלאג'י כותב שנשמתו חזרה ברש"ש. ומי שקרא שורה אחת מהרש"ש - מבין שזה לא בשר ודם. הוא ידע כל פרט בעולמות העליונים בין שעה לשעה".

למה הזוהר הוסתר 700 שנה?

יש שטוענים שהזוהר לא נכתב על ידי רשב"י...

הגרב"צ מוצפי: "זה אנשים טיפשים, חסרי דעת ועמי הארצות. ה'בית יוסף' מזכיר את הזוהר בלמעלה מ-40 מקומות מרכזיים. הרמב"ן, החיד"א, כל גדולי ישראל - נשענו עליו".

אבל למה הוסתר כ-700 שנה?

הרב מוצפי: "בזוהר כתוב שבאלף החמישי - ספירת הוד - 'כל היום דוה, אין משיח'. אם הזוהר היה מתגלה בתקופות הגזרות הקשות, אנשים היו מאבדים תקווה וממירים את דתם. בשמיים עצרו את הגילוי. רק כשנכנסנו לאלף השישי - תקופת הרמב"ן, לפני כ-700 שנה - הותר".

הרב מביא משל עמוק מהגאון בעל "מעבר יבוק": "נפטר שעולה לעולמו לא יכול לראות את האור הגדול בבת אחת. הוא יושב קודם חצי שנה בשמן המור ועוד חצי שנה בבשמים בגן עדן התחתון, כדי שהאור יתגלה לו לאט לאט. כי אם זה יבוא בבת אחת - הוא יסתנוור ויתפקע.

"זה כמו תינוק שנולד, לא נותנים לו בשר ישר - נותנים חלב מדולל. כך גם הנשמה שלנו מתרגלת לאור הגאולה בהדרגה. ככל שמתקרבים לגאולה - האור של הזוהר מתגלה יותר, כדי להכין אותנו לגאולה".

יש ראיה של"ג בעומר זה יום פטירתו?

הגרב"צ מוצפי: "אין שום ראיה. זהו יום שמחתו של רשב"י. האר"י הקדוש כותב: ביום ל"ג בעומר סמך רבי עקיבא את חמשת התלמידים שנשארו - רבי שמעון, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי יוסי ורבי נחמיה. זה היה אחרי שמתו 24,000 תלמידים, הרומאים שרפו את ספרי התורה, העולם היה שמם. ביום ל"ג בעומר - התורה חזרה לעולם. זהו יום השמחה.

"האר"י ראה שתלמידו רבי אברהם הלוי אמר 'נחם' - תפילת אבלות - בל"ג בעומר, ואז רשב"י עצמו התגלה לאר"י ושאל: למה תלמידך מתאבל ביום שמחתנו? ורשב"י ביקש שיענישו אותו.

"אבא שלי היה מדקדק: הוא אמר 'ביום שמחתנו', לא 'ביום פטירתי'. שמחה של כולם".

הסוד הקבלי: "הוד שבהוד"

"ב-ל"ג בעומר עברו שני שליש מהספירה. האר"י כותב שבאותו לילה שם אלוקים מתחלף באותיות שלפניו (א-ק-ד-ט-מ). החתם סופר כותב: 'בית דין שכולו חייב - הנאשם יוצא זכאי. זהו הוד שבהוד'. ואם תספור את ימי העומר ברוורס - הוד שבהוד הופך ל'חסד שבחסד'.

"דווקא איפה שיש דין - שם החסד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה - לטובה הוא עושה".

הכביש למירון: נסלל על קברי יהודים

גילוי שמעט יודעים - והרב צועק עליו שנים. "לפני כ-700 שנה היה מנהג קדום: 10 ימים לפני שבועות, מרן רבי יוסף קארו, רבי משה אלשיך, רבנו האר"י, רבי חיים ויטאל - כולם יחד, עשרה ימים כולל שבת, לומדים אידרא רבה ואידרא זוטא.

"הגנרל אלנבי הבריטי חרש בית קברות יהודי שלם כדי לסלול את הכביש שאנחנו עולים בו היום. כל הכביש לציון - על גבי קברים יהודים. יש תשובה מבית הדין של צפת מלפני 110 שנים שמזהירה: כהנים לא יכולים לבוא בדרך זו.

"הגנבים שנהיו שומרים כשגדולי הדורות ישבו שם, הגויים הערבים היו גונבים. אז מה עשו החכמים? קראו לשניים מהגנבים עצמם, נתנו להם כסף, והפכו אותם לשומרים שלהם. וממילא הפסיקו הגניבות - וכולם ישבו ולמדו.

למה כל שנה יש מניעות סביב ההילולה?

הרב מוצפי: "רשב"י סלד מכבוד וממון. היום יש כאלה שהפכו את ההילולה למאבקי כבוד – "איזה רב ידליק". רשב"י רואה את זה ואומר "אני לא רוצה את זה". כשמחפשים כבוד במקום קדושה, יש מניעות".

לגבי הכוח הרוחני במירון, אומר הרב מוצפי: "האר"י מזהיר לא ללכת יחידי במקומות רחוקים או בבתי קברות כי יש כוחות (כמו השד "תנא") שעלולים להזיק. צריך להיצמד לתורה ולא לדמיונות".

מה עושים ביום ההילולה?

"לא צריך לנסוע עד מירון, אפשר לשבת בבית או בבית הכנסת. ללמוד בהתלהבות. ללכת למקווה. ובעיקר - לשמור על העיניים באותו יום". הרב מוצפי ממליץ: "מי שרוצה להתחבר, שייקח את ספר 'הילולא רבא' - שהגאון הבן איש חי הוסיף לו תפילה מיוחדת ונפלאה. כל תורה שתלמד ביום ההילולה - עושה נחת רוח לרשב"י".

מהו "האור הגנוז"?

"האור הגנוז הוא לא אור מוחשי שרואים בעיניים. זו הרגשת התעלות שמתקנת את המידות. בדיוק כמו שאדם שיושב אצל אדם גדול - ובאותו יום הוא פשוט לא מסוגל לחטוא.

"כשאתה מתחבר לרשב"י באמת - באופן אוטומטי אתה לא יכול לעשות עוונות באותו יום".

בג"ץ - "הפרפורים האחרונים של כוחות הטומאה"

מהסודות של דמשק וצפת, הרב מוצפי נוחת ישירות אל תוך הכותרות הבוערות. כשנשאל על הקיצוצים ורדיפת עולם התורה, הוא משיב בחדות: "בג"ץ מנסה להרוס את עולם התורה? אלו הפרפורים האחרונים של כוחות הטומאה. די לחכימא ברמיזא. לנו זה לא מפריע. אדרבה - השכר של מי שלומד תורה היום גדול בהרבה. כי זה ימים של ניסיון".

הרב מצטט מהזוהר: "רשב"י כותב: 'הצרות שיהיו בדור האחרון קשות מנשוא. ולא יחזיק מעמד - אלא מי שלומד תורה'. מי שיושב ולומד שוכח את כל העולם. לא מרגיש עוני, לא רעב, לא מחסור. בכל תנאי".

מי ראוי לפתוח את הזוהר? 10 תנאים

"כל יהודי שגורס זוהר - גם בלי הבנה - הנשמה שלו מבינה ומתקנת למעלה. אין תנאי מגיל 40. אבל מי שרוצה להעמיק - צריך לעמוד ב-10 תנאים שכתב רבי חיים ויטאל בהקדמה לעץ חיים: להיות נשוי, למלא כרסו בתלמוד ופוסקים, לקום לתיקון חצות, לא להקפיד בבית על שום דבר, לדבר בנחת ולא לישון אם רב עם מישהו בלי לפייסו קודם".

"צריך להיות מלאך", חותם הרב.

נשים שלומדות קבלה: "זה היצר הרע מפתה אותן לעזוב את מה שהן באמת צריכות לעשות. בנות צריכות ללמוד הלכות: שבת, ברכות, כיבוד הורים, פרקי אבות. קודם תקיימו מה שצריכות, אחר כך נדבר".

למה ספרדים לא לומדים זוהר הסולם? "הפירוש לפעמים משלב דברים מדעתו שאינם תואמים את קבלת האר"י. הבן איש חי, הרב חיים פלאג'י והחיד"א - כולם כתבו שלא ללמוד ספרים אחרים".

הרמב"ם והזוהר: ההוכחה שכמעט אף אחד לא מכיר

האם הרמב"ם הכיר את הזוהר? הרי הוא כותב 'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה' - וזה לא בגמרא?

הגרב"צ מוצפי: "ודאי שכן! הם קראו לו 'מדרש רשב"י'. הרב ראובן מרגליות - 'אנציקלופדיה מהלכת' קראו לו - זיהה כ-200 מקומות שהרמב"ם פסק לפי הזוהר.

"'לעולם יראה דיין כאילו חרב מונחת בין ירכותיו' - זה לא גמרא. זה זוהר. 'לא זזה שכינה מישראל ואפילו בשבתות של חול' - זה זוהר. הרמב"ם היה הולך פשט, הולך ישר. הסיסמאות שהתנגד לקבלה - בדיות של פרשנים מאוחרים".

קבר רבי חיים ויטאל: היד שנמשכה מתוך הקבר

אחד הסיפורים המסתוריים ביותר בתורת הקבלה. "רבי חיים ויטאל ציווה שיגנזו איתו את הכתבים. אחרי זמן, שני צדיקים - רבי אברהם אזולאי ורבי יעקב צמח - פתחו את הקבר בדמשק. הוא הרים את ידו, הם לקחו קונטרסים, ואז הוא החזיר את ידו.

"הבינו: עד כאן ולא יותר. מה שהוציאו - זה ספר 'מבוא שערים'. ואחר כך הקבר נסגר לנצח".

האם מלחמת אחרית הימים נרמזה?

הרב "כלי פז" לפני כ-400 שנה כתב על "מדינה רחוקה מבבל, בין גבול אשור ופרס - הורמוז, תחת הישמעאלים" - ומרמז שאולי שם תהיה המלחמה באחרית הימים. זה מדבר על איראן?

הרב מוצפי אישר שראה את הדברים - אך מצנן: "הוא מדבר על מדינה. לא על קטע אדמה שנוכל לזהות בדיוק. לא כל דבר נבואי ניתן מיד לזהות עם הכותרות של החדשות".

מה זה בכלל משיח? כי היום כל אחד אומר שהוא משיח...

"הנביא ישעיה כותב: 'לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח - אלא בריחו ביראת ה''. מהריח הוא יודע מי צדיק ומי לא. האור של המשיח כל כך עצום - 'ובאו במערות צורים... מפני פחד ה''. הקדוש ברוך הוא עצמו מופיע. מי יכול לעמוד מולו? אפילו הצדיקים הגדולים לא יוכלו לסבול את האור הזה".

אנחנו קרובים לביאת המשיח?

"תמיד אמרו שקרובים. אבל לפעמים מתקרבים ומתרחקים. האר"י אמר פעם: 'המשיח היה צריך לבוא השנה - אבל לפני שבועיים מישהו חטא חטא חמור, ובגללו נדחה'.

"אבא שלי אמר לי: 'תשמע בן ציון - כל החשבונות היו וכל החשבונות יש. הקדוש ברוך הוא השאיר את הכל, כי הכל יהיה בבת אחת. חבלי משיח, גוג ומגוג, תחיית המתים - בבת אחת. כי סבלנו בגלות ונשארנו עד הסוף'".

ארבעה מסרים של רשב"י לדור שלנו

מה אדם פשוט יכול לקחת מרשב"י למעשה?

הגרב"צ מוצפי עונה בארבעה משפטים, כל אחד מהם עולם ומלואו.

הראשון: "לא להתייאש".

השני: "לא לפחד מאף אחד כשמדובר באמת של תורה".

השלישי: "לאהוב את עם ישראל ולדון אותם לכף זכות".

הרביעי: "לדעת שגם אם אדם נמצא במערה, בחושך, בקושי, בצרה - אם הוא עם הקדוש ברוך הוא, מהמערה יוצא אור לעולם. ראו מה יצא מהמערה של רשב"י, הזוהר הקדוש, אור לעולם כולו".

מה הרב יכול להגיד לרבנים של טיקטוק שמכריזים על נבואות?

"יגידו ואמרו ויגידו. ועוד יבואו אחרים, ואלה ילכו. נו".

המסר לבני הישיבות והתנאים לגיוס חרדים

מה המסר של הרב לתלמידי התורה בתקופה של גזירות ורדיפות?

הרב מוצפי: "תמשיכו ללמוד! כבר היו נמרוד ונבוכדנצר שניסו להילחם בנו, ותמיד התורה ניצחה. יש הבטחה ש"לא תישכח מפי זרעו". מי שלא לומד ורוצה להתגייס - אני אומר: אם יבטיחו לו שמירת שבת, אוכל כשר והיעדר פריצות, זה עניין אחד. אבל כל עוד התנאים האלה לא קיימים, איך אפשר לומר לאדם לעבור על דתו?".

ברכה לסיום

הרב מוצפי: "אני מברך את הצופים ואת המאזינים ואת כל היהודים היקרים שלנו, כולל החיילים והקצינים והמפקדים, וכל עם ישראל בארץ ובתפוצות, ובעיקר את בני התורה, אברכים וראשי ישיבות ודיינים ורבנים שמוסרים את עצמם בעד התורה. הקדוש ברוך הוא, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שזכה לגילוי אליהו, זכה לגילוי אור הגנוז, שזכותו תגן עליהם ועל כל ישראל אחינו, ונזכה לגאולה שלמה, לישועה ורחמים, שיחזרו החיילים כולם בריאים ושלמים, וירפאו כל החולים וכל הפצועים רפואה שלמה, ונזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן".