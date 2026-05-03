נציב הכבאות באזהרה מצמררת: "רכב חשמלי הוא מלכודת מוות"

באופן סמלי, ערב חג ל"ג בעומר שבו מדליקים מדורות ברחבי הארץ, התקבלה הודעה מדאיגה במיוחד מנציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר אייל כספי. בכנס מקצועי מרכזי בתחום בטיחות האש, העביר הנציב מסר חד וחריף שהצליח לטלטל את יועצי הבטיחות המובילים בישראל: "רכב חשמלי לא ניתן לכיבוי".

המסר, שנמסר בעידן שבו הכבישים והחניונים מתמלאים בסוללות ליתיום, מעלה שאלות קשות על הבטיחות של המהפכה החשמלית שעוברת על העולם. כידוע, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במעבר לרכבים חשמליים, כאשר מחירי הדלק זינקו בכ-1.03 ש"ח לליטר והגיעו למעל 8 שקלים לליטר.

"תהליך בלתי הפיך"

בכנס המרכזי של העמותה לקידום בטיחות האש, הציג נציב כבאות והצלה סקירה מפורטת על האתגר החדש של לוחמי האש במאה ה-21. לדברי הנציב, מרגע שסוללת ליתיום-יון נכנסת למצב של "בריחה תרמית" - תהליך שבו הסוללה מתחממת באופן בלתי נשלט - אין דרך לעצור את התהליך.

הנציב הבהיר כי צוותי כיבוי מיומנים משתמשים בטכניקות הכלה מורכבות, הכוללות יריעות אש מיוחדות והסלנת מים משולבת, אך גם אלו נועדו למנוע התפשטות בלבד - לא כיבוי סופי. "זו אמת מקצועית שחשוב שהציבור יבין", הדגיש.

חניונים תת-קרקעיים - מלכודות מוות

הסיכונים הופכים מוחשיים במיוחד במקומות סגורים. הנציב הזהיר כי בחניונים תת-קרקעיים, רכב בוער ממלא את המקום בעשן רעיל במהירות הבזק, והופך את המילוט לבלתי אפשרי. במעליות המצב חמור אף יותר: סוללת אופניים או קורקינט שמתלקחת הופכת את התא למלכודת מוות בתוך פחות מ-17 שניות.

לאור הסכנות, כבאות והצלה אף בלמה מסע פרסום של רכבת ישראל שקידם טעינת כלים חשמליים במהלך הנסיעה, מחשש לאירוע רב-נפגעים בקרונות. כזכור, בשבועות האחרונים נרשמו מספר שריפות בבניינים חרדיים, שהדגישו את חשיבות הבטיחות בחדרי מדרגות ובמקומות סגורים.