כיכר השבת
ערב ל"ג בעומר

נציב הכבאות באזהרה מצמררת: "רכב חשמלי הוא מלכודת מוות"

יומיים לל"ג בעומר, רב טפסר אייל כספי חושף את הסכנות הקטלניות של סוללות הליתיום. רכבים בוערים שהופכים למלכודות בחניונים, מעליות שהופכות לתאי מוות תוך 17 שניות ואיסור טעינה ברכבת. מומחים מזהירים: "אל תנסו לכבות לבד, זה יסתיים באסון" (בארץ)

כיבוי דליקה של רכבים בוערים בצפון
כיבוי דליקה של רכבים בוערים בצפון | צילום: צילום: דוברות כבאות והצלה

באופן סמלי, ערב חג ל"ג בעומר שבו מדליקים מדורות ברחבי הארץ, התקבלה הודעה מדאיגה במיוחד מנציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר אייל כספי. בכנס מקצועי מרכזי בתחום בטיחות האש, העביר הנציב מסר חד וחריף שהצליח לטלטל את יועצי הבטיחות המובילים בישראל: "רכב חשמלי לא ניתן לכיבוי".

המסר, שנמסר בעידן שבו הכבישים והחניונים מתמלאים בסוללות ליתיום, מעלה שאלות קשות על הבטיחות של המהפכה החשמלית שעוברת על העולם. כידוע, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במעבר לרכבים חשמליים, כאשר מחירי הדלק זינקו בכ-1.03 ש"ח לליטר והגיעו למעל 8 שקלים לליטר.

הוראות נציב כבאות והצלה

"תהליך בלתי הפיך"

בכנס המרכזי של העמותה לקידום בטיחות האש, הציג נציב כבאות והצלה סקירה מפורטת על האתגר החדש של לוחמי האש במאה ה-21. לדברי הנציב, מרגע שסוללת ליתיום-יון נכנסת למצב של "בריחה תרמית" - תהליך שבו הסוללה מתחממת באופן בלתי נשלט - אין דרך לעצור את התהליך.

הנציב הבהיר כי צוותי כיבוי מיומנים משתמשים בטכניקות הכלה מורכבות, הכוללות יריעות אש מיוחדות והסלנת מים משולבת, אך גם אלו נועדו למנוע התפשטות בלבד - לא כיבוי סופי. "זו אמת מקצועית שחשוב שהציבור יבין", הדגיש.

חניונים תת-קרקעיים - מלכודות מוות

הסיכונים הופכים מוחשיים במיוחד במקומות סגורים. הנציב הזהיר כי בחניונים תת-קרקעיים, רכב בוער ממלא את המקום בעשן רעיל במהירות הבזק, והופך את המילוט לבלתי אפשרי. במעליות המצב חמור אף יותר: סוללת אופניים או קורקינט שמתלקחת הופכת את התא למלכודת מוות בתוך פחות מ-17 שניות.

לאור הסכנות, כבאות והצלה אף בלמה מסע פרסום של רכבת ישראל שקידם טעינת כלים חשמליים במהלך הנסיעה, מחשש לאירוע רב-נפגעים בקרונות. כזכור, בשבועות האחרונים נרשמו מספר שריפות בבניינים חרדיים, שהדגישו את חשיבות הבטיחות בחדרי מדרגות ובמקומות סגורים.

השריפה בעמנואל (צילום: כבאות והצלה יו"ש)

קריאה דחופה למשרד התחבורה

הכימאית הבכירה דר' ורד קויפמן הצטרפה לאזהרות והדגישה את סכנת ההתחשמלות והגזים הרעילים הנפלטים משריפת סוללות ליתיום. היא קראה למשרד התחבורה לחייב פרסום "כרטיסי בטיחות" בעברית לכל דגם רכב, שיאפשרו ללוחמי האש לדעת היכן ממוקמים כבלי המתח הגבוה לפני שהם מבצעים חיתוך להצלת חיים.

המסר המרכזי לציבור הוא חד משמעי: ללא ציוד מיגון מלא והכשרה מקצועית, אין להתקרב לרכב חשמלי בוער. "זה לא משהו שאזרח רגיל יכול להתמודד איתו", הבהיר הנציב כספי.

בצל ל"ג בעומר

האזהרות מגיעות בעיתוי מיוחד, כאשר נציב כבאות והצלה חתם על צו איסור הבערת אש שייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב, ה-3 במאי, וימשך עד ה-30 ביוני. הצו מתיר הדלקת מדורות רק במקומות שאושרו מראש על ידי הרשות המקומית, רשות הטבע והגנים או קרן קיימת לישראל.

"השנה יותר מתמיד: אנו קוראים לציבור ולרשויות המקומיות לציין את ל"ג בעומר באחריות", מסרו בכבאות והצלה. "אם מדליקים מדורה במקום מאושר, יש להקפיד על ההנחיות". כוחות כבאות והצלה יפרסו מאות לוחמי אש, מפקחי מניעת דליקות ומתנדבים ברחבי הארץ לשם מניעה, פיקוח ומענה מבצעי מהיר.

מדורת ל"ג בעומר (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)
ל"ג בעומרלוחמי האשכיבוי אשכבאות והצלהרכב חשמלידליקהנציב כבאות והצלהסוללת ליתיום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר