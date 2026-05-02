תתכוננו: החל ממחר מהפך דרמטי במזג האוויר; זה מה שצפוי השבוע

השרב הקל שפקד אותנו בימים האחרונים עומד להסתיים בשינוי דרמטי במזג האוויר. טמפרטורות גבוהות שנמדדו בעיקר באזור השפלה, הדרום והבקעה הגיעו לסביבות 30-31 מעלות. הלילה הזה צפוי להיות מעונן חלקית ופחות קר מהלילות האחרונים, אך כבר מחר יחל מהפך עם שבירת השרב.

החל משעות הבוקר מחר הטמפרטורות יהיו בשיאן במהלך היום, וכבר בשעות הצוהריים יחלו לנשב רוחות מערביות ערות מכיוון הים, יחד עם עננים נמוכים בשמיים. לקראת שעות הערב, יש סיכוי לגשם שיחלוף באזור הצפון והמרכז ויהיה מלווה ברעמים וברקים נקודתיים. בשעות הערב ייתכן שלג בחרמון.

ביום שני יורגש השינוי המשמעותי ביותר, עם ירידה של ממש בטמפרטורות - שייעשו חורפיות כפי שמורגש בחודשים פברואר ומרץ.

גשם יחל לרדת בשעות הבוקר, בעיקר בצפון הארץ ומישור החוף הצפוני, אך מוקד הגשמים יהיה ברמת הגולן שם צפוי לרדת בין 20 ועד ל-40 מ"מ של גשם. בשאר אזורי הארץ יירד גשם מקומי עד ל-20 מ"מ. בשעות הבוקר עדיין ייתכן שלג בחרמון, וברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות.

ערב חג ל"ג בעומר צפוי להיות קר במיוחד, למרות שלא צפויים כמעט גשמים ברוב האזורים כבר משעות הצוהריים. הטמפרטורות בלילה עשויות להגיע ל-9 מעלות, ובאזור השפלה הן ינועו סביב 10-12 מעלות.

ביום שלישי הטמפרטורות יוסיפו ויהיו נמוכות מהרגיל בעד כ-10 מעלות. במהלך השבוע תורגש עלייה הדרגתית, וביום חמישי מזג האוויר ישוב וייעשה רגיל לעונה.

ביום רביעי המערכת תחל להיחלש. מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אם כי הן עדיין יישארו נמוכות מהממוצע לעונה.