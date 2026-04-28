"מהלך אימים על בית המשפט": הפיצוץ בדיון על הונאת המיליונים

אלעזר ויגדרוביץ' בעת מעצרו בניו יורק ( צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

דיון הארכת מעצר שהתקיים השבוע בבית משפט השלום בתל אביב הפך לאחת הדרמות המשפטיות הבולטות של השבוע, כאשר אלעזר ויגדרוביץ', המכונה בתקשורת "קצין המבצעים של חסידות גור", הובא בפני השופט אלישי בן יצחק לאחר שהוסגר מארצות הברית בסוף השבוע.

ויגדרוביץ', שנעצר בנתב"ג ביום שלישי בערב לאחר הסגרה מארה"ב, חשוד בהובלת רשת הונאה מתוחכמת שגזלה מיליוני שקלים מקשישות. על פי החשד, הוא ושותפיו הציגו מצגי שווא ומכרו נכס יוקרתי בתל אביב השייך לשתי קשישות ליזמים שונים, תוך שהם משלשלים לכיסם סכומי עתק. "חשוד מתוחכם ומסוכן" נציגי המשטרה הציגו בפני בית המשפט תמונה קשה של עבירות הלבנת הון, מרמה בנסיבות מחמירות וזיוף. במשטרה הגדירו את ויגדרוביץ' כ"חשוד מתוחכם ומסוכן" וטענו כי בריחתו לחו"ל לפני כחמישה חודשים מחזקת את הצורך להשאירו מאחורי סורג ובריח מחשש לשיבוש חקירה נוסף. כזכור, ויגדרוביץ' ברח מהארץ בפברואר האחרון, ולפי הדיווחים אף ניסה להימלט מהרשויות באירלנד לאחר שלפי החשד "זייף" התקף לב במהלך טיסה וגרם לנחיתת חירום. בסופו של דבר הצליחו הרשויות האמריקאיות לעצור אותו ולהסגירו לישראל.

עו"ד ישראל ענדען לאחר מעצרו בניו יורק ( צילום: מתוך עמוד הפייסבוק Niagara County Mugshots OG )

התפרצות באולם: "הסנגור מהלך אימים"

הדיון הפך לסוער במיוחד כאשר נציג המשטרה הטיח בסנגור, עו"ד ליאור שביט, כי הוא חשוד בעצמו בשיבוש הליכי חקירה. השופט בן יצחק, שניהל את הדיון ביד ברזל, נאלץ להשתיק את הסנגור מספר פעמים ואף הזהיר אותו מפני הטלת הוצאות אישיות.

"התנהלות הסנגור גובלת בניסיון להלך אימים על בית המשפט"

כך כתב השופט בהחלטתו, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על הסגנון החריג שננקט באולם. ההגנה ניסתה לטעון לאכיפה בררנית ולמצב רפואי רעוע של החשוד, אך השופט דחה את הטענות.

ההחלטה: מעצר עד ראשון הקרוב

למרות ניסיונות ההגנה, השופט בן יצחק קבע כי קיימת תשתית ראייתית מבוססת ומסוכנות גבוהה. הוא הורה על הארכת מעצרו של ויגדרוביץ' עד ליום ראשון, 3 במאי, והבהיר כי המורכבות של התיק אינה מאפשרת את שחרורו בשלב זה.

יצוין כי זהו לא המעצר הראשון של ויגדרוביץ' בחו"ל. לפני מספר חודשים הוא נתפס במעבר הגבול מקנדה לצפון מדינת ניו יורק, כשהוא מסתתר בתא המטען של רכב שטח מסוג פורד אקספדישן. אז התברר כי הוא מסורב כניסה לארצות הברית בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.

עו"ד ישראל ענדען, שניסה להבריח את ויגדרוביץ' דרך מעבר הגבול במפלי הניאגרה, הודה בבית משפט פדרלי בארצות הברית בניסיון הברחה וצפוי לעונש של עד עשר שנות מאסר. עדכונים נוספים בהמשך.