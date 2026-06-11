אלימות בחסימה בצומת גהה - צילום: קובי ישראל אלימות בחסימה בצומת גהה | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:34

כפי שהיה צפוי, החסימות כבישים במחאה על מעצר לומדי תורה הפכו לזירות קרב ואלימות בין נהגים מתוסכלים לבין המוחים. בתיעוד דרמטי מאחת מזירות החסימה נראית נהגת משאית כשהיא מכה מפגינים עם אלה ומתעמתת עימם. בתיעוד נוסף נראים מפגינים כשהם מתפרצים לכביש סואן תוך סיכון חייהם וכמעט נדרסים על ידי משאית. בתיעוד אחר שפורסם נראים המוחים שוברים שמשת רכב שעבר בחסימה.

אלימות בחסימה בצומת גהה - צילום: קובי ישראל אלימות בחסימה בצומת גהה | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:38

גם המשטרה לא טומנת ידה בצלחת, ופועלת באגרסיביות נגד המפגינים במטרה לפתוח את החסימות הכבדות. בין השאר תועד שימוש בפרשים והשלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר המפגינים.

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על פי טענות המפגינים, נרשמו מספר פצועים עקב השימוש ברימוני ההלם, כאשר אחד הפצועים נפגע בעינו. נזכיר כי מדובר בפעולה שהינה נגד החוק.