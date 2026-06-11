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עומסי תנועה כבדים במרכז

הכאוס בכבישים מתפוצץ: אלימות בין נהגים למפגינים, המשטרה משליכה רימוני הלם | תיעוד

החסימות הכבדות בשעות אחר הצהריים של סוף השבוע, הגיעו מהר מאוד לתגרות ואלימות קשה בין נהגים למפגינים | באחד התיעודים נראית נהגת שירדה מרכבה בכביש 6 כשבידיה מוט - והותקפה על-ידי המפגינים | במקביל המשטרה פועלת באגרסיביות כנגד המוחים ומשתמשת גם ברימוני הלם המושלכים לעבר המפגינים | צפו בתיעוד (חרדים)

6תגובות
אלימות בחסימה בצומת גהה
אלימות בחסימה בצומת גהה| צילום: צילום: קובי ישראל

כפי שהיה צפוי, החסימות כבישים במחאה על מעצר לומדי תורה הפכו לזירות קרב ואלימות בין נהגים מתוסכלים לבין המוחים. בתיעוד דרמטי מאחת מזירות החסימה נראית נהגת משאית כשהיא מכה מפגינים עם אלה ומתעמתת עימם.

בתיעוד נוסף נראים מפגינים כשהם מתפרצים לכביש סואן תוך סיכון חייהם וכמעט נדרסים על ידי משאית. בתיעוד אחר שפורסם נראים המוחים שוברים שמשת רכב שעבר בחסימה.

אלימות בחסימה בצומת גהה
אלימות בחסימה בצומת גהה| צילום: צילום: קובי ישראל

גם המשטרה לא טומנת ידה בצלחת, ופועלת באגרסיביות נגד המפגינים במטרה לפתוח את החסימות הכבדות. בין השאר תועד שימוש בפרשים והשלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר המפגינים.

על פי טענות המפגינים, נרשמו מספר פצועים עקב השימוש ברימוני ההלם, כאשר אחד הפצועים נפגע בעינו. נזכיר כי מדובר בפעולה שהינה נגד החוק.

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6
באו מים עד נפש!
יהודה
5
מזעזע התנהגות לא יפה ולא מכבדת!
חסוי
4
אשה יצאה מרכבה עם מוט והותקפה על ידי מפגינים, מסכנה היא רק יצאה הם התקיפו, אולי אשה תקפה מפגינים עם מוט והותקפה בחזרה.
למה
3
חילול השם גמור לכו משם איכס עלק בני תורה זה דרך התורה???? מה אתם משחקים אותה יש צרת גיוס יש דרכים אחרות אתם מייציגים את התורה בדרכיה דרכי נועם????
יאיר
2
לא הבנתם! רק בקפלן חל איסור ברימוני הלם.
יהודי
1
אשרי הממשלה הטיפשה הזאת שלא ידעה לפתור בעיות ומקבלת הרבה כסף ויצרה כזו מלחמת אחים!!!! מה הם חשבו? שציבור שלם יכנס לכלא וישתוק????? אי אפשר לכפות דעה על ציבור שלם. צריך לפתור בעיות בשולחנות הגבוהים ולא לתת לעם להלחם אחד בשני!!!
בושה לממשלה!

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