אירוע דקירה אכזרי שהתרחש בסוף השבוע בלב שכונת האפר וסט סייד במנהטן מקבל תפנית כואבת המציפה את תחושת החוסר ביטחון הקשה של הקהילה היהודית בניו יורק.

משה יצחק גרונהויז, יהודי חרדי כבן 50, שנפצע ביום חמישי האחרון לאחר שנדקר בחזהו על ידי אלמוני בעת שיצא מבית כנסת, החליט לעזוב את העיר ניו יורק באופן סופי ולעבור להתגורר בסרפסייד שבפלורידה. כך דווח בניו יורק פוסט.

לפי הדיווח ומקורבים, ההחלטה לעזוב את מנהטן התקבלה במידה רבה בשל התגברות האנטישמיות בעיר והתסכול העמוק מהמדיניות וההתבטאויות של ראש העיר זוהראן ממדאני נגד ישראל, אשר מעניקות לטענת התושבים רוח גבית לשנאת יהודים.

הפיגוע הקשה אירע כאשר גרונהויז צעד מבית הכנסת והותקף בפתאומיות על ידי עבריין מורשע, שהתנפל עליו עם מברג תוך שהוא צועק לעברו שוב ושוב "אללה ואכבר".

גרונהויז נפצע בחזהו ופונה לקבלת טיפול רפואי דחוף, ממנו שוחרר במהלך סוף השבוע כשמצבו מוגדר יציב. כמה דקות קודם לכן דקר התוקף אזרח נוסף כבן 57 במרחק מספר רחובות משם. גרונהויז, שהיה מצוי בשלבי מעבר מתקדמים לפלורידה, שהה בניו יורק במטרה לרוקן את דירתו הישנה, כשמה שהחל כסידורים אחרונים הפך לאירוע אלים ומפחיד שהמחיש את החששות הכבדים שליוו אותו בתקופה האחרונה.

שכניו של גרונהויז באפר וסט סייד הביעו הבנה מלאה להחלטתו לעזוב את העיר הגדולה. תושבים מקומיים ציינו, לפי הדיווח, כי האווירה ברחובות ניו יורק הפכה למתוחה במיוחד עבור חובשי כיפות ויהודים בעלי חזות דתית.

לדבריהם, ההתבטאויות של ראש העיר ממדאני נגד מדינת ישראל, לצד אמירות קיצוניות שחרגו מסמכותו, פוגעות בתחושת הביטחון של הקהילה ויוצרות תחושה כי השלטון המקומי אינו מעודד גאווה יהודית או מעניק הגנה מספקת. גרונהויז עצמו בלט בחודשים האחרונים ברשתות החברתיות כששיתף תיעודים של גילויי אנטישמיות ברחבי העיר וקרא לפעולה נגד התופעה.

בתגובה לטענות ולגל המחאה הגובר, טען ראש העיר ממדאני באירוע ציבורי כי אין כל סובלנות לגזענות בעיר, והודה כי על אף שהיהודים מהווים מיעוט באוכלוסייה, הם סופגים את מרבית פשעי השנאה בחמשת רובעי ניו יורק. ראש העיר הצהיר כי העירייה תפעל לעקור את האנטישמיות מהשורש ותדאג לביטחונם של התושבים היהודים. עם זאת, בקהילה היהודית מגיבים בביטול לדברים וטוענים כי מדובר במס שפתים בלבד. הפגנת מחאה נרחבת תחת הסיסמה "דם על ידיו של ממדאני" כבר מתוכננת להתקיים בשכונה בקריאה להתעוררות ודיכוי ביד קשה של גילויי השנאה.

בתוך כך, נגד התוקף ראול מוראלס הוגש כתב אישום חמור הכולל שני סעיפים של ניסיון לרצח ושני סעיפי תקיפה – כולם מוגדרים ומתוייגים כפשעי שנאה מובהקים. בית המשפט הורה לשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית מעמיקה, והוא צפוי להתייצב שוב בפני שופט בימים הקרובים. בעוד שני נפגעי הפיגוע מחלימים מפצעיהם, האירוע הנוכחי ממשיך להסעיר את ניו יורק ומדגיש את הצעד הדרמטי של תושבים יהודים הבוחרים לעזוב את ביתם בעקבות גל האנטישמיות הגואה.