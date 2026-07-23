שוטרי תחנת לב הבירה של משטרת מחוז ירושלים מנהלים במהלך השבועות האחרונים חקירה מקיפה, רגישה ומורכבת, בעקבות חשד כבד לביצוע עבירות חמורות בקטינים.

החקירה מתנהלת נגד תושב ירושלים כבן 62, אשר נעצר על ידי בלשי המשטרה לפני כשבועיים, ביום שישי. מאז יום מעצרו, הובא החשוד פעם אחר פעם בפני שופט בבית המשפט לצורך הארכת מעצרו, כאשר בכל פעם נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את ימי המעצר לאור חומרת החשדות והצורך בהשלמת הפעולות החקירתיות.

לאחרונה הובא החשוד שוב לדיון בעניינו, ובסיומו הוחלט בבית המשפט להאריך את מעצרו פעם נוספת, עד לתאריך 26 ביולי 2026 - יום ראשון הקרוב.

הארכת מעצר זו, האחרונה, ניתנה לטובת המשך ביצוע פעולות חקירה הכרחיות וסמויות שנדרשות לחוקרים, וכן על מנת לאפשר לגורמי האכיפה לאתר נפגעים ונפגעות נוספים אשר על פי החשד נפלו קורבן למעשיו של החשוד במהלך התקופה האחרונה.

עם ההתקדמות המיוחלת בחקירת המשטרה בתחנת לב הבירה, הצליחו החוקרים לחשוף את דפוס הפעולה המדאיג והשיטתי שבו השתמש החשוד לכאורה.

מגרסת המשטרה וממצאי החקירה הראשוניים עולה כי החשוד פעל בצורה מתוכננת, תוך שהוא בונה ויותר יחסי אמון וקרבה עם קטינים בסביבתו. לאחר שהשיג את אמונם והפיג את חששותיהם, נהג לקחת אותם לטיולים ולמפגשים באזורים שונים. שם, הרחק מעין רואים ותוך ניצול ציני של הקרבה, התמימות והאמון שנבנו מול המעורבים, ביצע בהם על פי החשד מעשים שלא יעשו.

במשטרת ישראל מציינים כי ככל שהחקירה מעמיקה, עולה חשד כבד לפיו קיימים נפגעים ונפגעות נוספים אשר נפלו קורבן למעשיו של החשוד, אך זהותם טרם נודעה לגורמי החקירה והם עדיין לא הגיעו למסור את עדותם. לאור החשש הממשי כי ישנם ילדים או נערים נוספים ש נפגעו וטרם אגרו את הכוח להתלונן, החליטה המשטרה לנקוט בצעד יוצא דופן ולהביא לפרסום פרטי המקרה ותמונתו של החשוד.

חוקרי המשטרה קוראים לכל מי שנפל או נפלה קורבן למעשיו של החשוד, או לכל אדם, הורה או איש חינוך שברשותו מידע רלוונטי שעשוי לסייע לחקירה, לא להסס ולהגיע ללא דיחוי לתחנת לב הבירה או לתחנת המשטרה הקרובה ביותר למקום מגוריו לשם הגשת תלונה מסודרת. כמו כן, הדגישו במשטרה כי ניתן ליצור קשר ישיר ומהיר בטלפון עם מוקד 100 של משטרת ישראל, או לפנות ישירות ליחידה החוקרת בתחנת לב הבירה במספר הטלפון: 02-5391550.