אימה ודרמה בשכונת קראון הייטס החב"דית שבברוקלין: תושבת השכונה הותקפה השבוע באלימות קשה בתוך ביתה - באירוע שנחקר על ידי הרשויות כפריצה נועזת וסכנת נפשות מוחשית.

המקרה הקשה התרחש בסביבות השעה 15:00 בצהריים, ביום שני, זמן קצר בלבד לאחר שבעלה של האישה יצא מהבית. לפי הדיווח באתר COLive, אל הדלת הגיע אדם גבה קומה שצלצל בפעמון והציג את עצמו כאיש שירות מטעם חברת החשמל והגז.. ברגע שהאישה פתחה את הדלת, התנפל עליה הזר, פרץ בכוח אל תוך הדירה, שלף אקדח והחל לחנוק אותה באכזריות.

בעיצומה של התקיפה הקשה, החלה האם לצעוק בכל כוחה ולזעוק לעזרה. למרבה הנס, פעמון הדלת החכם של הבית, המצויד במצלמה ובחיבור מרחוק, נותר פעיל. בעלה של האישה, שהיה באותה עת במרחק של כשישה רחובות בלבד מהבית, קיבל התראה לטלפון הנייד שלו. כשהתחבר לשידור החי של המצלמה, שמע בזמן אמת את הצעקות, ההיאבקות וההמולה המתחוללת בביתו, והבין מיד כי אשתו נמצאת בסכנת חיים מיידית.

הבעל לא היסס לשנייה ומיהר בריצה חזרה לביתו. כשהגיע למקום, פרץ פנימה ונקלע לעימות פיזי חזיתי וסוער עם התוקף החמוש. במהלך ההיאבקות הנועזת, הצליח הבעל לחלץ את האקדח מידיו של השודד ואף הלם בראשו באמצעות כלי הנשק, דבר שגרם לחשוד לדימום מסיבי.

תוך כדי הקרב והמהומה שנוצרה, ניצלה האם את ההזדמנות, תפסה את התינוק שלה ונמלטה במהירות מהבית. מנגד, לאחר שבעלה וידא כי בני משפחתו מחוץ לטווח סכנה, הצליח אף הוא לחלץ את עצמו החוצה מהזירה.

החשוד, שנפצע במהלך הקטטה, נמלט מהזירה כשהוא לוקח עמו את האקדח, לצד הטלפון הנייד והארנק של האישה. מיד לאחר מכן הוזעקו למקום מתנדבי ארגון השמירה השכונתי 'שומרים', שנכנסו לפעולה מהירה. המתנדבים החלו בסריקות נרחבות ובמעקב אחר נתיב בריחתו של השודד, עד שאיתרו אותו בפארק באזור קנארסי הסמוך.

שוטרי משטרת ניו יורק (NYPD) שהוזעקו לנקודה עטפו את המקום ועצרו את החשוד. בחיפוש שנערך בכליו, תפסו השוטרים תיק שהכיל את הנשק וכן חבל שנועד ככל הנראה לכפיתת בני הבית. בהמשך זיהה הבעל את החשוד בוודאות. בדיקה משטרתית העלתה כי מדובר בעבריין מסוכן עם עבר פלילי עשיר, הכולל לפחות עשר הרשעות קודמות בעבירות פשע חמורות.

האישה, שסבלה מסימני חנק גלויים ומכשולים על צווארה, פונתה באמצעות אמבולנס לבית החולים המקומי לקבלת טיפול רפואי רפואי ובדק מקיף. כוחות המשטרה והבלשים סגרו את שטח הבית למשך שעות ארוכות לצורך איסוף ממצאים, פורנזיקה וגביית עדויות. חקירת האירוע החמור נמשכת בידי משטרת ניו יורק.