טרור הביצים בשכונה החרדית: התעללות בהולכי רגל מתוך רכב חולף

גל של התנכלויות ומעשי קונדס פוגעניים מטריד את מנוחתם של תושבי הריכוזים החרדיים במחוז רוקלנד שבניו יורק. משטרת ראמאפו, יחד עם מתנדבי ארגון החסד והשמירה "חברים דרוקלנד", ניהלו חקירה מקיפה בעקבות שרשרת אירועים שבהם הותקפו הולכי רגל חרדים במונסי, בדרום מונסי ובאיירמונט על ידי יושבי רכב חולף.

לפי הדיווח ב״מונסי סקופ״, האירועים המדוברים התרחשו במהלך ערב יום ראשון, כאשר התקבלו מספר דיווחים במוקדי החירום על רכב נוסע שנוסעיו משליכים ביצים בעוצמה לעבר עוברי אורח התמימים שצעדו על המדרכות.

סדרת התקריות התפרסה על פני מספר מוקדים שונים ורחובות מרכזיים ברחבי אזור ראמאפו. אף על פי שבחסדי שמים לא נרשמו פגיעות גופניות או נזק רפואי בקרב הולכי הרגל, המעשים העלו חשש כבד בקרב הקהילה החרדית המקומית, עקב התגברות אירועי ההתנכלות בעלי האופי האנטישמי או הטרדני בתקופה האחרונה.

בלשי משטרת ראמאפו שהוזעקו לזירות השונות החלו מיד בביצוע פעולות חקירה ראשוניות כדי לאתר את סוג הרכב, לוחית הרישוי וזהות המעורבים בתוכו.

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במקביל, נכנסו לתמונה עשרות מתנדבים מארגון "חברים דרוקלנד", אשר מלווים כבשגרה את זרועות החוק באירועים מסוג זה. המתנדבים פשטו על השכונות המדוברות, תשאלו עדי ראייה פוטנציאליים, וסרקו בית אחר בית במטרה לאסוף תיעודים ממצלמות אבטחה פרטיות של תושבים ומעסקים הממוקמים לאורך ציר הנסיעה המשוער של התוקפים.

במסגרת המאמצים המרוכזים להתחקות אחר החשודים, נצפו חוקרים ובלשים כשהם מבצעים עבודת שטח מדוקדקת ואיסוף ממצאים באזור ההצטלבות של דרך רוברט פיט לכביש 59 – אחד העורקים המרכזיים והסואנים ביותר באזור מונסי. החוקרים מקווים כי מצלמות התנועה והאבטחה באזור זה יספקו את "אקדח המעשן" שיוביל להגעת הכוחות אל המבצעים. מהמשטרה נמסר כי החקירה עודנה בעיצומה ונותרה פעילה ביותר, וכי ייעשו כל המאמצים כדי להביא למיצוי הדין עם הצעירים או הגורמים שעמדו מאחורי סדרת התקריות.