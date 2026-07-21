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בריאיון ראשון

"להמשיך את המורשת": אחות הסנאטור המנוח הודיעה על צעד דרמטי

דרלין גרהאם, אחות הסנאטור לינדזי גרהאם שמת בפתאומיות לאחרונה, הודיעה על התמודדות לסנאט | היא צפויה להתמקד בנושאים פנימיים, בניגוד לאחיה שהתמקד בביטחון לאומי (בעולם)

מימין לינדזי גהראם, משמאל אחותו דרלין (צילום: שאטרסטוק)

דרלין גרהאם, אחותו של הסנאטור הפרו ישראלי המנוח לינדזי גרהאם, הודיעה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי תתמודד בבחירות הקרובות על כהונה מלאה של שש שנים בסנאט האמריקני. זאת לאחר שמונתה בשבוע שעבר להשלים את יתרת כהונתו של אחיה עד ינואר 2027.

"הוא עבד כל כך קשה במשך כל כך הרבה שנים. אני לא יכולה פשוט לתת לזה להיעלם. אני חייבת להיכנס לנעליו ולהמשיך את המורשת שלו", אמרה בריאיון הראשון שלה מאז מותו של אחיה. לדבריה, "הוא אהב מאוד את תושבי קרוליינה הדרומית ועבד עבורם ללא הפסקה. הוא לימד אותי היטב, ואני מרגישה שגם אני יכולה לעשות זאת."

גרהאם, שהפכה לאישה הראשונה המייצגת את קרוליינה הדרומית בסנאט האמריקני, אמרה כי היא חשה "שלווה פנימית" בנוגע להחלטתה להתמודד, אף שהודתה כי מדובר ב"לחץ עצום".

בניגוד לאחיה, שהתמקד בעיקר בסוגיות ביטחון לאומי ומדיניות חוץ, היא הבהירה כי בכוונתה להתמקד בעיקר בנושאים הפנימיים המטרידים את תושבי המדינה. "אמרתי לו: דבר גם על מה שמעסיק את האדם הממוצע – מחירי המזון, מחירי הדלק, שירותי הבריאות והביטוח. זה מה שמדאיג אותי", סיפרה.

לינדזי גרהאם הלך לעולמו ב-11 ביולי בגיל 71, לאחר שלקה בדיסקציה של אבי העורקים שנגרמה ממחלת לב וכלי דם. אחותו תיארה את האובדן כ"קשה מאוד" ואמרה: "הוא היה הכול בשבילי. הוא היה הסלע שלי, האח שלי, וגם כמו אמא ואבא עבורי."

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