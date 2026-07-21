בעוד הסקרים האחרונים מציגים תמונה מורכבת ולא חד-משמעית לקראת הבחירות הקרובות, מגיע איש הסקרים והאסטרטג שלמה (מומו) פילבר ומציג תחזית אופטימית במיוחד עבור מחנה הימין. במהלך ראיון שהעניק לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', הבהיר פילבר כי על פי כל המודלים והנתונים שברשותו, גוש הימין צפוי להשיג רוב של 61 מנדטים לפחות.

"אני יושב שעות וימים, בלי הגזמה, על נתונים, אקסלים ומודלים", פירט פילבר את עומק הבדיקה שביצע. "אני מחפש כל הזמן איפה הטעות, איפה התקלה ואיפה אני לא רואה משהו, ונותן גם לאחרים לבדוק. מצטער, עד עכשיו לא מצאתי חריגה. אני מעריך שלימין יהיו 61 מנדטים או יותר".

תרחיש אפתעתי: 70 מנדטים לימין

מעבר לתרחיש הבסיסי, פילבר משרטט תמונה רחבה עוד יותר. לדבריו, קיים תרחיש שבו הגוש יכול להגיע לשיאים חדשים: "יש אפילו תרחיש שבו, אם תקום מפלגת ימין-מרכז חילונית שתצטרף לגוש, אפשר להגיע ל-67, 68 ואפילו 70 מנדטים".

פילבר הסביר את הבסיס לתחזית המפתיעה הזו: "יש ציבור של ארבעה עד שמונה מנדטים שאומר: 'אני רוצה את נתניהו כראש ממשלה, אבל מחפש בית פוליטי אחר'. זה הגיימצ'יינג'ר של הבחירות הקרובות". לדבריו, קבוצת מצביעים משמעותית זו יכולה לשנות את מפת הכוחות באופן דרמטי.

"תוצאה עלובה" לדמוקרטים

בהמשך הדברים התייחס פילבר בביטול לתוצאות הפריימריז שנערכו לאחרונה במפלגת 'הדמוקרטים', והגדיר את הישגי המפלגה כתוצאה עלובה בהתחשב בהשקעה המסיבית סביבה. יצוין כי בפריימריז השתתפו יותר מ-112 אלף מתפקדים, כאשר יאיר פינק זכה במקום החמישי, עמרי רונן במקום השביעי ומשה רדמן במקום התשיעי.

פילבר תקף בחריפות את המחאה שפעלה בשלוש השנים האחרונות: "צריך לזכור שאחרי שלוש שנים, שבהם הושקע הרבה מאוד כסף - כמעט מיליארד שקל - וטרללו פה את כל המדינה והרסו כל חלקה טובה, לא מעט מהנבחרים שנבחרו אתמול היו שותפים פעילים לאירוע הזה. לכן, בעיניי, זו תוצאה עלובה".