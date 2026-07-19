בחודשים האחרונים מתגבש מהלך פוליטי בציבור החרדי: חרדים רבים מרחבי הארץ התאגדו תחת קורת גג פוליטית אחת - סיעת 'הציבור החרדי' - ודורשים ייצוג הולם ברשימות יהדות התורה וש"ס לכנסת הבאה.

המהלך, שעומד בראשו המשנה לראש עיריית בית שמש מוטי לייטנר, נולד על רקע תחושת נתק הולכת ומעמיקה בין חלקים נרחבים בציבור לבין ההנהגה הפוליטית הוותיקה.

"עולם התורה מצוי תחת מתקפה חסרת תקדים, ועשרות אלפי בחורי ישיבות ואברכים הפכו למטרה", מסר לייטנר בהצהרה. "לצד פריחתו של עולם התורה, ממדי הנשירה מזנקים, משפחות קורסות תחת העול הכלכלי ובתים רבים מגיעים עד לפת לחם - ולעיתים לתוצאות קשות בהרבה. מול המציאות הזאת הבנו כולנו שאין לנו פריווילגיה לעמוד מנגד".

מגעים שלא הניבו תוצאות

על פי הנמסר, בחודשים האחרונים ניהלו נציגים מקהילות חרדיות וסיעות עצמאיות ברשויות המקומיות מגעים עם בכירי המפלגות החרדיות, בדרישה לשלב נציג מטעמם ברשימות לכנסת. הדרישה נולדה על רקע ההבנה כי האתגרים הניצבים בפני המגזר הפכו לאיום ממשי על עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל.

לטענת מובילי המהלך, יש צורך לשלב ברשימות החרדיות כוחות צעירים חדשים, המחוברים לשטח והוכיחו את יכולתם בהתמודדות עם אתגרים מורכבים ויצירת פתרונות מעשיים. אולם לאור אי ההתקדמות במגעים שנוהלו למול ההנהגה הפוליטית הוותיקה, החליטו נציגי הקהילות והסיעות לאגד את עשרות אלפי החרדים תחת קורת גג פוליטית אחת.

קמפיין מאסיבי ברחבי הארץ

תחת הסיסמה "אין מפלגה חרדית בלי הציבור החרדי", יצאה הסיעה היום בקמפיין מאסיבי בכניסות וביציאות לריכוזים החרדיים, תוך התמקדות בבני ברק, בירושלים ובאלעד. במהלך זה הושקעו עד כה למעלה משני מיליון שקלים, והוא מציג את שלושת האתגרים המרכזיים שבהם יתמקדו נציגי סיעת 'הציבור החרדי' - רדיפת בני התורה, העוני המחפיר בחברה החרדית והנשירה המזנקת.

כל עוד המפלגות החרדיות לא יקבלו את דרישת הסיעה, הקמפיין יתגבר ובכירי הסיעה ממשיכים לגייס כספים לשם כך. "סיעת 'הציבור החרדי' תפעל להשתלב ביהדות התורה ובש"ס, כדי לחזק את שדרת ההנהגה, לחבר אותה מחדש לשטח ולהביא לפתרונות אמיתיים למצוקות הבוערות של הציבור", הבהיר לייטנר.

מי עומד בראש המהלך

מוטי לייטנר, בן 33, נשוי ואב לארבעה, עומד בראשות הסיעה החרדית 'דרך' בבית שמש ומשמש כמשנה לראש העיר. הסיעה רצה לראשונה במערכת הבחירות המוניציפלית האחרונה והכניסה שני נציגים למועצה. כעת הוא מוביל קמפיין ציבורי נרחב בשם כלל הקהילות והציבורים שאינם מקבלים מענה מההנהגה הפוליטית, זאת לצד המשך המגעים לדרישת הייצוג למול בכירי המפלגות החרדיות.

"ישבנו על כל אחד מהנושאים הכאובים, חקרנו אותם לעומק וגיבשנו פתרונות מעשיים שיוצגו לציבור", ציין לייטנר. "למען עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל, למען פריחתו של עולם התורה ולמען פתרון מצוקתן של מאות אלפי משפחות, אנחנו דורשים את המובן מאליו - ייצוג הולם לציבור החרדי במפלגות החרדיות ומקום לשלוחי ציבור שיידעו לתת מענה לאיומים הקיומיים העומדים לפתחנו".

רקע: ניסיונות קודמים

יצוין כי התארגנות חרדית פוליטית שלא קשורה למפלגות המיינסטרים החרדיות אינה דבר חדש. בעבר נוסתה מספר פעמים, גם בריצה לכנסת וגם בריצה לרשויות המקומיות. לפני כחודש הודיעו בחצרו של הרב אברג'ל בנתיבות על הקמת מפלגת חרדים מודרנית. כמו כן, קבוצת חרדים מודרנים ניסתה להקים מפלגה שלכאורה לא תהיה כפופה לרבנים, אך היא לא בדיוק צלחה - אם כי, ימים יגידו.