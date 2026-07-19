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ירוצו לכנסת הבאה

"רבבות בחורים הפכו למטרה" | עוד מפלגה עם חרדים הודיעה על התמודדות

חרדים רבים התאגדו תחת מפלגת 'הציבור החרדי' - שטוענת כי מביאה ציבור חדש שיצביע לה • מוטי לייטנר מוביל קמפיין בשני מיליון שקלים | "רבבות בחורי ישיבות הפכו למטרה" (חרדים)

23תגובות
הקמפיין של המפלגה (צילום: הציבור החרדי)

בחודשים האחרונים מתגבש מהלך פוליטי בציבור החרדי: חרדים רבים מרחבי הארץ התאגדו תחת קורת גג פוליטית אחת - סיעת 'הציבור החרדי' - ודורשים ייצוג הולם ברשימות יהדות התורה ו לכנסת הבאה.

המהלך, שעומד בראשו המשנה לראש עיריית מוטי לייטנר, נולד על רקע תחושת נתק הולכת ומעמיקה בין חלקים נרחבים בציבור לבין ההנהגה הפוליטית הוותיקה.

"עולם התורה מצוי תחת מתקפה חסרת תקדים, ועשרות אלפי בחורי ישיבות ואברכים הפכו למטרה", מסר לייטנר בהצהרה. "לצד פריחתו של עולם התורה, ממדי הנשירה מזנקים, משפחות קורסות תחת העול הכלכלי ובתים רבים מגיעים עד לפת לחם - ולעיתים לתוצאות קשות בהרבה. מול המציאות הזאת הבנו כולנו שאין לנו פריווילגיה לעמוד מנגד".

מגעים שלא הניבו תוצאות

על פי הנמסר, בחודשים האחרונים ניהלו נציגים מקהילות חרדיות וסיעות עצמאיות ברשויות המקומיות מגעים עם בכירי המפלגות החרדיות, בדרישה לשלב נציג מטעמם ברשימות לכנסת. הדרישה נולדה על רקע ההבנה כי האתגרים הניצבים בפני המגזר הפכו לאיום ממשי על עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל.

לטענת מובילי המהלך, יש צורך לשלב ברשימות החרדיות כוחות צעירים חדשים, המחוברים לשטח והוכיחו את יכולתם בהתמודדות עם אתגרים מורכבים ויצירת פתרונות מעשיים. אולם לאור אי ההתקדמות במגעים שנוהלו למול ההנהגה הפוליטית הוותיקה, החליטו נציגי הקהילות והסיעות לאגד את עשרות אלפי החרדים תחת קורת גג פוליטית אחת.

קמפיין מאסיבי ברחבי הארץ

תחת הסיסמה "אין מפלגה חרדית בלי הציבור החרדי", יצאה הסיעה היום בקמפיין מאסיבי בכניסות וביציאות לריכוזים החרדיים, תוך התמקדות בבני ברק, בירושלים ובאלעד. במהלך זה הושקעו עד כה למעלה משני מיליון שקלים, והוא מציג את שלושת האתגרים המרכזיים שבהם יתמקדו נציגי סיעת 'הציבור החרדי' - רדיפת בני התורה, העוני המחפיר בחברה החרדית והנשירה המזנקת.

כל עוד המפלגות החרדיות לא יקבלו את דרישת הסיעה, הקמפיין יתגבר ובכירי הסיעה ממשיכים לגייס כספים לשם כך. "סיעת 'הציבור החרדי' תפעל להשתלב ביהדות התורה ובש"ס, כדי לחזק את שדרת ההנהגה, לחבר אותה מחדש לשטח ולהביא לפתרונות אמיתיים למצוקות הבוערות של הציבור", הבהיר לייטנר.

מי עומד בראש המהלך

מוטי לייטנר, בן 33, נשוי ואב לארבעה, עומד בראשות הסיעה החרדית 'דרך' בבית שמש ומשמש כמשנה לראש העיר. הסיעה רצה לראשונה במערכת הבחירות המוניציפלית האחרונה והכניסה שני נציגים למועצה. כעת הוא מוביל קמפיין ציבורי נרחב בשם כלל הקהילות והציבורים שאינם מקבלים מענה מההנהגה הפוליטית, זאת לצד המשך המגעים לדרישת הייצוג למול בכירי המפלגות החרדיות.

"ישבנו על כל אחד מהנושאים הכאובים, חקרנו אותם לעומק וגיבשנו פתרונות מעשיים שיוצגו לציבור", ציין לייטנר. "למען עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל, למען פריחתו של עולם התורה ולמען פתרון מצוקתן של מאות אלפי משפחות, אנחנו דורשים את המובן מאליו - ייצוג הולם לציבור החרדי במפלגות החרדיות ומקום לשלוחי ציבור שיידעו לתת מענה לאיומים הקיומיים העומדים לפתחנו".

רקע: ניסיונות קודמים

יצוין כי התארגנות חרדית פוליטית שלא קשורה למפלגות המיינסטרים החרדיות אינה דבר חדש. בעבר נוסתה מספר פעמים, גם בריצה לכנסת וגם בריצה לרשויות המקומיות. לפני כחודש הודיעו בחצרו של הרב אברג'ל בנתיבות על הקמת מפלגת חרדים מודרנית. כמו כן, קבוצת חרדים מודרנים ניסתה להקים מפלגה שלכאורה לא תהיה כפופה לרבנים, אך היא לא בדיוק צלחה - אם כי, ימים יגידו.

ש"סבית שמשיהדות התורההציבור החרדימפלגה חדשהמפלגה חרדיתמוטי לייטנר

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0 תגובות

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14
הגיע הזמן! בהצלחה
אבי הירשזון
הגיע הזמן למה? שילחמו על מעצר בני ישיבות? מה הקשר לליטנר? שיבוא עם דרישה ברורה- או שאתם דואגים לחרדים העובדים בהכל- ממחי״ם , סמינרים, אירועים, או שלא נצביע למפלגות החרדיות, למה להכניס נושאים שלא קשורים לציבור ולמאבק שלו? פתטי ולא יצלח.
יוחנן
הגיע הזמן למה? שילחמו על מעצר בני ישיבות? מה הקשר לליטנר? שיבוא עם דרישה ברורה- או שאתם דואגים לחרדים העובדים בהכל- ממחי״ם , סמינרים, אירועים, או שלא נצביע למפלגות החרדיות, למה להכניס נושאים שלא קשורים לציבור ולמאבק שלו? פתטי ולא יצלח.
יוחנן
13
כל הכבוד, הגיע הזמן, אצביע לו
יוסי
12
אני יצביע לגדולי ישראל לא להם
יוסף חיים
יוסף חיים .לא הבנתי . האם ישנה מפלגה חרדית המייצגת את גדולי ישראל ? מי היא .
נחשון
יש פשוט זה שמראים לך שהם לא מקשיבים זה טעות
יוסף חיים
נו ברצינות
משה
ברצינות למי שיש דעת תורה והוא ירא השם שישמע לגדולי ישראל
יוסף חיים
11
הלוואי שיצליח אבל קשר הגורדי במפלגות החרדיות הוא לא עביר ורק שלא יעשו לו טרור שירד מהתכנית המעולה שלו. חזק חזק ותתחזק!!!
ממסדרונות הכנסת
10
אם רוצים שינוי אמיתי במפלגות החרדיות צריך להחליף את כל הרשימה ולהתחיל מראשי המפלגה כל הזקנים מחממי הכיסאות שיחממו את הכיסאות בוילה בספסופה להכניס עוד נציג אחד לא יתן כלום אני אבחר או "זהות" או מפלגת "אחי" של הרב אברג'ל
שסניק לשעבר
בקיצור, אתה תזרוק את הקול שלך לפח.
נועם
9
מה בין אופטימי לפסימי? פסימי הוא אופטימי עם נסיון! יתנו ל"יונגרמן" הזה לרוץ לעשות גלים להציף את הבעיות וברגע אחד "בשם הגדולים" ירסקו הכל! גם ככה מתגוששים מי יהיה במקום השלישי ומי בחמישי,להכניס עוד עז? לא תמיד משתלם ל"תקן" מכונה ישנה וחלודה ,לפעמים עדיף להחליף/לזרוק את הישן ולרכוש מכונה חדשה!
חיים
8
לא מוזכר בכתבה מאיפה הכסף לקמפיין? קצת חשוד...
Yona
מכיר מאיפה, וזה לא מאיפה שאתה חושב. באמת, להמון המון חרדים כבר נמאס ומוכנים לשלם על זה לא מעט
אחד שיודע
7
אני חושב מה כבר יכול להיות אם יעברו את אחוז החסימה אז יפה עוד מפלגה חרדית אם לא יעברו מה כבר יש להפסיד?
מבין
המפלגות החרדיות יהיו עם פחות מנדטים ויהיה פחות סיכוי לקואליציה עם החרדים.
מה כבר יכול להיות
6
המפלגה של הרב אברג'ל היא לא "חרדית מודרנית", היא מפלגה חרדית שפשוט לא טומנת את ראשה בחול לאור המציאות לנגד עינינו שאומרת שללמד אנגלית ומתמטיקה לילדים לא הולך לשמד אותם ולצאת לעבוד או לשרת ביחידה חרדית בצבא אם אתה לא מסוגל להיות אברך זה בסדר.
ליעד
5
טוב מאוד הקול שלי ושל משפחתי אצלם בהצלחה
חרדי

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