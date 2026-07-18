ימי בין המצרים מאז ומעולם היו עת לחשבון נפש לאומי. בתוכנית "דבר השבוע" - מגזין הווידאו של 'כיכר השבת' בהגשת משה מנס, התקבצו השבוע חמישה מרואיינים מרתקים שהביאו אל השולחן תמונה מורכבת של החברה היהודית והישראלית - החל מההיסטוריה הכואבת של מלחמות אחים, דרך מאבקים פנימיים על דמותו של בית המדרש והלכות תשעת הימים ועד לריגול תעשייתי בעולם ההייטק. וגם, סיפורו האישי של יוצר תוכן חרדי שמעז לגעת בפצעים הכי כואבים של המגזר.

ראיון ראשון ובלעדי עם אבי לוקוב: הומור, חרטה והאמת הכואבת של נושרי הכוללים

הראיון המרתק והאישי ביותר במשדר היה עם יוצר התוכן והסאטיריקן החרדי אבי לוקוב. לוקוב העלה לאחרונה סרטון התנצלות יוצא דופן לאחר שסרטון סאטירי שלו עורר סערה גדולה.

בסרטון המקורי הציג לוקוב בחור ישיבה שמתחצף למשגיח שלו, והמשגיח מטיח בו: "בסוף תצא עובד של עזר מציון". עובדים ומתנדבים בארגון החסד נפגעו עמוקות מההשוואה, מה שהוביל את לוקוב להוציא סרטון הבהרה ייחודי שלא היה התנצלות קלאסית אלא ניסיון להציף פצע פתוח בחברה החרדית.

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הקושי של היציאה לשוק העבודה

לוקוב דיבר בגילוי לב על הכאב של אברכים שעוזבים את הכולל בגיל מבוגר ללא כישורים מקצועיים:

"כשאתה יוצא לעבוד בלי כישורים, אתה לוקח את כל כבוד התורה שלך ועובד בעבודות הכי מבוזות שיש, כמו מלגזן או מסדר מדפים. זה עצוב. אני הייתי נהג ב'יד שרה', הייתי עוצר עם הטנדר ברמזור ומתפדח מהנהג בטנדר שלידי... מה יעשה גיס שלי, בן 40 שלמד כל השנים בכולל ופתאום צריך לפרנס?".

גם מנס מציאות אבסורדית שבה נהגי ההסעות לבתי החולים הם אברכים חרדים לשעבר מחוסר ברירה, בעוד שהצוותים הרפואיים והרופאים בתוך בית החולים הם ערבים – מציאות הנובעת מהיעדר הכשרה מקצועית מוקדמת במגזר.

המסלול האישי: מגור ועד ברסלב

לוקוב שיתף גם ברקע המשפחתי המרתק שלו.

האב האמן: אביו היה צייר תל-אביבי מפורסם וסלב חילוני שחזר בתשובה בגיל 40. הוא היה אדם קנאי לאמת שלו ושנא את התופעה שבה בעלי תשובה מטיפים לחרדים מלידה כיצד להתנהג.

החינוך בגור: אביו נמשך לחסידות גור בגלל היעדר "ההתייפייפות" והביקורת החריפה. אבי למד בישיבה של החסידות שלוש שנים, נהנה מהקהילתיות והחריפות הפולנית, אך נפלט בגיל 16 והפך ל"שבבניק" (נוער נושר).

החזרה והשינוי: הוא עבר במוסדות לנוער נושר ("נתיב התורה" של הרב משה בלוי ו"דרך השם"), שם התחזק, ובסיוע פרוטקציה התקבל לישיבה ליטאית נחשבת של הרב ברלין (תחת התירוץ המשעשע שהוא "הגיע מלונדון".

הריאיון המלא יפורסם בהמשך השבוע.

אריאל שרפר: "כשיש מלחמות אחים, האויבים תמיד מנצחים"

אריאל שרפר, איש אתר "סרוגים" הגיע לשיחה על מלחמות אחים מאז ועד היום. שרפר הציג סקירה היסטורית של שלוש מלחמות אחים בולטות שגבו מחיר כבד מהעם היהודי.

מלחמת האחים החשמונאים (המאה ה-1 לפנה"ס): עם מותה של המלכה שלום ציון, שני בניה – הורקנוס ואריסטובלוס – פתחו במאבק שליטה מר. מאבק זה החליש את הממלכה מבפנים, סלל את הדרך להתערבות רומית, ובסופו של דבר הביא לאובדן העצמאות היהודית בארץ ישראל.

מלחמות הקנאים בירושלים (לפני חורבן בית שני): המורדים הקיצוניים (הסיקריקים בהובלת אבא סיקרא) נקטו בשיטות חבלה נוראות, כולל שריפת מאגרי המזון של ירושלים הנצורה, כדי להכריח את העם להילחם ולא להגיע להסדר עם הרומאים. התוצאה ידועה – חורבן בית המקדש השני. מנס הדגיש בראיון כי הדבר מהדהד באופן מצמרר גם כיום, כאשר גורמים קיצוניים מסרבים לכל פשרה בנושאי ליבה כמו חוק הגיוס ומעדיפים "מלחמה עד הסוף".

תקופת ה"סזון" (1944–1945) ואלטלנה: גם בעת החדשה כמעט והגענו לתהום. במהלך ה"סזון", אנשי ארגון ה"הגנה" רדפו והסגירו את חברי האצ"ל והלח"י לידי הבריטים מתוך תפיסה שהם פוגעים בקונסנזוס ובסמכות הלאומית.

אריאל שרפר מסכם: "הבעיה הגדולה היא שכל אחד משוכנע שכל הצדק אצלו והוא לא בוחל באמצעים. בסוף, או שהאויבים מתחזקים או שהסכסוך מזין את עצמו עד שאי אפשר לעצור את הרכבת".

בצלאל שטאובר: המאבק על בית המדרש "פתחי עולם"

אחת הסערות המקומיות שהעסיקו את הרחוב החרדי השבוע הייתה הפגנה קולנית ואלימה של נערים נגד ראש ישיבה ואיש הגות מוערך – הרב אליהו פייבלזון. משה מנס שוחח עם האסטרטג בצלאל שטאובר, יו"ר הוועד המנהל של בית המדרש "פתחי עולם", כדי להבין מה עומד מאחורי המהומה.

שטאובר סיפר כי מדובר בבית מדרש ייחודי הפתוח לכל אדם המבקש ללמוד תורה, ללא תנאי קבלה נוקשים, לבוש ספציפי או עמידה בזמנים קשיחה.

מי אתה הרב פייבלזון?

הרב פייבלזון, תלמידו של הגאון הרב משה שפירא זצ"ל, נחשב למסבירן דגול של יהדות חרדית אותנטית, אך בשיטה ייחודית. הקשבה חסרת מחיצות - הוא מהווה כתובת לצעירים המתמודדים עם שאלות מורכבות באמונה, זוגיות וחינוך, נושאים שלרוב אין להם מקום במוסדות השמרניים. לצד גישה מכילה למציאות - הוא מציג גישה המכבדת את הצורך של המדינה בחיילים ומבין לליבם של אחינו שאינם שומרי תורה המבקשים שותפות בנטל.

לדברי שטאובר, הצעירים שהפגינו וקיללו מחוץ לשיעורו לוקים בבורות מוחלטת: "הם לא קראו את ספריו ('יתרון האור') ולא האזינו לשיעוריו. חלקם אפילו לא ידעו את שמו. זה מה שזעזע אותי – יהודי בן תורה שצורח על תלמיד חכם בלי לדעת אפילו איך קוראים לו."

הרב יעקב סיני: הלכות הקיץ הלוהט בצל האבלות

החום הכבד של חודשי תמוז ואב מייצר אתגר בין מנהגי האבלות של "תשעת הימים" לבין הצורך הבסיסי בהיגיינה. הרב יעקב סיני התארח בתוכנית כדי לעשות סדר הלכתי ברור בנושאי רחיצה ומוזיקה.

דיני רחיצה בתשעת הימים:

איסור הרחיצה חל אך ורק ביום תשעה באב עצמו. בני ספרד נמנעים מרחיצה במים חמים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. רחיצה במים קרים מותרת ללא הגבלה (כולל שימוש בסבון) לצורך העברת זיעה. בני אשכנז מחמירים מראש חודש אב, ואוסרים גם רחיצה במים קרים.

הקלות והיתרים (לכולם): מרן הרב עובדיה יוסף פסק שמי שסובל מאוד מהחום (פועלים, בחורי ישיבה) רשאי להתרחץ במים קרים כי אין זו רחיצה של תענוג אלא להסרת זיעה. פסקי הלכה דומים נמסרו גם בשם הגרש"ז אוירבך, האגרות משה והגרי"ש אלישיב.

מוזיקה בחדר כושר או בנסיעה

הרב סיני הדגיש כי מוזיקה שאינה מיועדת לשמחה – מותרת. מוזיקה מוקלטת קלה יותר להיתר מנגינה חיה. לפיכך, מותר לשמוע מוזיקה תוך כדי פעילות גופנית לצורך דרבון, בנהיגת לילה כדי למנוע הירדמות, או לצרכים רפואיים ונפשיים.

הרב סיני חתם באזהרה חריפה מפני ביזוי תלמידי חכמים: "חז"ל אמרו שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה את החכמים... בתקופת בחירות יש כאלה שחושבים שהכל מותר, ומפסידים את כל העולם הבא שלהם".

אלחנן טוויג: OpenAI נגד אפל – הגלגל ההיסטורי מסתובב

פינת הטכנולוגיה עם אלחנן טוויג הביאה סיפור דרמטי על ריגול תעשייתי, תביעות ענק וקארמה היסטורית בין שתיים מענקיות הטכנולוגיה הגדולות בעולם: Apple ו-OpenAI.

טוויג הזכיר כיצד אפל עצמה נבנתה על "גניבה" רעיונית: בשנת 1979, סטיב ג'ובס בן ה-24 סייר במעבדות חברת "זירוקס" (Xerox). הוא זיהה את הפוטנציאל העצום של ממשק המשתמש הגרפי והעכבר שהם פיתחו אך לא ידעו לשווק, לקח את הרעיונות הללו והפך אותם לבסיס של מחשב המקינטוש. זירוקס תבעה, אך הנושא נסגר בפשרה ואפל פרצה קדימה.

כיום, הגלגל מסתובב ואפל היא זו שנמצאת בצד התובע. בשנת 2019 עזב מעצב בכיר מאפל והקים סטארטאפ לפיתוח טלפון מבוסס בינה מלאכותית (AI). בשנת 2025, חברת OpenAI רכשה את הסטארטאפ בחצי מיליארד דולר, ומאז החל גל עזיבות מסיבי של מעל 400 עובדי אפל שעברו ל-OpenAI. אפל הגישה כתב תביעה חריף בן 41 עמודים, בו כינתה את החברה "רקובה עד הליבה".

שיטות הפעולה שנחשפו: המעצב לשעבר נהג לראיין עובדי אפל תוך שימוש בשמות קוד פנימיים וסודיים של החברה כדי לרכוש את אמונם, ואף ביקש מהם להביא פיזית מוצרים וכיסויי טלפון שטרם הושקו.עובדים שהתפטרו קיבלו הדרכה מפורטת כיצד לעזוב מבלי לעורר חשד.עובד שעזב שמר על גישה חופשית לשרתי אפל בסיוע עובדת מבפנים ששימשה כמרגלת (ולאחר מכן ערקה בעצמה ל-OpenAI). השניים תקשרו באפליקציית "סיגנל" המוצפנת והורידו כמויות עצומות של מידע סודי.

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