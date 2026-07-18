( צילום: קובי ישראל )

שבת סוערת במיוחד עברה על העיר אלעד, לאחר שעימותים חריפים פרצו בכניסה לעיר סביב מחאת בחורי הישיבות נגד כניסת כלי רכב בשבת.

בשבועות האחרונים, לטענת תושבים, המחסום בכניסה לעיר אינו מונע בפועל כניסת כלי רכב, ומכוניות רבות נכנסות לעיר במהלך השבת. בעקבות זאת החליטו עשרות בחורים מישיבות “תורה בתפארתה” וישיבת ״כנסת יחזקאל״ של רה״מ הגרב״מ אטינגר לעמוד בכניסה לעיר ולמחות נגד חילול השבת. בליל שבת, סמוך לשעה 11 בלילה, התפתח במקום עימות חריף לאחר שרכב שהגיע ליציאה מהעיר נתקל במחאת הבחורים. במהלך האירוע הועפו המחסומים שהציבו הבחורים, ובהמשך התפתחו עימותים אלימים שכללו גם יידוי אבנים. במהלך האירועים נדרסו מספר בחורי ישיבה. אחד מהם הועף מעל הרכב ונחבל, ולפחות חמישה בחורים נפגעו בדרגות שונות. אחד הפצועים טופל על ידי כוחות ההצלה ופונה להמשך טיפול בבית החולים ״שניידר״ בפתח תקווה.

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לטענת עדי ראייה ששוחחו עם ״כיכר השבת״, שוטר שהיה במקום לא עצר את המעורבים, למרות שהאירוע התרחש לנגד עיניו. עוד נטען כי גם לאחר הדריסה המשיך הרכב בנסיעתו לעבר הבחורים, וכאשר הגיעו צוותי מד”א לזירה נאמר להם על ידי השוטר כי לא הייתה דריסה.

בשעה 04:00 לפנות בוקר, שבו חלק מהמעורבים למקום והתפתחו עימותים נוספים עם בחורי הישיבות.

גם במוצאי שבת נמשכה המתיחות, כאשר עשרות בחורים הגיעו סמוך לביתו של אחד המעורבים, והמשטרה נפרסה בכוחות גדולים כדי למנוע התלקחות נוספת. במהלך האירועים נזרקו אבנים, והמשטרה עצרה את הנהגת, שלפי המידע שהגיע ל”כיכר השבת” נעצרה בחשד למעורבות בזריקת אבנים.

ל”כיכר השבת” נודע כי המשטרה לקחה לפני זמן קצר מספר בחורי ישיבה להגשת תלונות רשמיות, לאחר שקצינה שהגיעה למקום התחייבה בפניהם כי לא ייעצרו בשל מעמדם מול רשויות הגיוס ולא יוסגרו למשטרה הצבאית.

( צילום: קובי ישראל )