"בלי זה אין עתיד": הכוכב החדש בימין במסר מיוחד לחרדים

עוה"ד דוד פטר - צילום: יהודה ג. כיכר השבת עוה"ד דוד פטר | צילום: צילום: יהודה ג. כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:17

עורך הדין דוד פטר, שזכה לאחרונה לכותרות רבות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לו מקום משוריין ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, מתייחס לראשונה בשיחה מיוחדת עם 'כיכר השבת' לסוגיות הבוערות ביותר על סדר היום החרדי. בריאיון נדיר וחסר פשרות, פטר מעביר מסרים ברורים לציבור החרדי בנוגע לחוק הגיוס, חוק מניעת המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה.

פטר, שבשנים האחרונות התבלט כאחד מעורכי הדין המובילים המייצגים את הממשלה בתיקים מורכבים בבג"ץ, זכה להערכה רבה בקרב מחנה הימין בזכות עמדותיו הנחרצות והביקורת הפומבית שלו כלפי שופטי בית המשפט העליון. כעת, כשהוא עומד בפתחה של קריירה פוליטית, הוא בחר לשגר מסר תקיף במיוחד לציבור החרדי. "הפתק בקלפי – זה הכוח היחיד שלכם" בפתח הדברים, כשנשאל על המתח הגואה ברחובות וההתנגשויות סביב גיוס בני הישיבות לקראת מערכת הבחירות שבפתח, שיגר פטר מסר ישיר וחסר פשרות: "הציבור החרדי חייב להבין דבר אחד מאוד מאוד חשוב. יש לו כוח אחד במדינת ישראל, ורק כוח אחד, וזה הפתק שלו בקלפי. אם לא יהיה לו את הפתק שלו בקלפי – ירמסו אותו, ידרסו אותו, וזה ברור לגמרי". סקר חדש: בנט ולפיד מתרסקים למספר חד ספרתי, יאיר גולן מתחזק יוני גבאי | 20:17 "תראה איזה עציץ", הצביע נתניהו - ועבר לתקוף בסרטון לרשת את גדי | צפו יאיר טוקר | 18:05 דבריו של פטר מגיעים על רקע פסיקות בג"ץ האחרונות בנושא גיוס החרדים, שבהן הורה בית המשפט על שלילת הטבות כלכליות רחבות מהציבור החרדי. השופטים הורו למשרדי הממשלה לגבש בתוך ימים ספורים צעדים אופרטיביים לשלילת סבסוד מעונות יום וצהרונים, הנחות בארנונה ובתחבורה ציבורית, ואף מניעת הטבות ברכישת דירה בפרויקטי "מחיר מטרה". "השמאל רוצה לשלול זכות הצבעה מחרדים" לדבריו של פטר, השותפות ההיסטורית והערכית עם הגוש הימני היא חבל ההצלה היחיד של הציבור החרדי מפני רמיסה מוחלטת של זכויותיו. "הגורם היחיד במדינת ישראל שנותן כבוד ונותן מעמד לזכויות הפוליטיות של החרדים זה מחנה הימין", הוא מבהיר. "יש גורמים במחנה השמאל שרוצים לשלול זכות הצבעה מחרדים. כל העולם החרדי מבין את הסוגיה הזו".

דיון בג"ץ בעתירות | ארכיון ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

פטר מתייחס גם לחילוקי הדעות הפנימיים בתוך גוש הימין, אך מבהיר כי אסור לתת להם לפגוע בברית האסטרטגית: "יש חילוקים בתוך מחנה הימין, וזה בסדר גמור. אבל הציבור החרדי חייב להבין – אם הוא לא ישמור על הברית שלו עם מחנה הימין, עמוק עמוק בתוך מחנה הימין, הוא אולי יזכה לרווחה רגעית מסוימת עם כל מיני ממתקים שיחלקו לו, אבל הוא יכרות את הענף שעליו הוא יושב".

אזהרה דרמטית: "לא יהיה עתיד לעולם החרדי"

את דבריו חתם פטר באזהרה דרמטית לעתידו של עולם התורה בארץ הקודש: "הוא יכרות את היכולת שלו להשפיע על גורלו באמצעות הפוליטיקה ובאמצעות נציגיו בכנסת. בלי הדבר הזה – לעולם החרדי לא יהיה עתיד, פשוט לא יהיה עתיד! זו טעות מאוד מאוד גדולה לא להבין שעל זה כל המשחק".

לדבריו, "השמאל רוצה פשוט לחתוך את החבל החזק והאיתן שמקשר בין כל קבוצות מחנה הימין, ואסור לתת לדבר הזה להתרחש". מסריו של פטר מגיעים בעיצומה של תקופה סוערת במערכת הפוליטית, כאשר סקרים אחרונים מצביעים על מפת כוחות משתנה לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

יצוין כי פטר, בן ה-39, נולד בהונגריה בשלהי התקופה הקומוניסטית ועלה בגיל שנה וחצי לישראל. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים ותואר שני במימון מאוניברסיטת בר-אילן, והוא דוקטורנט באותה אוניברסיטה. בשנים האחרונות התבלט בייצוג הממשלה בתיקים מורכבים בבג"ץ, כאשר לא חת לבקר חזיתית את שופטי העליון.

ההצעה שקיבל מנתניהו למקום משוריין ברשימת הליכוד מצטרפת למהלכים נוספים של ראש הממשלה לחדש ולרענן את רשימת התנועה. לאחרונה אושר מתווה הפריימריז החדש בליכוד, המעניק לנתניהו שמונה שריונים ברשימה, צעד שעורר ויכוחים סוערים בתוך התנועה.