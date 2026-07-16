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נתניהו מבטל את הנסיעה הצפויה בשבוע הבא לארה"ב: זו הסיבה הרשמית

ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לוושינגטון • הסיבה הרשמית: דחיית טקס האשכבה לסנאטור אוהד ישראל לינדזי גרהאם | האם יש סיבות נוספות? | זו ההודעה הרשמית (פוליטי מדיני)

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נתניהו בנתב"ג | ארכיון (צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90)

ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית, כפי שתוכנן. הנסיעה, שהייתה אמורה לכלול פגישה עם הנשיא והשתתפות בטקס האשכבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדזי גרהאם, נדחתה.

הסיבה הרשמית לביטול הנסיעה היא דחיית טקס האשכבה לסנאטור גרהאם. על פי הנמסר לפני זמן קצר (חמישי) מלשכתו, הטקס ייערך ככל הנראה רק בסוף החודש הלועזי הנוכחי, כלומר בעוד יותר משבועיים.

מותו הפתאומי של הסנאטור גרהאם

כזכור, הסנאטור הרפובליקני הוותיק לינדזי גרהאם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בביתו שבוושינגטון, שעות ספורות לאחר ששב מביקור דיפלומטי באוקראינה. משרד הרופא המשפטי הראשי קבע כי מותו נגרם כתוצאה מקרע באבי העורקים.

הסנאטור טומי טוברביל חשף כי חברו התקשר למזכירתו לאחר שחזר מנסיעה בחו"ל ואמר: "תקשיבי, אני חש כאבים בחזה. אני צריך לעשות משהו". המזכירה נבהלה ושאלה: "התקשרת ל-911?" גרהאם השיב: "לא, זו הסיבה שהתקשרתי אלייך". המזכירה אז התקשרה למשיבי החירום שפרצו לביתו, אך כבר היה מאוחר מדי.

שאלות שנותרו פתוחות

למרות ההסבר הרשמי, נותרה השאלה האם יש סיבות נוספות לביטול הנסיעה בשבוע הבא. נתניהו תכנן לפגוש את הנשיא טראמפ במסגרת הביקור, ודחיית הנסיעה עשויה להשפיע על לוח הזמנים הדיפלומטי בין שתי המדינות.

יצוין כי היחסים בין ישראל ל נמצאים בתקופה רגישה, על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן והמהלכים האמריקניים באזור. טראמפ אמר לאחרונה כי איראן הביעה נכונות לחדש את המגעים להסכם, ופגישה עם נתניהו הייתה אמורה לדון גם בנושא זה.

כמו כן, נתניהו מתמודד בימים אלה עם אתגרים פנימיים, כולל הקרב על השריונים בליכוד והמשך הדיונים על חוק הגיוס. ימים יגידו האם יש קשר בין ביטול הנסיעה לאתגרים אלה.

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3
חציל רקוב, מבין שאין לו כבר חברים בארהב, חבל לנסוע יהיו לו רק בושות וביזיונות, אפילו את הכביסה של אשתו הדוגמנית ידרשו מהם לכבס בעצמם.
רק לא ג ושס
2
המעצר שמתכנן לו מאנדאני חחחחחחחחחחחחחח
יעקב
1
הסיבה הרשמית : המונדיאל מסתיים ביום ראשון ומלחמת גוג ומגוג ניפתחת !! עם ישראל יינצל ובעזרת ה' משיח צידקנו יגאל אותנו ברחמים וייקח את הישמעלים ועשו
סדר חולני חדש
מה הקשר בין מונדיאל למשיח??? מה התגובות הדביליות פה???
אני

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