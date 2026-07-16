ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית, כפי שתוכנן. הנסיעה, שהייתה אמורה לכלול פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ והשתתפות בטקס האשכבה לסנאטור הרפובליקני המנוח לינדזי גרהאם, נדחתה.

הסיבה הרשמית לביטול הנסיעה היא דחיית טקס האשכבה לסנאטור גרהאם. על פי הנמסר לפני זמן קצר (חמישי) מלשכתו, הטקס ייערך ככל הנראה רק בסוף החודש הלועזי הנוכחי, כלומר בעוד יותר משבועיים.

מותו הפתאומי של הסנאטור גרהאם

כזכור, הסנאטור הרפובליקני הוותיק לינדזי גרהאם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בביתו שבוושינגטון, שעות ספורות לאחר ששב מביקור דיפלומטי באוקראינה. משרד הרופא המשפטי הראשי קבע כי מותו נגרם כתוצאה מקרע באבי העורקים.

המהלך הגאוני של נתניהו שגרם לטראמפ לחזור למלחמה עם איראן ישראל גראדווהל | 13:03

הסנאטור טומי טוברביל חשף כי חברו התקשר למזכירתו לאחר שחזר מנסיעה בחו"ל ואמר: "תקשיבי, אני חש כאבים בחזה. אני צריך לעשות משהו". המזכירה נבהלה ושאלה: "התקשרת ל-911?" גרהאם השיב: "לא, זו הסיבה שהתקשרתי אלייך". המזכירה אז התקשרה למשיבי החירום שפרצו לביתו, אך כבר היה מאוחר מדי.

שאלות שנותרו פתוחות

למרות ההסבר הרשמי, נותרה השאלה האם יש סיבות נוספות לביטול הנסיעה בשבוע הבא. נתניהו תכנן לפגוש את הנשיא טראמפ במסגרת הביקור, ודחיית הנסיעה עשויה להשפיע על לוח הזמנים הדיפלומטי בין שתי המדינות.

יצוין כי היחסים בין ישראל לארצות הברית נמצאים בתקופה רגישה, על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן והמהלכים האמריקניים באזור. טראמפ אמר לאחרונה כי איראן הביעה נכונות לחדש את המגעים להסכם, ופגישה עם נתניהו הייתה אמורה לדון גם בנושא זה.

כמו כן, נתניהו מתמודד בימים אלה עם אתגרים פנימיים, כולל הקרב על השריונים בליכוד והמשך הדיונים על חוק הגיוס. ימים יגידו האם יש קשר בין ביטול הנסיעה לאתגרים אלה.