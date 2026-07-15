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כיכר האיומים 

"נהרוג את טראמפ": מיצג מזעזע בכיכר המהפכה טראמפ שוכב בתוך ארון קבורה 

בלב כיכר המהפכה הוצב מיצג אימים שלא משאיר מקום לדמיון: האם איראן חצתה את הקו האדום האחרון בעקבות המצור הימי של ארה"ב? (חדשות בעולם)

טראמפ בכיכר המפכה באיראן (צילום: רשתות חברתיות)

בשיאו של מתח בינלאומי גובר, נחשף בכיכר המהפכה שבמרכז טהראן ציור קיר חדש ומעורר חלחלה המופנה ישירות כלפי נשיא ארצות הברית. המיצג, שהפך למוקד תשומת הלב בבירה האיראנית, כולל תמונת ענק של ארון קבורה ובו דמותו של נשיא ארה"ב .

לצד המיצג הוצב שלט חוצות ענק ובו הכיתוב המפורש והמאיים: "אנחנו נהרוג את טראמפ". המיצג כולל מעבר לדמותו של הנשיא גם אלמנטים ויזואליים של נקמה המהדהדים את המתיחות רבת השנים בין המדינות.

במקביל, ברשתות החברתיות הופץ תיעוד של שלט חוצות שהוצב בכיכר פלסטין בטהראן, ועליו הופיע כיתוב שחלקו מן המקורות: "דם תמורת דם, עין תחת עין" חלק מהרטוריקה המאיימת שמפיצה בימים האחרונים.

הבוקר בטהראן - איראן, מאיימת בעברית: "דם תחת דם" (צילום: רשתות חברתיות)

הצבת המיצג הקיצוני בכיכר המרכזית מגיעה על רקע הסלמה חמורה בשטח. לפי הדיווחים מהיום ה-15 ביולי 2026, הכריזה על תחילתו של מצור על מצר הורמוז, צעד דרמטי המעמיק את הסכסוך המתמשך בין איראן לארה"ב.

התמונות המגיעות מטהראן מתעדות את הרגעים שבהם המוני מקומיים נחשפים למסרי הנקמה, בעוד הקהילה הבינלאומית עוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות.

איראןדונלד טראמפארצות הבריתטהראןמצר הורמוז
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