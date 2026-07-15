בשיאו של מתח בינלאומי גובר, נחשף בכיכר המהפכה שבמרכז טהראן ציור קיר חדש ומעורר חלחלה המופנה ישירות כלפי נשיא ארצות הברית. המיצג, שהפך למוקד תשומת הלב בבירה האיראנית, כולל תמונת ענק של ארון קבורה ובו דמותו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

לצד המיצג הוצב שלט חוצות ענק ובו הכיתוב המפורש והמאיים: "אנחנו נהרוג את טראמפ". המיצג כולל מעבר לדמותו של הנשיא גם אלמנטים ויזואליים של נקמה המהדהדים את המתיחות רבת השנים בין המדינות.

במקביל, ברשתות החברתיות הופץ תיעוד של שלט חוצות שהוצב בכיכר פלסטין בטהראן, ועליו הופיע כיתוב שחלקו מן המקורות: "דם תמורת דם, עין תחת עין" חלק מהרטוריקה המאיימת שמפיצה איראן בימים האחרונים.