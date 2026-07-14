לאחר ששיבשה את תנועת הספנות במצר הורמוז, איראן מאותתת כעת על כוונתה להשתמש בבעלי בריתה החות'ים בתימן כדי לסגור את מצר באב אל-מנדב בים האדום. צעד זה עלול לפתוח חזית חדשה מול ארצות הברית ולסכן את עורקי האנרגיה החיוניים בעולם.

בכיר תימני הזהיר כי כוחות הצבא במדינה ערוכים לחסום את המצר, המשמש כנתיב המים המקשר בין ים סוף למפרץ עדן, אם ערב הסעודית תמשיך לתקוף בתימן. חוקר המזרח התיכון פוואז גרגס מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "כעת מתגברת הן בקרבת מקום והן במרחב. המסר הוא שלא רק הורמוז, אלא גם באב אל-מנדב, נמצא בסכנה".

איראן חזרה על מסר דומה והזהירה כי סגירת מיצר באב אל-מנדב במקביל להורמוז יביא לעליית מחיר של חבית נפט ל-200 דולרים במקום כ-70 כעת.

במקביל, חילופי האש בין הצדדים נמשכים, כאשר משרד מושל האי קשם שבאיראן דיווח כי האי נפגע מטיל אמריקאי. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על לפחות חמישה פיצוצים שנשמעו באזור האי, הממוקם במצר הורמוז.

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בנוסף לכך, סוכנות הידיעות טסנים דיווחה כי טיל אמריקאי התפוצץ בסמוך למתקן מים וחשמל באי קיש שבאיראן. במקביל להסלמה זו, אזעקות נשמעו אחר הצהריים בכווית, לאחר שצבא כווית הודיע כי כוחות ההגנה האווירית שלו פועלים ליירוט מטרות עוינות ואיומי טילים ומל"טים ששוגרו מאיראן לעבר שטחה.

פיצוצים עזים נשמעו מאוחר יותר בשעות הערב גם בבחריין, לאחר שאיראן תקפה בסיס אמריקני במדינה.