משרד החוץ הישראלי שכר את שירותיו של בראד פארסקייל, מנהל קמפיין הבחירות של דונלד טראמפ בשנת 2020, לניהול קמפיין השפעה דיגיטלי חסר תקדים בארצות הברית, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם במגזין ה'טיים'.

לפי מסמכים רשמיים שנחשפו במגזין טיים, העסקה נחתמה בספטמבר אשתקד ומזרימה לחברתו של פארסקייל סכום חודשי קבוע של מיליון וחצי דולרים.

מטרת הפעילות הרשמית היא להילחם באנטישמיות הגואה ברשת, אך גורמים המעורבים בפרטים מבהירים כי היעד האמיתי הוא בלימת הסחף הציבורי של צעירים שמרנים נגד ישראל. במסגרת ההסכם, התחייב פארסקייל לייצר לפחות מאה תכנים מקוריים בכל חודש המיועדים לדור הצעיר ברשתות החברתיות טיקטוק, אינסטגרם ויוטיוב, לצד השפעה על מנועי בינה מלאכותית.

הפעילות הדיגיטלית עוררה כעס רב בבית הלבן, לאחר שגורמי ממשל זיהו מתקפה מתואמת של משפיענים שמרנים נגד הסכם הפסקת האש שנחתם בין ארצות הברית לאיראן בחודש שעבר.

עוזריו של טראמפ ציפו לתמיכה בקרב בסיס הבוחרים שלו, אך נדהמו לגלות ביקורת חריפה שנוסחה בלשון דומה ופורסמה בו-זמנית ברשתות החברתיות על ידי דמויות מובילות בימין, מה שהוכיח מהלך מתואם היטב.

בכיר בקהילת המודיעין האמריקאית התייחס בחשש לתופעה ואמר כי "אנחנו מדברים על משפיענים אמריקאים שמקבלים תשלום ממדינה זרה, ואז מנסים לייצר מומנטום כדי לשנות את דעתו של הנשיא, או את דעותיהם של אחרים סביבו. אי אפשר לבטל זאת כחסר חשיבות בשום אופן." לדבריו, מדובר בניסיון מסוכן להשפיע על מדיניות הממשל מבפנים.

מנגד, פארסקייל מכחיש בתוקף את הטענות כי פעל נגד האינטרסים של הנשיא לשעבר. פארסקייל מסר למגזין טיים כי "מעולם לא מימנתי, ארגנתי או השתתפתי בשום מאמץ לערער את מעמדו של הנשיא טראמפ – מעולם לא – כולל מזכר ההבנות שלו או הצעת הפסקת האש שלו. הטענה כי אני מתאם מאמץ להארכת המלחמה היא שקרית לחלוטין. האנשים היחידים שמייצרים עימות בין הנשיא טראמפ, ישראל וביני הם פקידים אנונימיים המשתמשים בציטוטים ברקע כדי להפוך אותי לשעיר לעזאזל."

פארסקייל הוסיף להגנתו כי "מטרת הקמפיין הזה הייתה למנוע מאויבי ישראל והמערב לתקוע טריז בין ישראל לבין האמריקאים שתמכו בה באופן מסורתי – בייחוד בימין הפוליטי – כפי שכבר הצליחו לעשות בקרב חלקים משמעותיים בשמאל." הוא הציג נתונים לפיהם התמיכה בישראל בקרב תומכי טראמפ נותרה איתנה ואף התחזקה בחודשים האחרונים.

מנגנון הפעולה של הקמפיין התבסס על רשת מורכבת של חברות שבבעלות פארסקייל, המנהלות קבוצות דיון סגורות עם משפיעי רשת שמרנים. בקבוצות אלו חולקו הנחיות ניסוח מדויקות, והמשתתפים קיבלו תשלום כספי ישיר שהתבסס על היקף החשיפה והמעורבות שייצרו התכנים שלהם ברשתות.

אחד המשפיענים ששיתפו פעולה עם המיזם הוא אייל יעקובי, סטודנט לשעבר שהתפרסם לאחר שהעיד בקונגרס על גילויי אנטישמיות בקמפוסים. יעקובי אישר כי קיבל תשלום מחברה הקשורה לפארסקייל כדי להילחם באנטישמיות ברשת, אך הדגיש כי מעולם לא קיבל כסף כדי להביע עמדה שאינו מאמין בה באופן אישי. יעקובי הסביר כי "זה לא כמו סוכנות שמייצגת אותך. זה יותר כמו שיתוף פעולה."

למרות התקציבים המנופחים, גורמים רשמיים בירושלים מביעים אכזבה קשה ותסכול עמוק מביצועיו של פארסקייל בקמפיין. התמיכה הציבורית בישראל ובממשלת נתניהו בארצות הברית המשיכה לצנוח לרמות שפל שלא נראו מזה עשורים, כאשר סקרים עדכניים מראים כי רק שלושים ושניים אחוזים מהאמריקאים מחזיקים בדעה חיובית כלפי ממשלת ישראל.

גורם ישראלי רשמי המעורב בפרטי ההסכם מתח ביקורת נוקבת ואמר כי "אנחנו כועסים על בראד פארסקייל. הוא היה אמור לשפר את המצב. שילמנו לו כסף רב. אך מה הוא עשה איתו? המצב רק החמיר." הדברים נאמרו על רקע עלייה מתמדת בשיעור הרפובליקנים הצעירים שמביעים עמדות שליליות כלפי המדיניות הישראלית.

הדחיפה לפעילות החלה כבר בשנה שעברה, כאשר פעילי ימין בולטים בארצות הברית הזהירו את נתניהו במכתבים פרטיים כי ישראל מאבדת במהירות את אחיזתה בקרב קהלים שמרנים בגלל פעילות הסברה מיושנת. משרד החוץ הישראלי החליט לפנות לפארסקייל בשל היכרותו המעמיקה עם התרבות הדיגיטלית של מחנה טראמפ, על אף שגורמים שונים מציינים כי השניים לא שוחחו כבר שנים ארוכות.