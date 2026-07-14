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חגיגות יום הבסטיליה

צפו: זלנסקי ראה את החיילים האוקראינים צועדים - והזיל דמעה

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי התרגש כשחזה בחייליו צועדים בשאנז אליזה לרגל יום העצמאות הצרפתי, לשם הוזמן באופן אישי על ידי הנשיא מקרון | בתיעוד נראה הכוח עובר עם דגל אוקראינה ומצדיע, זלנסקי נצפה מזיל דמעה למול חייליו ומוחה כף בהתרגשות (בעולם) 

צעדת ה-14 ביולי בפריז
צעדת ה-14 ביולי בפריז| צילום: צילום: ארמון האליזה / עמנואל מקרון

היום (שלישי) התקיים המצעד הצבאי המסורתי של יום הבסטיליה בשדרות השאנז אליזה בפריז, כאשר השנה נרשמה השתתפות היסטורית של כוחות צבא אוקראינים שצעדו בראש המצעד לצד החיילים הצרפתים. השתתפות זו נועדה להדגיש את התמיכה הבלתי מסויגת של צרפת במאבקה של אוקראינה.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הוזמן באופן רשמי על ידי נשיא צרפת עמנואל מקרון להיות אורח הכבוד באירועים הלאומיים. מקרון ביקש להעביר מסר ברור של סולידריות והמשך הסיוע הצבאי והמדיני לקייב בצל המלחמה המתמשכת במזרח אירופה.

במהלך הטקסים הרשמיים הביעו מנהיגי שתי המדינות את מחויבותם להגנה על הערכים הדמוקרטיים המשותפים. מקרון הכריז במהלך האירוע כי "התמיכה באוקראינה תימשך ככל שיידרש כדי להבטיח את חירותה" והדגיש את עומק השותפות בין המדינות.

בתיעוד שפרסם ארמון האליזה נראה זלנסקי מוחה כף בהתרגשות ואף מזיל דמעה למול חייליו שצעדו בשדרה האייקונית, אותם חיילים הנלחמים ללא הרף מזה יותר מ-4 שנים תמימות.

לצד הכוחות הצרפתים והאוקראינים, השתתפו באירוע החגיגי גם נציגים צבאיים מעשרות מדינות נוספות מרחבי העולם. המדינות השותפות לקחו חלק בחלקו האחרון של המצעד הלאומי כאות להזדהות בינלאומית רחבה עם ערכי החירות והשותפות הגלובלית.

עמנואל מקרוןמלחמת רוסיה-אוקראינהולודימיר זלנסקייום הבסטיליה

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