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מרהיב: חיילים מעשרות מדינות צעדו עם דגליהם בשדרות השאנז-אליזה

עשרות מדינות מרחבי העולם הוזמנו לטקס יום הבסטיליה בפריז, בהזמנתו האישית של נשיא צרפת עמנואל מקרון | אחד הרגעים העוצמתיים ביותר היה כאשר עשרות חיילי המדינות השונות צעדו עם דגליהם בשדרה האייקונית (בעולם)  

צועדים עם דגליהם ברחובות פריז
צועדים עם דגליהם ברחובות פריז| צילום: צילום: ארמון האליזה / צרפת

נשיא צרפת עמנואל מקרון אירח היום (שלישי) בפריז עשרות מנהיגים ומשלחות צבאיות מרחבי העולם, שהוזמנו באופן אישי לקחת חלק בחגיגות יום הבסטיליה המסורתיות בבירה. ההזמנה הרשמית נועדה לבטא את השותפות הבינלאומית העמוקה ואת הקשרים הדיפלומטיים ההדוקים שצרפת מקיימת עם מדינות רבות ברחבי הגלובוס.

אחד הרגעים המרכזיים והעוצמתיים ביותר במהלך הטקס נרשם כאשר מאות חיילים מהמדינות השונות צעדו יחד בשדרות השאנז אליזה האייקוניות. הכוחות הזרים צעדו בסדר מופתי כשהם נושאים בגאווה את דגליהם הלאומיים לעיני אלפי הצופים הנרגשים שמילאו את צידי הדרך בבירה הצרפתית.

המפגן הצבאי המרהיב הפך למוקד העניין המרכזי של חגיגות היום הלאומי, כאשר השדרה ההיסטורית התמלאה בצבעים של עשרות דגלים שונים. נציגי המדינות הציגו את אחדות השורות ואת המחויבות המשותפת לשלום וליציבות עולמית, במעמד הנשיא המארח ובכירי הממשל הצרפתי שצפו בצעדה מבימת הכבוד.

צרפתפריזיום הבסטיליהשאנז אליזה

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