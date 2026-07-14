6 גיבורים, ומכונית אחת: הדרמה בנמל איטליה שקרעה את הרשת

אירוע דרמטי שהסתיים בנס התרחש בתחילת השבוע בעיר הנמל טריאסטה שבצפון-מזרח איטליה.

סמוך לשעה 12:15 בצהריים, בעוד תיירים ומקומיים פוקדים את כיכר "פיאצה אוניטה ד'איטליה"המפורסמת, מכונית פרטית איבדה שליטה וצללה במפתיע מן המזח אל תוך מי הים. למזלו של הנהג, באותה העת שהתה במקום קבוצת צוערים וקצינים מהאקדמיה הצבאית של מודנה שהיו בביקור רשמי בעיר. שישה אנשי צבא, ארבעה קצינים ושני מש"קים, שהיו עדים לתאונה, הבינו מיד את חומרת המצב ולא היססו. ללא כל הכנה מוקדמת, הם זינקו אל המים הקרים ושחו לעבר הרכב שהחל לשקוע במהירות.

הרכב צולל: הדרמה בנמל איטליה שקרעה את הרשת - צילום: רשתות חברתיות הרכב צולל: הדרמה בנמל איטליה שקרעה את הרשת | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

בפעולה נחושה ומקצועית, הצליחו אנשי הצבא להגיע אל המכונית, לחלץ את הנהג הלכוד מתוך תא הנוסעים ולהעלותו אל פני השטח. הם שחו עם הנהג בחזרה אל החוף, שם המתינו להם כוחות ההצלה.

אנשי הצוות המעורבים בחילוץ ( צילום: צבא איטליה )

עם הגיעו לחוף המבטחים, הועבר הנהג לטיפול רפואי מיידי על ידי צוותי רפואת החירום (118). ממטה הצבא נמסר כי התערבות זו היא עדות לערכי היסוד, המוכנות והתושייה של קציני הצבא האיטלקי, היודעים להעמיד את כישוריהם לטובת הכלל ולהגנה על חיי אדם גם מחוץ לפעילות המבצעית השוטפת.

התיעוד מהזירה, המראה את רגעי החילוץ הדרמטיים, הופץ על ידי משרד ההגנה האיטלקי ועורר הדים רבים.