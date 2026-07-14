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לעיני המצלמות

נס במפלי הניאגרה: נסחף בזרם הקטלני, נפל לתהום ויצא בחיים 

תיעוד מצמרר: רגע לפני האסון, שחיין נסחף לזרם הקטלני של מפלי הניאגרה וצנח לתהום מגובה 52 מטרים | הנס הבלתי נתפס השאיר את המומחים והרופאים בהלם מוחלט (חדשות בעולם)

מפלי הניאגרה (צילום: שאטרסטוק - מסך)

באירוע בלתי נתפס שהתרחש בשבוע שעבר, גבר תועד במצלמות כשהוא שוחה בזרמים העזים והמסוכנים של מפלי הניאגרה, רגע לפני שנסחף מעבר לקצה וצנח במורד "מפלי הפרסה".

מדובר בנפילה חופשית מגובה אדיר של כ-52 מטרים, אזור שבו עוצמת המים והזרמים נחשבים לקטלניים עבור כמעט כל מי שמעז להתקרב.

האיש מחלץ את עצמו
האיש מחלץ את עצמו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות שהמפלים גובים בדרך כלל את חייהם של אלו שנסחפים לתוכם, הגבר חולץ מהנהר התחתון על ידי צוותי חירום. הוא הובהל לבית החולים כשהוא סובל מפציעות קשות – אך בחיים.

הרשויות הדגישו כי הישרדות מתאונה מסוג זה היא אירוע נדיר ויוצא דופן, בשל עוצמת הפגיעה במים והזרמים האדירים באתר הטבע המפורסם שבין קנדה ל.

מפלי הניאגרה
מפלי הניאגרה | צילום: צילום: רשתות חברתיות

בעקבות האירוע, הרשויות שבות ומזהירות את הציבור להישמע להנחיות הבטיחות באתרים תיירותיים מסוג זה ולהימנע מכניסה לאזורים אסורים, שכן כניסה לאזורי סכנה מהווה סיכון ממשי לחיים.

טביעהארצות הבריתקנדהמיםמפלי הניאגרה
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