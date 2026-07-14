נס במפלי הניאגרה: נסחף בזרם הקטלני, נפל לתהום ויצא בחיים 

באירוע בלתי נתפס שהתרחש בשבוע שעבר, גבר תועד במצלמות כשהוא שוחה בזרמים העזים והמסוכנים של מפלי הניאגרה, רגע לפני שנסחף מעבר לקצה וצנח במורד "מפלי הפרסה".

מדובר בנפילה חופשית מגובה אדיר של כ-52 מטרים, אזור שבו עוצמת המים והזרמים נחשבים לקטלניים עבור כמעט כל מי שמעז להתקרב.

האיש מחלץ את עצמו | צילום: צילום: רשתות חברתיות

האיש מחלץ את עצמו - צילום: רשתות חברתיות

למרות שהמפלים גובים בדרך כלל את חייהם של אלו שנסחפים לתוכם, הגבר חולץ מהנהר התחתון על ידי צוותי חירום. הוא הובהל לבית החולים כשהוא סובל מפציעות קשות – אך בחיים.

הרשויות הדגישו כי הישרדות מתאונה מסוג זה היא אירוע נדיר ויוצא דופן, בשל עוצמת הפגיעה במים והזרמים האדירים באתר הטבע המפורסם שבין קנדה לארצות הברית.