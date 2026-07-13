דרמה קשה ומזעזעת התרחשה בסוף השבוע האחרון במרכז העיר פורטלנד שבמדינת אורגון בארצות הברית, כאשר גבר עירום ניסה לחטוף ילדה בת 7 לעיני אמה ההמומה ואובדת העצות.

האירוע החמור התרחש, לפי הדיווח בפוקס ניוז, בפארק המים המרכזי ע"ש טום מקול, השוכן על גדות נהר הוילאמט, אזור פופולרי במיוחד עבור תיירים ומשפחות המגיעים לטייל במקום. רק הודות לתושייתם של ההורים ושל עוברי אורח אמיצים שהיו במקום, נמנע אסון כבד והילדה חולצה מידיו של החוטף לאחר מאבק פיזי עיקש וממושך.

האירוע החל בשעות הערב המוקדמות, כאשר למשטרת פורטלנד זרמו מספר דיווחים מבוהלים על אדם המסתובב בעירום מלא ברחבי הפארק ומתנהג בצורה מאיימת, ואף ניסה להכות את אחד העוברים ושבים בראשו. למרבה התדהמה, המשטרה המקומית לא שיגרה כוחות באופן מיידי לזירה, בטענה כי כלל השוטרים באזור היו עסוקים בטיפול באירועים אחרים ולא היו זמינים באותה עת. היעדרותם של כוחות הביטחון מהפארק באותן דקות קריטיות אפשרה לחשוד להמשיך במסע ההטרדות, שהפך בתוך דקות ספורות לניסיון חטיפה אלים בלב יום רועש.

כ-12 דקות לאחר הדיווחים הראשוניים, התקבלה במשטרה קריאת חירום נוספת ודחופה בהרבה. מהחקירה עולה כי החשוד, דניאל ואסי, בן 31, התקרב למשפחת תיירים שהגיעה לבקר בעיר ממדינה אחרת בארצות הברית, והסתער לעבר בתם בת ה-7. הוא לפת בחוזקה את זרועה של הילדה והחל לגרור אותה בכוח הרחק מאמה. האם המבועתת לא איבדה את עשתונותיה, תפסה בזרועה השנייה של בתה והחלה להיאבק בחוטף בכל כוחה. המאבק בין השניים על הילדה היה כה אלים ואינטנסיבי, עד שבשלב מסוים הילדה הקטנה הורמה כולה באוויר בעוד שני הצדדים מושכים בה.

לשמע זעקות השבר של האם, נחלצו לעזרתה אב המשפחה ומספר עוברי אורח שהיו בפארק. הם התנפלו על החשוד העירום, החלו להכות אותו באגרופים ובסטירות ולמשוך אותו בכל דרך בניסיון לגרום לו לשחרר את אחיזתו בילדה. אחד האזרחים במקום אף שלף תרסיס פלפל וריסס אותו ישירות לעבר החשוד כדי להרחיקו מהקהל. הלחץ הפיזי הכבד וההתנגדות הנחרצת של האזרחים אילצו לבסוף את ואסי לשחרר את הילדה ולברוח מהמקום.

רק בשלב זה, לאחר שניסיון החטיפה סוכל על ידי האזרחים, הגיעו כוחות המשטרה לפארק. השוטרים פתחו בסריקות נרחבות ואיתרו את החשוד כשהוא שוחה בנהר הוילאמט הסמוך, ככל הנראה בניסיון להימלט או לשטוף מעצמו את תרסיס הפלפל. ואסי נעצר במקום ונלקח למעצר במרכז המעצר של מחוז מולטנומה. נגד החשוד הוגש כתוצאה מכך כתב אישום חמור הכולל סעיפים של ניסיון חטיפה מדרגה ראשונה ושנייה, הפרעה למשמורת, תקיפה מדרגה שלישית והטרדה.

הילדה בת ה-7, שחוותה רגעי אימה מבעיתים, נבדקה בשטח על ידי פרמדיקים שהוזעקו למקום. באורח נס, היא לא סבלה מפציעות קשות וטופלה בזירה בעיקר בשל שריטות וסימני חבלה שנגרמו לה במהלך המאבק הפיזי הקשה על גופה. מדוברות המשטרה נמסר כי הילדה לא נזקקה לפינוי באמבולנס לבית החולים. המקרה עורר סערה רבה בפורטלנד, במיוחד לאור אוזלת היד הראשונית של המשטרה שלא התפנתה לטפל באדם התמהוני לפני שהאירוע הסלים לכדי סכנת חיים ממשית לילדה קטנה.