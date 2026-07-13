נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון טלפוני לרשת פוקס ניוז למתיחות מול איראן בנוגע לשליטה במצר הימי, לאחר חידשו המתקפות וחילופי האש בין הצדדים.

בתגובה לשאלת המראיין על האיום האיראני ועל הניסיונות של טהרן לפעול באזור מחדש, הבהיר טראמפ כי המצב נמצא תחת שליטה אמריקנית מלאה.

במהלך דבריו הצהיר טראמפ כי ארה"ב חוזרת להשתלט על הורמוז: "ובכן, אנחנו משתלטים על המצר. אין להם כלום, אין להם דבר". בכך דחה הנשיא את החששות שהעלה המראיין לגבי התעצמות הפעילות האיראנית באזור האסטרטגי, והדגיש כי לצד האיראני אין כעת יכולת ממשית להשפיע על המתרחש במים הבינלאומיים.

בהמשך הראיון חשף טראמפ פרטים שלא היו ידועים לציבור הרחב עד כה בנוגע להתנהלות המשא ומתן. הוא סיפר כי "משהו שאף אחד לא יודע, אתמול הייתה להם פגישה של 11 שעות. הכל זה 11 שעות עם הבחורים האלה - אתם יודעים, אי אפשר להכניס משפט אחד בשעה אחת, בדקה אחת. זה אמור היה לקחת דקה אחת".

הנשיא פירט כיצד התפוצצו המגעים מיד לאחר שהושגו ההסכמות בין הצדדים. לדבריו, "והכל היה מוסכם אתמול, והם עוזבים את החדר והם מתקשרים חזרה ואומרים שהיינו צריכים לבצע כמה שינויים". פנייה זו עוררה את כעסו של הנשיא שהחליט לסרב לבקשות החדשות באופן מיידי.

טראמפ תיאר את תגובתו לפנייה ואמר כי "אמרתי שינויים? הם צריכים לבצע שינויים? אנחנו לא הולכים לבצע שינויים". הוא חתם את דבריו בביקורת על התנהלותם ואמר כי "תמיד שינויים, הם פשוט, אתם יודעים, הם נושאים ונותנים מקצועיים, זה כל מה שהם. אני אפילו לא קורא להם טובים בזה, הם לא השיגו שום דבר, הם לא קיבלו ממני דבר".

הנשיא אף אמר כי הוא מתכנן לגבות כספים על מעבר בהורמוז: "אנחנו נשמור על המיצר. כנראה ננהל אותו. נהפוך לשומרי המיצר, והפעם נקבל פיצוי. הגנו עליו במשך 50 שנה בלי לקבל תשלום, ועכשיו אנחנו הולכים להרוויח כסף."