כיכר השבת
חזר מהמתים

"המדריך השאיר אותי בגובה 7,900 מטרים למות": המטפס שחזר בלי אצבעות

הוא חלם לכבוש את פסגת המקאלו, אך מצא את עצמו נלחם על חייו לבד בחושך המקפיא כשהמדריך שלו נעלם כעת, לאחר שאיבד את כל אצבעות ידו השמאלית, קונסטנטין סמירנוב חושף את המחדל המזעזע שהפך מסע יוקרתי לסיוט ב"אזור המוות" (חדשות בעולם)

ההר K2 - ההר השני בגובהו בעולם וההר הקשה ביותר לטיפוס בעולם (צילום: מאת Svy123 - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3411046)

מה שהתחיל כהישג ספורטיבי אדיר, הפך בשבוע שעבר לדרמה מטלטלת. המטפס הרוסי קונסטנטין סמירנוב הצליח להעפיל לפסגת המקאלו (8,463 מטרים), אך הירידה מההר הפכה למלכודת מוות. לטענת סמירנוב, בין השעות 18:30 ל-19:00, בגובה בלתי נתפס של כ-7,900 מטרים, המדריך הנפאלי שלו, בהאג'ורם גורונג, פשוט עזב אותו והמשיך למטה לבדו.

בעוד שהמדריך הגיע למחנה הבטוח בגובה 7,500 מטרים כבר בשעה 21:00, סמירנוב נותר לבדו בשטח, נאבק באיתני הטבע.

התנאים אליהם נקלע סמירנוב היו קיצוניים בכל קנה מידה. הוא נאלץ לשרוד במשך 30 שעות ללא טיפת מים. במהלך הירידה הנואשת, בגובה של 7,720 מטרים, הוא שקע ב"תרדמת גובה". בזמן שהיה מחוסר הכרה, אחת מכפפותיו אבדה, וידו השמאלית נותרה חשופה לקור העז.

התוצאה הייתה הרסנית: סמירנוב סבל מכוויות קור קשות ביותר, ובתום האשפוז בבית החולים, נאלצו הרופאים לקטוע את כל אצבעות ידו השמאלית.

קונסטנטין סמירנוב והאצבעות הקפואות לפני הכריתה (צילום: רשתות חברתיות )

סמירנוב, ששילם לחברת "Makalu Adventure" סכום של 14,600 דולר עבור השירות, לא מתכוון לשתוק. הוא הגיש תביעות נגד המדריך והחברה בבית המשפט להגנת הצרכן בקטמנדו ובתחנת המשטרה במחוז סנקוואסבה.

לטענתו, בעל החברה, מוהאן למסל, עיכב בכוונה את פעולות החילוץ ואף הונה את אשתו של סמירנוב במשך שלוש שעות כשטען כי בעלה נמצא במקום בטוח, למרות שידע כי הוא בסכנת חיים.

פסגת המקאלו (8,463 מטרים) (צילום: מאת mckaysavage [3] - [1] - source in original size; go here for further descriptions: [2], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3414448)

מנגד, בחברת התיירות דוחים את ההאשמות מכל וכל. מוהאן למסל טוען כי סמירנוב הוא זה שסירב להמשיך ברדתו עם המדריך בשל מצבו הבריאותי המידרדר, וכי עיכוב החילוץ נבע אך ורק מתנאי מזג אוויר קשים. לדבריו, החברה גייסה את כל המשאבים, כולל מסוק, כדי להציל את חייו של המטפס, והוא מאשים את סמירנוב בניסיון ליצור תקדים שלילי נגד תעשיית הטיפוס בנפאל.

כעת, מערכת המשפט בנפאל תצטרך להכריע: האם מדובר בנטישה מפקירה בגובה שבו כל דקה קריטית, או שמא מדובר בסיכון המקצועי הכרוך בכיבוש הפסגות הגבוהות בעולם?

שלגנפאלטיפוסהרי ההימלאיהכוויות קור
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