כיכר השבת
אב טיפוס

הכי מהיר בהיסטוריה: נער סיני ניפץ את שיא העולם בטיפוס קיר מהיר  

מטפס הסיני  הדהים את עולם הספורט כשקבע שיא עולם חדש בטיפוס מהיר לגברים במהלך משחקי החוף של אסיה בסאניה | ההישג ההיסטורי של הנער בן ה-16 מנפץ את השיא הקודם  ומבסס את מעמדו של ג'או כסטנדרט החדש בענף (חדשות בעולם)

מהיר בעולם - הנער הסיני בפעולה

עולם הטיפוס רשם היום (ג') רגע מכונן כאשר ג'או ייצ'נג בן ה-16 קבע שיא עולם חדש בטיפוס מהיר במסגרת המקצים המוקדמים של משחקי החוף האסיאתיים ה-6. ג'או פתח את התחרות עם זמן של 4.73 שניות בניסיון הראשון, אך בטיפוס השני הדהים את הקהל כשקיצץ את הזמן ל-4.58 שניות בלבד.

בכך, שבר ג'או את שיאו של האמריקאי סמואל ווטסון, שעמד על 4.64 שניות ונקבע בבאלי בשנת 2025. המהירות שבה ג'או טיפס על הקיר לא הפתיעה איש, כבר במרץ 2025, במהלך מוקדמות הנבחרת הלאומית בבאישה, הוא רשם זמנים לא רשמיים של 4.68 ו-4.65 שניות – מהירים יותר משיא העולם דאז.

באותה עת התבטא ג'או בצניעות האופיינית לו ואמר: "פשוט הייתי חייב לראות איך נראה הנוף מ-4.6 שניות".

מובילה

הביצוע המרהיב של ג'או עמד בראש תצוגת תכלית של הנבחרת המארחת. כל ארבעת המטפסים והמטפסות של סין העפילו לשלב הבא, כאשר שלב שמינית הגמר מתוכנן להתקיים בהמשך הערב.

פריצת הדרך של הנער הצעיר מסמנת שינוי דורות בענף הטיפוס המהיר, כשהוא מותיר מאחור שיאים שנחשבו לקצה גבול היכולת האנושית רק לפני חודשים ספורים. עם המעבר לשלבי הנוק-אאוט, העיניים כולן נשואות אל ג'או כדי לראות אם יצליח לשבור את שיאו הטרי פעם נוספת.

ספורטתחרותרץ ברשתקיר טיפוססין
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר