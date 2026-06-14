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הוא ולא אחר: הנוסעים הופתעו לגלות מי האיש שמחלק להם ממתקים בטיסה | צפו
נוסעים בטיסה שגרתית של ענקית התעופה האמריקנית סאות'ווסט איירליינס, הופתעו לגלות מי האיש שמחלק להם ממתקים במטוס ואף אוסף את הפסולת לאחר מכן | מדובר במנכ"ל החברה, בוב ג'ורדן, שבחר לפגוש את לקוחות החברה בגובה העיניים | החברה היא חברת התעופה הגדולה בעולם מבחינת מספר הנוסעים שהיא מטיסה, והרביעית בגודלה בעולם מבחינת היקף הצי שברשותה | זו לא הפעם הראשונה שהוא תועד כך בטיסות של החברה, האם נראה דברים דומים בחברות התעופה הישראליות? | צפו (תעופה)
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