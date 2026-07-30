ד"ר אנתוני פאוצ'י, לשעבר ראש המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות, סירב לענות על שאלות בוועדת הסנאט והתחמק ממענה יותר מ-100 פעמים תוך הסתמכות על התיקון החמישי לחוקה.

הקטע המוזר ביותר היה כאשר פאוצ'י סירב לענות לשאלות פשוטות כמו צבע העניבה שלו או השטיח שפרוס לפניו.

התשובה של הסנאטור לשאלות אלו היה: "בעצת עורך דין, אני מסרב בכבוד רב לענות על סמך זכויותיי על פי התיקון החמישי לחוקה".

בתום השימוע הנסער, הודיע יו"ר הוועדה, הסנאטור הרפובליקני ראנד פול, כי הוועדה תצביע בשבוע הבא על האשמת פאוצ'י בבזיון הקונגרס, בטענה שחנינה אינה מעניקה לו הגנה מפני שתיקה בדיון.

בדברי פתיחה קצרים הבהיר פאוצ'י את סיבת סירובו ואמר כי "לאורך אותה תקופה, הוכחתי שאני מאמין ומכבד את הערך של פיקוח קונגרסיונלי לגיטימי". הוא תקף את יו"ר הוועדה והוסיף כי "עם זאת, בהתחשב באובססיה הברורה של הסנאטור פול לקרוא להעמדותיי לדין, בהערותיו המכפישות החוזרות ונשנות כלפיי, ולאחרונה בפרסום פומבי של יומני האישי הבלתי ערוך במטרה להביך ולהפחיד אותי, המסקנה היחידה שאני יכול להגיע אליה היא שהסיבה היחידה שהוא מזמין אותי לפני ועידה זו היא לגרום לי לומר משהו שיוכל לאמת את הבטחותיו הפומביות החוזרות ונשנות שאסיים, כלשונו, 'מאחורי סורג ובריח'."

הדיון התדרדר במהירות לטונים צורמים כאשר הסנאטור פול קטע את עורך דינו של פאוצ'י, דייוויד שרטלר, והורה למאבטחים ללוותו אל מחוץ לאולם לאחר שצעק לעברו "מילה נוספת ואתה בחוץ!".

חברי הוועדה הרפובליקנים תקפו את פאוצ'י בחריפות, והסנאטור ריק סקוט הטיח בו כי "המידע הבלתי מבוסס שהפצת ולחצת על העם האמריקאי עם מעט מאוד מחקר הוא מזעזע, אילצת יקירים למות לבד, הרסת את אמינות הממשל הפדרלי בכל הנוגע לבריאות הציבור."

מנגד, הדמוקרטים בוועדה יצאו להגנתו של פאוצ'י והאשימו את הרפובליקנים בניהול מסע רדיפה פוליטי. הסנאטורית מגי חסן הודתה לו על עשרות שנות שירותו הציבורי וציינה כי "זה ודאי מתסכל מאוד לדעת שהשימוע הזה נועד ללכוד אותך". הרקע לדיון כולל פרסום של מעל 1,100 עמודי יומן אישי של פאוצ'י, אשר הועברו לפול על ידי שר הבריאות רוברט פ. קנדי ג'וניור.