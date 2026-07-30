הסתגרה באמבטיה: בעלת הבית נדהמה כשנתקלה במסדרון באורח מנומס

דוב שחור שנכנס לבית בעיר לאבלנד שבמדינת קולורדו הסתפק בארוחה צנועה של מזון לחתולים ועזב את המקום מבלי לגרום לנזק. זאת לאחר שבעלת הבית, לין פלדמן, נתקלה בו במסדרון ביתה.

פלדמן סיפרה כי השאירה את הדלת האחורית פתוחה מעט כדי שהחתול שלה יוכל לצאת ולהיכנס כרצונו, אך להפתעתה מצאה בתוך הבית דוב שהמשיך אל הסלון. לדבריה, היא שקלה בתחילה לנסות להבריח אותו, אך לבסוף החליטה להסתגר בחדר האמבטיה ולהזעיק את המשטרה.

"לא פחדתי על החיים שלי, אבל הרגשתי מאוד לא בנוח", סיפרה פלדמן לרשת הטלוויזיה האמריקנית KUSA. "כן, היה לי מאוד לא נוח שיש דוב בתוך הבית שלי".

כוחות המשטרה שהגיעו למקום גילו כי הדוב כבר עזב את הבית בכוחות עצמו. לאחר שבדקה את הבית הבחינה פלדמן כי הדבר היחיד שנעלם הוא מזון החתולים.

"שמתי לב שמזון החתולים נעלם", אמרה בחיוך. "בגלל זה אני קוראת לו 'הדוב המנומס'".

המקרה אירע ימים ספורים לאחר אירוע דומה במחוז דאגלס שבקולורדו, שם שני גורי דובים נכנסו לבית דרך חלון פתוח ונמצאו כשהם זוללים מזון לחתולים.