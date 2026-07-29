אימונים והיערכות לפלישה קרקעית - צילום: צבא ארה"ב אימונים והיערכות לפלישה קרקעית | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:57

בחשיפה דרמטית שפורסמה בימים האחרונים ב'ניו יורק פוסט', התברר כי צבא ארצות הברית היה ערוך ומוכן לפלישה יבשתית נרחבת לשטח איראן, במטרה להשתלט פיזית על מאגרי האורניום המועשר של המדינה. התוכנית הסודית, שהוגדרה כ"בהולה וסודית ביותר", בוטלה על ידי הנשיא דונלד טראמפ שעות בודדות לפני היציאה למבצע.

על פי דיווחי רשת CNN, הפנטגון גיבש מתווה מפורט לשליחת כוחות קומנדו וחי"ר למתקנים אסטרטגיים בנתנז, פורדו ואיספהאן - שם מאוחסנים כ-440 קילוגרם של אורניום מועשר בעומק מנהרות תת-קרקעיות. המבצע תוכנן כפשיטה מהירה שמטרתה להוציא את החומר הגרעיני מידי איראן, אך גורמי צבא הזהירו כי הוא עלול להתפתח במהירות לפלישה רחבת היקף.

כוחות מיוחדים של צבא ארה"ב ( צילום: חיל האוויר של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

תדרוך חירום במטה סנטקום לא ישראל ולא ארה"ב: היעד המפתיע שאליו איראן תכננה לשגר טיל בליסטי דני שפיץ | 08:26 דחיפות התוכנית הייתה כה רבה, עד כי יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, נטש פגישות נאט"ו באירופה כדי להוביל תדרוך חירום במטה סנטקום בפלורידה. הגנרל קיין, שמונה לתפקידו לאחר שטראמפ פיטר את קודמו הגנרל צ'ארלס בראון, הוביל את התכנון המבצעי בשיתוף פעולה הדוק עם הבית הלבן. המטרה המרכזית של המבצע הייתה השתלטות על מלאי האורניום המועשר לרמה של 60%, שנמצא במתקנים תת-קרקעיים מוגנים. על פי הערכות מודיעין מערביות, מדובר בכמות המספיקה לייצור חמישה מתקני נפץ גרעיניים לפחות. השאלה המרכזית שהטרידה את המתכננים: האם ניתן להגיע לחומר הזה מבלי להיקלע למלכודות איראניות ומבלי לסכן את חיי הלוחמים.

כוחות מיוחדים צבא ארה"ב ( צילום: פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב )

המארג המבצעי: צוות 6 של אריות הים ואלפי לוחמים

הדיווח מפרט כיצד המבצע המורכב תוכנן לחלוקה לזרועות ביצוע שונות. בחזית הפעולה היו אמורים לעמוד לוחמי צוות 6 של "אריות הים" (SEAL Team 6) - אותה יחידה שחיסלה את אוסאמה בן לאדן - שהיו אמורים לחדור פיזית ללב הבונקרים התת-קרקעיים. לצדם, גדוד הריינג'רים ה-2 היה אמור לפרוס אלפי לוחמים בשטח להקמת היקף הגנתי רחב ואבטחת נתיבי השיירות.

בנוסף, יחידת החימוש ה-21 וכוחות הנדסה כבדה היו אמורים להיות אחראים על טיפול בטוח בחומרים רדיואקטיביים ופריצת מנהרות שקרסו.

התוכנית כללה גם שימוש במסוקי תובלה כבדים ומערכות לוגיסטיות מתקדמות שהיו אמורות להבטיח חילוץ מהיר של הכוחות והחומר הגרעיני.

מוכנות מבצעית אדירה לתקיפה - צילום: חיל הים | צבא ארה"ב מוכנות מבצעית אדירה לתקיפה | צילום: צילום: חיל הים | צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:53

הסיכונים שהובילו לביטול

מומחי ביטחון הגדירו את המשימה כ"מבצע המורכב בהיסטוריה", המלווה בסיכונים קיצוניים. הסיכונים כללו מלכודות איראניות במנהרות, צורך בלוגיסטיקה עצומה וחלון זמן קריטי לחילוץ הכוחות תחת אש כבדה. גורמים בכירים בפנטגון הזהירו כי המבצע עלול להתפתח לפלישה רחבת היקף שתסכן אלפי חיילים אמריקאים.

על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ קיבל את ההמלצה לבטל את המבצע לאחר שהוצגו לו הסיכונים המלאים. במקביל, התקדמו מגעים דיפלומטיים חשאיים עם מנהיגי האזור שהציעו חלופות למבצע הצבאי. הבית הלבן סירב להגיב רשמית על הדיווח, אך גורמים בכירים אישרו כי "כל האפשרויות נבחנו" בהתמודדות עם האיום הגרעיני האיראני.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המשא ומתן הדיפלומטי במקביל

כפי שחשף לראשונה העיתון 'ניו יורק פוסט', השיחות הדיפלומטיות להסכם פירוק נשק ("No Dust, No Dollars") נקלעו למבוי סתום חריף. בארה"ב חוששים כי למרות הנזק מהאוויר, איראן מחזיקה במלאי אורניום המועשר לטווח קרוב לרמה צבאית (60%), המספיק לייצור פצצות אטום.

התוכנית שבוטלה הייתה מכוונת ישירות אל לב מתקני הגרעין באספהאן, פורדו, ולאתר התת-קרקעי המבוצר "הר המכוש" (Pickaxe Mountain) שליד נתנז, לשם הועברו על פי החשד מאות צנטריפוגות ומלאי חומרים רגיש במיוחד. על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מדובר בכמחצית מהמלאי האיראני הכולל.

תותחי נ"מ בסמוך למתקן הגרעיני בנתנז, אילוסטרציה ( צילום: מתוך ויקיפדיה מאת Hamed Saber )

ההשלכות האסטרטגיות

החשיפה של התוכנית המבוטלת מעלה שאלות קשות לגבי האסטרטגיה האמריקאית מול איראן. מצד אחד, היא מעידה על נכונות לנקוט בצעדים קיצוניים כדי למנוע את הגרעין האיראני. מצד שני, הביטול מצביע על הבנה עמוקה של המחיר האנושי והאסטרטגי שמבצע כזה עלול לגבות.

גורמים בכירים בממשל האמריקאי מדגישים כי "כל האפשרויות עדיין על השולחן", אך ברור שהעדפה ניתנת לפתרון דיפלומטי. בינתיים, ארה"ב ממשיכה לאכוף את המצור נגד איראן ומתאמת עם בעלות בריתה במזרח התיכון צעדים נוספים להכלת האיום הגרעיני.