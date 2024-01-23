בארצות הברית נחשף ביממה האחרונה מבצע מסווג של יחידת העילית 'אריות הים' על אדמת צפון קוריאה בהוראת הנשיא טראמפ - שנכשל עם פשיטת הכוחות על החוף בקוריאה | מטרת המשימה הסודית, שלא צלחה - הצבת מכשירי ציתות והאזנה, כדי לספק מודיעין על עמדת קים ג'ונג און במו"מ מול ארה"ב (בעולם)
כפי שדווח ב'כיכר', ארה"ב פתחה הלילה במבצע "קשת פוסידון", מבצע ממוקד נגד החות'ים שהיה גדול יותר מהמתקפות הממוקדות עד כה | במקביל, הצי האמריקאי פרסם הלילה את תמונותיהם וזהותם של שני לוחמי אריות הים שאבדו בים הערבי במהלך פשיטה על ספינה חות'ית (בעולם)
פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית חושף מבצע נועז שביצעו כוחות אמריקנים מול חופי סומליה, במהלכו התפשטו הכוחות על ספינה של החות'ים שנשאה כלי נשק וטילים נגד ספינות שהיו אמורים להגיע למחבלים התימנים | במהלך הפשיטה טבעו שני חיילים של אריות הים והם עדיין מוגדרים כנעדרים (בעולם)
שני לוחמי קומנדו אמריקאים של היחידה המובחרת אריות הים, ה"Navy SEALs" המפורסם, נעדרים כבר מספר ימים לאחר שניסו להשתלט על ספינת אויב מול חופי סומליה | לפי ארה"ב, האירוע אינו קשור למתקפה נגד החות'ים (בעולם)