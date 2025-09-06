כיכר השבת
הטמנת אמצעי ציתות ומעקב

דיווח: המבצע הסודי של "אריות הים" על אדמת צפון קוריאה - שנכשל עם תחילתו

בארצות הברית נחשף ביממה האחרונה מבצע מסווג של יחידת העילית 'אריות הים' על אדמת צפון קוריאה בהוראת הנשיא טראמפ - שנכשל עם פשיטת הכוחות על החוף בקוריאה | מטרת המשימה הסודית, שלא צלחה - הצבת מכשירי ציתות והאזנה, כדי לספק מודיעין על עמדת קים ג'ונג און במו"מ מול ארה"ב (בעולם)

לוחם אריות הים. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

צוות לוחמים של "אריות הים" פשט בשנת 2019 על חוף בקוריאה הצפונית בהוראה ישירה של נשיא ארה"ב , אך המשימה נכשלה כבר בראשיתה לאחר שקבוצת אזרחים צפון קוריאנים זיהתה אותם, כך דווח היום (שישי) בניו יורק טיימס. הבית הלבן סירב להגיב על הדיווח.

על פי הדיווח, זמן קצר לאחר שהצוות פשט על החוף בשעת לילה באחד מחודשי החורף, הופיעה סירה של אזרחים צפון קוריאנים לא חמושים שזיהתה אותם. הכוחות האמריקניים פתחו באש, הרגו את כל יושבי הסירה וחזרו חזרה בלי לבצע את המשימה.

לפי הדיווח, מטרת המבצע הייתה להציב מכשירי ציתות והאזנה במקומות שיוכלו לספק מודיעין על השיחות של המנהיג קים ג'ונג און במקביל למשא ומתן עם ארה"ב.

בדיווח נכתב כי צבא ארה"ב בחר בטייסת האדומה של צוות 6 ב"אריות הים" כדי לבצע את המשימה. מדובר באותה יחידה שהרגה את אוסאמה בן לאדן. לפי הדיווח, אנשי אריות הים התאמנו במשך חודשים, "מודעים לכך שכל תנועה צריכה להיות מושלמת". עם זאת, המשימה נהרסה במהירות כשהגיעו אל החוף.

פרטי המבצע המסווג נחשפו לראשונה בדיווח שהתבסס על יותר מעשרים אנשים, כולל פקידים, חברי ממשל ואנשי צבא נוכחייים. כולם דיברו בעילום שם על המשימה המסווגת.

לפי הניו יורק טיימס, ממשל טראמפ לא הודיע לחברי קונגרס מרכזיים המפקחים על פעולות המודיעין, לפני או אחרי המשימה שנכשלה, וייתכן שאי-ידוע חברי הקונגרס מהווה הפרה של החוק.

