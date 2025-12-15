הדרמה שהחלה באירוע הירי הנורא בחוף בונדי, הגיעה לפתחה של שכונת בוניריג (Bonnyrigg), פרבר במערב סידני, כאשר שוטרים חמושים כיתרו ופשטו על ביתם של שני החשודים שביצעו את הירי בטבח ביום ראשון.

גלן נלסון, המתגורר מול ביתם של החשודים, סיפר כי צפה בטלוויזיה בסיקור האירוע בבונדי, ולרגע חשב "אראה את השאר בבוקר". אך דקות לאחר מכן, גילה כי כוחות המשטרה סוגרים את רחוב מגוריו ומבצעים מבצע משטרתי חמוש - בבית שמולו.

כפי שדווח בהרחבה, הטרוריסטים האחראים למותם של 15 יהודים הם אב ובן בשם סאג'יד ונאוויד אכרם. המשטרה עדכנה כי האב, בן 50, חוסל בזירת הירי, ואילו בנו בן ה-24 מאושפז בבית חולים במצב קריטי. עוד דווח כי הבן היה מוכר לרשויות, ולאב היה רישיון נשק.

העיתון "סידני מורנינג הראלד" שוחח עם האישה והאם של החשודים, אשר סיפרה כי השניים יצאו מהבית בטענה שהם יוצאים לטיול דיג, בטרם נסעו לבונדי ופתחו באש על אירוע שהתקיים לכבוד חג החנוכה היהודי.

ברשתות החברתיות צוטטה האמא כלא מאמינה שבנה אכן ביצע את הפשע הנתעב ואף ניסתה לגונן על בנה.

"הוא התקשר אליי ואמר, אמא, בדיוק הלכתי לשחות. הלכתי לצלול. אנחנו הולכים... לאכול עכשיו. אחר כך אנחנו נישאר בבית כי חם מאוד", היא אמרה.

אם המחבל אמרה שהיא לא האמינה שבנה יכול להיות מעורב בפעילויות אלימות או קיצוניות ואמרה שבנה הוא עוד אדם חף מפשע. "אין לו נשק חם. הוא אפילו לא יוצא. הוא לא מתערבב עם חברים. הוא לא שותה, הוא לא מעשן, הוא לא הולך למקומות רעים... הוא הולך לעבודה, הוא חוזר הביתה, הוא הולך להתאמן, וזהו", אמרה. "כל אחד היה רוצה שיהיה לו בן כמו הבן שלי... הוא ילד טוב".

ב'רויטרס' ציינו כי שכונת בוניריג, המרוחקת כ-36 קילומטרים ממרכז העסקים של סידני, הייתה עד כה שכונה שקטה ולא יוצאת דופן. היא מאופיינת באוכלוסייה "מגוונת" במיוחד, בעקיר מהגרים מעיראק, קמבודיה ולאוס. מרכז העיירה הוא רצועת קניון שלצידה פועלים מסגד ובתי תיפלה של דתות אחרות.

למנאטואה פאטו, שכנה בת 66 המתגוררת מול ביתם של החשודים, אמרה כי המשפחה שמרה על פרטיות, אך נראתה ככל משפחה אחרת. "אני תמיד רואה את הגבר ואת האישה ואת הבן... הם אנשים נורמליים," אמרה פאטו, והוסיפה: "זה אזור שקט, שקט מאוד... ואנשים מתעסקים בעניינים שלהם – עד עכשיו", היא אמרה ל'רויטרס'.

כרגע לא ידוע מידע רב על הרקע של החשודים. נודע כי הבן למד לימודי קוראן ואף סיים "הכשרה".

פוסט של מכון ללימודי ערבית וקוראן, שהציג לכאורה את אחד המחבלים, הוסר מרשת פייסבוק. מספר שוטרים נכנסו לבית החשודים לאחר הסרת הכיתור המשטרתי, כשפניהם מכוסים, אך סירבו למסור הצהרה לתקשורת.