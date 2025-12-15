המתקפה הקטלנית נגד הקהילה היהודית בחוף בונדי העלתה את הלחץ הפנימי על ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, להגיב בתקיפות לאנטישמיות הגואה במדינה. במקביל, המתיחות הדיפלומטית בין אוסטרליה לישראל העמיקה בעקבות האסון, כך מדווחים ב'רויטרס'.

ראשי הקהילה היהודית הביעו דאגה חריפה מיד לאחר המתקפה. הרב לוי וולף, מבית הכנסת המרכזי בסידני, שאף איבד חבר בפיגוע, אמר כי "הייתה רמה מזעזעת של אנטישמיות שמרימה את ראשה... כשאנטישמיות עוברת ללא בקרה מלמעלה, אלו הדברים שקורים".

גם האופוזיציה השמרנית תקפה את מפלגת הלייבור. מנהיגת האופוזיציה, סוזן ליי, אמרה כי הממשלה אפשרה לאנטישמיות "להשתולל" והכריזה כי "הכול חייב להשתנות מהיום" באופן תגובת הממשלה, ודרשה ליישם את כל המלצות דו"ח מיוחד בנושא.

בתגובה ללחץ, ראש הממשלה אלבניז קרא ל"אחדות" ואמר כי ממשלתו מוכנה לנקוט בכל צעד נדרש. הוא פירט את צעדי הממשלה, הכוללים הפללת דברי שטנה והסתה לאלימות ואיסור על הצדעה נאצית.

כמו כן, הוא הבטיח להאריך את המימון לאבטחה פיזית של מוסדות יהודיים. כפי שדיווחנו מוקדם יותר, אלבניז הדגיש גם את הצורך בחוקי נשק מחמירים יותר, אף שאוסטרליה כבר נחשבת למדינה עם חוקי הנשק המגבילים ביותר בעולם.

ג'יליאן סגל, השליחה המיוחדת של הממשלה לטיפול בגילויי אנטישמיות, אמרה כי הפיגוע "לא הגיע ללא אזהרה" וכי יש צורך בפעולה נוספת. בין היתר, קראה סגל לסינון מחמיר יותר של מועמדי ויזה לגבי עמדות אנטישמיות, ולהתמקד במיגור התופעה בקמפוסים ובגופי שידור.

למרבה התדהמה, נציב אפליית הגזע באוסטרליה מתח ביקורת, בטענה שחלק מההצעות מעוררות חששות לגבי זכויות אדם.

המתח הדיפלומטי החריף לאחר שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, תקף את אלבניז ואמר כי הוא "לא עשה דבר" כדי לרסן את האנטישמיות מאז 2023. אלבניז מצידו, טען בעבר כי יש להפריד בין אנטישמיות לבין ביקורת על פעולות ממשלת נתניהו.

שר ההגירה האוסטרלי הדגיש כי החשוד הצעיר (בן 24) נולד באוסטרליה, ואילו אביו שהגיע ב-1998 היה תושב, והזכיר כי גיבור האירוע, אחמד אל אחמד, שנטרל אחד מהיורים, מדווח בתקשורת כמוסלמי סורי.

הרקע הפוליטי מורכב: מפלגות הימין מפעילות לחץ כבד על הממשלה בנושאי הגירה, כאשר סנטורית ממפלגת "אומה אחת" (One Nation) אף טענה כי חולשת הממשלה בנושאי גבולות היא שאשמה בפיגוע.

הבוקר (שני), דחה ראש ממשלת אוסטרליה את דבריו של נתניהו ואמר כי אין קשר בין הכרה ב"מדינת פלסטין", לפיגוע המחריד שהתרחש אמש. "אני לא מקבל את הקשר בין ההכרה במדינה פלסטינית לפיגוע", אמר אלבניז.