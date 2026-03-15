דיווחים ברשתות החברתיות שטרם אומתו על ידי גורמים רשמיים, מעלים כי ישראל חיסלה את מוחמד כראמי, בכיר משמרות המהפכה בדרגת בריגדיר גנרל.
כראמי איים הבוקר על ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי "יש לצוד ולהרוג אותו".
לפי הדיווחים, תוך פחות משעתיים מאמירה זו, הוא חוסל על ידי חיל האוויר הישראלי בגזרת איספאהן.
גם בוויקיפדיה עודכן הסטטוס של הבכיר האיראני:
"מוחמד כַּרַמִי (בפרסית: محمد کرمی) (27 בינואר 1966 – 15 במרץ 2026) היה קצין איראני בדרגת בריגדיר גנרל שכיהן כמפקד זרוע היבשה של משמרות המהפכה החל מ-19 ביוני 2025.
בעבר שימש כמושל פרובינציית סיסתאן ובלוצ'סתאן ולאחר מכן כמפקד המשמר של אוניברסיטת האימאם חוסיין."
0 תגובות