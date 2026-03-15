כיכר השבת
חיסול מהיר באיספאהן

דיווחים ברשתות: בכיר משמרות המהפכה איים הבוקר על נתניהו - וחוסל תוך שעתיים

לפי דיווחים ברשתות החברתיות שטרם אומתו באופן רשמי, מוחמד קראמי, מפקד במשמרות המהפכה בדרגת בריגדיר גנרל שאיים הבוקר על נתניהו, חוסל היום באיספאהן (חדשות) 

מוחמד כרמי, משמאל (צילום: נאסר ג'פרי וקימדיה, נחלת הכלל)

דיווחים ברשתות החברתיות שטרם אומתו על ידי גורמים רשמיים, מעלים כי ישראל חיסלה את מוחמד כראמי, בכיר משמרות המהפכה בדרגת בריגדיר גנרל.

כראמי איים הבוקר על ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי "יש לצוד ולהרוג אותו".

לפי הדיווחים, תוך פחות משעתיים מאמירה זו, הוא חוסל על ידי חיל האוויר הישראלי בגזרת איספאהן.

גם בוויקיפדיה עודכן הסטטוס של הבכיר האיראני:

"מוחמד כַּרַמִי (בפרסית: محمد کرمی) (27 בינואר 1966 – 15 במרץ 2026) היה קצין איראני בדרגת בריגדיר גנרל שכיהן כמפקד זרוע היבשה של משמרות המהפכה החל מ-19 ביוני 2025.

בעבר שימש כמושל פרובינציית סיסתאן ובלוצ'סתאן ולאחר מכן כמפקד המשמר של אוניברסיטת האימאם חוסיין."

מה האיום מעניין
nv tnr
סתם טיפש אם קרחת את מי הוא מעניין
כהן
מזכיר דיבורים מוכרים,,,
זהירות כתבם,, בם ,,בום!
השמאל יחגגו בטח על זה, שנתניהו מפעיל את הצבא לצרכיו האישיים, כאילו לא מגיע לראש משמרות המהפכה להיות מחוסל מזמן, לפי השכל העקום והמתוסכל של השמאל, הם מסוגלים לכל.
אריה
חזרו בהם בויקפידיה.. לבינתיים
ששש..
מתברר שביב הינו מסוכן ביותר ממליץ לכל רודפיו שיזהרו פשוט יש לו סיעתא דשמיא
כדאי להיזהר ממנו

